Viktor But teki mittavan uran kansainvälisenä asekauppiaana ennen kuin jäi kiinni Bangkokissa vuonna 2008. Miksi Venäjä haluaa hänet takaisin niin kiihkeästi?

Venäläinen asekauppias Viktor But tuomittiin Yhdysvalloissa pitkän ajojahdin päätteeksi 25 vuoden vankeustuomioon vuonna 2011, mutta viime päivinä hänen nimensä on noussut jälleen uutisotsikoihin.

Tuomionsa saamisen aikaan But kertoi asianajajansa välityksellä uskovansa, että ”tämä ei ole hänen loppunsa”, ja nyt vaikuttaa siltä, että hän saattoi olla oikeassa.

Butin paluu Venäjälle näyttää todennäköisemmältä kuin kertaakaan hänen kiinniottonsa jälkeen. Venäjä on arvostellut Butin saamaa tuomiota alusta alkaen, ja vuosien aikana on spekuloitu, että Venäjä yrittäisi saada hänet takaisin vankienvaihdolla Yhdysvaltojen kanssa.

Tällä viikolla Yhdysvallat ilmoitti, että se oli tehnyt Venäjälle ”merkittävän tarjouksen”, jolla se saisi maahansa takaisin Venäjällä vangittuna olevan koripallotähti Brittney Grinerin ja vakoilusta tuomitun entisen merijalkaväen sotilaan Paul Whelanin.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ei vahvistanut suoraan, että vaihdossa tarjottaisiin juuri Butia, mutta CNN:n lähteiden mukaan juuri tästä on kyse.

Jos maat pääsevät sopuun, olisi se merkittävä saavutus Venäjälle.

”Butin tuominen onnistuneesti takaisin olisi Venäjälle riemuvoitto. Ja juuri tällä hetkellä Kreml kaipaa sellaisia”, maailman arvostetuimpiin Venäjä-tutkijoihin kuuluva Mark Galeotti sanoi The Washington Postille.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on ehdottanut, että But (vas.) vaihdetaan Brittney Grineriin ja Paul Whelaniin.

Miksi Venäjä haluaa Viktor Butin niin kiihkeästi takaisin?

Asiaa kysyttiin tässä kuussa Yhdysvaltain keskustiedustelu­palvelun CIA:n pääjohtajalta William J. Burnsilta Aspenin turvallisuus­foorumissa.

”Se on hyvä kysymys, koska Viktor But on nilkki”, Burns tyytyi vastaamaan.

But tunnetaan paremmin sukunimensä ranskankielisellä translitteroinnilla ”Bout” ja lempinimellään ”kuolemankauppias”.

55-vuotiaan Butin elämä on ollut hyvin vaiherikas, ja osa tiedosta on hyvin epävarmaa – lähtien Butin syntymäpaikasta. Oman kertomuksensa mukaan hän on syntynyt vuonna 1967 Tadžikistanin pääkaupungissa Dušanbessa, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Butilla on useita passeja eri nimillä, ja hän puhuu ainakin kuutta eri kieltä.

Nuoruudessaan Butin kerrotaan palvelleen Neuvostoliiton armeijassa ja työskennelleen vuosien ajan armeija­tehtävissä Afrikassa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vain hieman päälle parikymppinen But aloitti lentorahti­bisneksessä ja päätyi sitä kautta kansainväliseen asekauppaan. 2000-luvulle tultaessa Butista oli tullut riskinottokykynsä ja oikeiden kontaktiensa ansiosta yksi maailman paha­maineisimmista asekauppiaista.

Asekauppoja But on tehnyt muun muassa talebanien, terroristijohtaja Osama bin Ladenin ja useiden Afrikan maiden johtajien kanssa. 2000-luvun edetessä silmukka Butin ympärillä kiristyi. Vuonna 2004 Interpol antoi hänestä kansainvälisen pidätys­määräyksen, ja vuonna 2008 hänet saatiin kiinni Bangkokissa peiteoperaation päätteeksi.

Vuonna 2011 hänet tuomittiin 25 vuodeksi vankeuteen salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten ja virkailijoiden tappamiseksi, ilmatorjunta­ohjusten toimittamisesta sekä avun antamisesta terroristijärjestölle.

Butin elämästä on kirjoitettu kirja Merchant of Death. Kirja on inspiroinut vuonna 2005 ilmestyneen elokuvan Lord of War, jossa Nicolas Cage näyttelee Butiin pohjautuvaa hahmoa.

Butin ansiot asekauppiaana eivät ole kuitenkaan syy, miksi Venäjä on kiinnostunut hänestä.

Useiden asiantuntijoiden näkemys on se, että Butilla on hyvin läheiset välit Venäjän sotilastiedustelu­palvelu GRU:hun, mahdollisesti paljon läheisemmät kuin on osattu arvioida. GRU:ta on syytetty viime vuosien aikana muun muassa vaalihakkeroinnista ja toisinajattelijoiden salamurhaamisesta.

Tämän lisäksi Butilla uskotaan olevan läheiset välit Igor Setšiniin, joka on toiminut Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallituksen varapääministerinä ja jota pidetään yhtenä Putinin läheisimmistä henkilöistä.

But on kiistänyt kaikki yhteydet GRU:hun ja väittänyt, ettei tunne Setšiniä. Hän on pysynyt linjassaan, vaikka on istunut yli kymmenen vuotta Marionin kaupungissa Illinoisin osavaltiossa sijaitsevassa erikoisvankilassa, jota on kutsuttu tiukkojen turvatoimien vuoksi ”Pikku-Guantanamoksi”.

On todennäköistä, että juuri tämän hiljaisuuden takia Venäjä haluaa Butin takaisin. Venäjä haluaa pitää kiinni siitä, ettei But pukahda yhteyksistä jatkossakaan, ja toisaalta he haluavat palkita hänet uskollisuudestaan Venäjälle.

Mark Galeotti sanoo The Washington Postille uskovansa, että Butin vapauttaminen olisi Venäjältä selvä viesti muille vastaavaan tilanteeseen joutuville henkilöille.

”Synnyinmaa ei unohda sinua”, Galeotti muotoilee.

Huolta mahdollisessa vankienvaihdossa aiheuttaa se, lisääkö operaatio onnistuessaan Venäjän halua vangita esimerkiksi Yhdysvalloille tärkeitä henkilöitä, jotta se voi hyödyntää näitä vankeja myöhemmin omiin tarpeisiinsa.

Jo nyt Venäjää on syytetty siitä, että vakoilusta 16 vuodeksi vankeuteen tuomittu Paul Whelan vangittiin vuonna 2018 nimenomaan poliittisista syistä.

Venäjä on kiistänyt syytteet, mutta Whelanin tapaus herätti epäilyksiä, että Venäjä pyrki asemoimaan itseään Yhdysvaltain kanssa tehtävää vanginvaihtoa varten.