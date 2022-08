Yhdysvaltojen ilmastopotti yllätti suuruudellaan, koska odotukset oli jo kaivettu niin syvään kuoppaan, kirjoittaa HS:n luontokadon kirjeenvaihtaja Petja Pelli.

Maailman vaikutusvaltaisin supervalta ja historiallisesti suurin päästölähde Yhdysvallat ilmoittautui yllättäen takaisin mukaan ilmastotalkoisiin. Käänne tapahtui juuri silloin, kun Setä Samuli oli jo itsekin vakuuttunut motivaationsa kuolemasta.

Talkoolainen tuli portille taskut täynnä dollareita. Tarkemmin sanottuna niitä on 369 miljardia. Euroissa summa on 361 miljardia eli lähes kuusi kertaa Suomen valtion budjetin verran.

Sen verran on osoitettu ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin demokraattipresidentti Joe Bidenin uudessa budjettilaissa, joka on nyt lähellä läpimenoa. Sitä on Yhdysvalloissa luonnehdittu maan historian suurimmaksi ilmastolaiksi. Tekstin on määrä tulla senaatin äänestyksen tällä viikolla.

Summa jakautuu kymmenelle vuodelle, ja sillä aiotaan saada aikaan monenlaista: suuria verohelpotuksia tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoon, jopa 7 300 euron avustuksia sähköautojen ostajille, tukia ja halpoja lainoja kotien energiaremontteihin, kannustimia ilmastoystävälliseen maanviljelyyn ja porkkanoita hiilen talteenottoon savupiippu­teollisuudessa.

Lakiehdotus lupaa vähentää Yhdysvaltojen ilmastopäästöjä 40 prosentilla vuosikymmenen loppuun mennessä.

Yhdysvaltalaisille ilmastonmuutos näkyy äärisäiden, kuivuuden ja kuumuuden lisääntymisenä. Palomiehet sammuttivat maastopaloa Kaliforniassa Rock Creekin sillalta heinäkuussa 2021.

Kyseessä on kompromissi, jonka demokraattisenaattorien ryhmäjohtaja Chuck Schumer neuvotteli Länsi-Virginian demokraattisenaattorin Joe Manchinin kanssa. Fossiiliteollisuudelta satoja tuhansia vaalirahaa saanut Manchin sanoi vielä äskettäin äänestävänsä pakettia vastaan. Syyksi hän ilmoitti inflaatiopelot.

Hänen äänestään riippuu demokraattien 51 äänen enemmistö satapaikkaisessa senaatissa. Viime viikolla Manchin kuitenkin yllättäen ilmoitti mielensä muuttuneen.

Näin lain läpimeno alkoi taas näyttää todennäköiseltä, joskaan ei varmalta.

Kuinka iloinen uutisesta pitäisi olla?

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran vanhempi asiantuntija Oras Tynkkynen toteaa, että yhdysvaltalaisessa ilmastokeskustelussa lakipakettia on pidetty lähes poikkeuksetta suurena voittona.

”Paikoin kommentit ovat olleet jopa ekstaattisia”, Tynkkynen sanoo. On symbolisesti tärkeää, että supervalta osoittaa pyrkivänsä fossiilittomaan tulevaisuuteen.

”Hyvin todennäköisesti tämä oli parasta, mitä tästä poliittisesta järjestelmästä oli nyt saatavissa ulos”, Tynkkynen muotoilee.

Yhdysvaltojen demokraattipresidentti Joe Bidenin kampanjassa ilmastolupauksilla oli suuri rooli. Biden vei Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen ja nyt pöydällä on kerran jo kuolleeksi luultu ilmastolaki.

Nordea-pankin vanhempi ilmastoasiantuntija Matti Kahra on valmis käyttämään vahvempia sanoja.

”Tämä oli järisyttävän positiivinen uutinen ja yllätys siinä mielessä, että heinäkuun puolivälissä tunnelmat olivat niin synkät ja näytti, että aikaikkuna Yhdysvaltojen tekemille ilmastotoimille saattaa sulkeutua jopa vuosiksi.”

