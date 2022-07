Lauantaina 30. heinäkuuta otetussa satelliittikuvassa näkyy, kuinka yli 50 sotavankia tappanut isku vaurioitti vankilarakennusta.

Tuoreissa Maxar Technologies -yhtiön satelliittikuvissa näkyy, kuinka perjantaina Donetskin alueella Itä-Ukrainassa vankilaan kohdistunut isku on vaurioittanut vankilarakennusta. Vankila sijaitsee Venäjän tukemien separatistien hallussa olevalla alueella Olenivkassa lähellä sodan etulinjaa.

Iskussa kuoli yli 50 ukrainalaista sotavankia, ja sen yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa, sillä Venäjä ja Ukraina syyttävät iskusta toisiaan.

Lauantaina 30. heinäkuuta otetussa satelliittikuvassa näkyy, kuinka rakennuksen yksi siipi on vaurioitunut. Edellinen kuva on keskiviikolta 27. heinäkuuta, jossa kuvan keskiosassa oleva valkokattoinen siipi on yhä ehjä.

Venäjä väittää Ukrainan iskeneen vankilaan ohjuksilla pelotellakseen vankilassa olleita ukrainalaissotilaita ja estääkseen heitä antautumasta Venäjälle. Venäjän mukaan Ukraina on käyttänyt iskussa Himars-raketinheittimiä.

Ukraina puolestaan väittää, että Venäjä on toteuttanut iskun, jotta vankilassa tapahtuneet kidutukset ja teloitukset eivät tulisi julkisuuteen ja jotta Venäjä voisi syyttää Ukrainaa sotarikoksesta, jonka se on itse tehnyt.

Eri ukrainalaistahot ovat kuitenkin kertoneet eroavia näkemyksiä siitä, mikä venäläistaho on tarkalleen iskujen takana.

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto väittää, että miehitetyn Donetskin alueen vankilaan osuneen ohjusiskun takana oli venäläinen Wagner-ryhmänä tunnettu palkka-armeija. Ministeriön tiedusteluosaston mukaan iskun määräsi pahamaineisen palkkasotilasyhtiön Wagner Groupin omistaja, liikemies Jevgeni Prigožin, eikä iskua koordinoitu Venäjän puolustusministeriön kanssa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU sen sijaan väittää saaneensa haltuun puheluita, jotka todistavat, että Venäjän joukot ovat syyllisiä iskuun. SBU sanoo puheluiden osoittavan, että Venäjän joukot ovat mahdollisesti asetelleet räjähteitä vankilan sisälle. Se tarkoittaisi, ettei vankilaan olisi isketty ollenkaan ohjuksilla, kuten on väitetty.

Molemmat maat ovat ilmoittaneet aloittavansa tapahtumista rikostutkinnan.

Ukrainan turvallisuusvirasto vaati perjantaina YK:ta ja Punaista Ristiä ottamaan kantaa Olenivkan vankilaiskuun. Viraston mukaan järjestöjen tulisi lähettää ryhmä tutkimaan iskun kuolonuhreja.

Myös Venäjä kutsui sunnuntaina Punaisen Ristin ja YK:n asiantuntijat tutkimaan tapausta.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC on ilmoittanut tarjoutuneensa lähettämään tukea iskussa haavoittuneiden sotavankien evakuointiin. ICRC on sanonut myös, ettei sen tehtävä ole kuitenkaan ”suorittaa julkisia tutkimuksia mahdollisista sotarikoksista”. Sunnuntaihin mennessä ICRC ei ollut vielä saanut virallista lupaa vierailla Olenivkan vankilassa.

YK:n tiedottaja Farhan Haq puolestaan sanoi, ettei YK:lla ole ensikäden tietoa iskusta ja että paikalle pääsy on tällä hetkellä vaikeaa. Haq kehotti kaikkia paikalla olevia osapuolia tutkimaan perusteellisesti, mitä on tapahtunut.