Jos republikaanit saavat syksyn välivaaleissa vaalivoiton, ilmastotoimet vaikeutuvat. Puhumattakaan siitä mahdollisuudesta, että Yhdysvaltojen presidentiksi palaisi vuonna 2024 republikaani Donald Trump.

Senaattori Joe Manchinista uhkasi tulla ainut demokraatti, joka äänestää ilmastopakettia vastaan ja siten myös kaataa sen. Viime viikolla hän muutti mielensä.

Nyt Biden on saamassa lukittua seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi veroetuja, jotka puskevat kuluttajia ja yrityksiä päästöttömiin valintoihin.

Kahran mukaan merkittävimmät toimet liittyvät liikenteeseen. Sähköautojen ja -rekkojen hankintoja tuetaan niin suurilla summilla rahaa, että se saa hyvin luultavasti autonvalmistajat investoimaan sähkömoottoreiden tekoon entistä rivakammin. Jopa käytetyn sähköauton ostaja voi saada monen tuhannen dollarin verohelpotuksen.

Liikenne on nykyään Yhdysvaltojen suurin fossiilipäästöjen tuottaja.

Yhdysvaltojen ympäristöväen hurmiollisia reaktioita selittää etenkin se, että odotukset oli lapioitu niin syvään kuoppaan.

”Kongressissahan ei ole saatu säädettyä ilmastoon liittyen mitään merkittävää oikeastaan koskaan”, Tynkkynen muistuttaa.

Hän on seurannut kansainvälistä ilmastopolitiikkaa pitkään vihreiden kansanedustajana. Nykyään hän on Sitran työnsä ohella Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Tampereen Sähkölaitoksen hallituksen jäsen.

1990-luvulla demokraatti Bill Clintonin yritys saada fossiilisille energialähteille veroa epäonnistui. Vuonna 2008 aloittaneen presidentti Barack Obaman kausilla demokraatit vaihtoivat taktiikkaa ja koettivat säätää hiilipäästöille hintaa ja luoda sitä kautta päästömarkkinoita. Tämäkin aloite kaatui jakautuneen kongressin vastustukseen.

Siksi Obama joutui tekemään ilmastotoimiaan presidentin asetuksin, kuten asettamalla päästörajoituksia eniten päästäville energialaitoksille.

Äskettäin tämä työkalu vietiin pois presidentin keinovalikoimasta korkeimman oikeuden päätöksellä.

Lue lisää: Yhdysvaltain korkein oikeus rajoitti ympäristön­suojeluviraston valtuuksia säädellä kasvihuone­päästöjä

Päätöksen tekivät oikeuden konservatiiviset tuomarit, joiden ylivoiman takasi nimityksillään republikaanipresidentti Donald Trump.

Trumpin neljän vuoden aikana Yhdysvallat irrottautui Pariisin sopimuksesta, nimitti ilmastoskeptikon ympäristöviraston johtoon ja perui Obaman ilmastotoimia.

Tätä taustaa vasten Bidenin ilmastopaketti on historiallinen: sitä ollaan viemässä täytäntöön kongressin kautta. Keinona ovat veroedut, joilla pyritään samaan kuin kaatuneilla hiiliverolla ja päästökaupalla: vauhdittamaan siirtymää uusiutuvaan energiaan.

Tynkkysen mukaan päästökauppa olisi luultavasti ollut tehokkaampi tapa ohjata ilmastoeuroja oikeaan osoitteeseen. Kahra kuitenkin pitää tätäkin keinoa varsin vaikuttavana, koska uusiutuvan energian hinta on teknologian kehityksen vuoksi pudonnut muutenkin niin alas, että verotukien ”vipuvaikutus” on suuri.

”Tämä on yrityksille todella vahva signaali”, Kahra sanoo.

Erityisen merkittävänä hän pitää sitä, että uusiutuvan energian veroetu varmistettaisiin lailla kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Aiemmin alan toimijat ovat saaneet jännittää sen puolesta joka toinen vuosi.

On Bidenilta taktinen valinta, että laki sisältää liittovaltion suoraa rahankäyttöä. Siksi laki voidaan hyväksyä senaatissa budjettilakina yksinkertaisella enemmistöllä.

Tynkkysen ja Kahran mukaan menettelyn hyvä puoli Bidenin tavoitteiden kannalta on se, että sitä on vaikea perua. Yhdysvalloissa pidetään presidentinvaalit 2024, ja Trump tähyää jälleen republikaanien ehdokkaaksi.

”Asetuksen voisi perua ja lain voi haastaa korkeimmassa oikeudessa, mutta budjetoidut rahat on ikään kuin jo käytetty. Nämä miljardit tulevat joka tapauksessa menemään ilmaston hyväksi”, Tynkkynen sanoo.

Peilit kohdistivat auringonlämpöä vesisäiliöön maailman suurimmassa aurinkolämpölaitoksessa Mojaven autiomaassa Kaliforniassa helmikuussa 2022. Yhdysvaltojen uusi ilmastolaki suosisi vihreän energian investointeja suurilla verohelpotuksilla.

Pelot takapakeista eivät ole tuulesta temmattuja.

Yhdysvaltojen poliittinen ilmapiiri on niin jakautunut, että tätä suurta ilmastolakia ei suinkaan virallisesti kutsuta ilmastolaiksi. Ilmastotoimille menevät miljardit ovat alakohta lakipaketissa, jonka otsikkokenttään kirjoitettiin senaattori Manchinin rauhoittelemiseksi ”Inflaationvähentämislaki 2022”.

Lakiin sisältyy yritysveron korotus ja verotuksen porsaanreikien tukkimista, jonka vuoksi sen kokonaisvaikutus on valtionbudjettia vahvistava.

Viimeisenä makeutusaineena mukaan koplattiin myös lupauksia fossiilienergian hankkeiden luvittamisesta niin, ettei Manchinin tarvitse kertoa äänestäjilleen paljon työllistävän alan alasajosta.

361 miljardia euroa kuulostaa valtavalta summalta rahaa. Sen kolossaalisuus on kuitenkin vertailukohtakysymys. Yhdysvaltojen bruttokansantuote vuonna 2021 oli noin 23 biljoonaa dollaria eli 22,5 biljoonaa euroa. Biljoona on tuhat miljardia.

Jos Yhdysvaltojen kansantuote pysyisi kymmenen vuotta samana, tämän kymmenelle vuodelle jakautuvan ilmastopaketin osuus olisi siitä noin 0,16 prosenttia.

Yksi mahdollisuus on verrata summaa Obaman finanssikriisin jälkeen julkistamaan ilmastopakettiin. Bidenin potti on siihen nähden nelinkertainen.

Vertailussa Eurooppaan Yhdysvaltojen toimet kuitenkin kalpenevat yhä.

Saksa julisti juuri uuden ilmastorahoitusaloitteen, jossa energiasiirtymään käytetään neljän vuoden aikana 178 miljardia euroa. Talouksien kokoon ja aikajänteeseen suhteutettuna summa on Bidenin pakettia selvästi suurempi.

Euroopassa toimivat jo päästömarkkinat, joita Yhdysvaltoihin ei koskaan ole saatu säädettyä. Lisäksi Eurooppa on osallistunut huomattavasti Yhdysvaltoja enemmän kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoittamiseen.

Historiallisten päästöjen valtaosasta vastaavat vauraat maat lupasivat jo vuonna 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksessa kehittyville maille 100 miljardin dollarin eli 98 miljardin euron vuotuisen ilmastorahoituksen. Lupausta ei kuitenkaan ole koskaan täytetty. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa lupauksen pettäminen on ollut yksi suurimpia esteitä kunnianhimoisempien kompromissien tiellä.

Siihen ongelmaan tämä paketti ei puutu, vaan se tukee ilmastoystävällisen teknologian rakentamista nimenomaan Yhdysvalloissa.

Lisäksi pitää muistaa, että tämäkään ilmastolaki ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Mielensä muuttaneen Manchinin lisäksi demokraatit tarvitsevat äänestykseen joka ikisen muunkin senaattorinsa. Sairastumisiin ei ole varaa.