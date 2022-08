Pelosin mahdollisen vierailun pelätään pahentavan Taiwanin konfliktia, mutta ei aiheuttavan sotatoimia.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin odotetaan vierailevan Taiwanissa Kiinan varoituksista huolimatta, uutisoivat CNN-kanava ja uutistoimisto Reuters.

CNN ja Reuters perustavat uutisensa taiwanilaisiin ja amerikkalaisiin viranomaislähteisiin. Reutersin lähteiden mukaan Pelosin odotetaan saapuvan Taiwanin pääkaupunkiin Taipeihin tiistaina. Taiwanin ulkoministeriö ei ole kommentoinut asiaa.

Kiinan kommunistinen puolue on kritisoinut Pelosin mahdollista matkustamista Taiwaniin. The New York Timesin haastattelemat Yhdysvaltain hallinnon virkamieslähteet pitävät Pelosin vierailua mahdollisena riskinä, joka voi pahentaa konfliktia. Myös presidentti Joe Biden on sanonut, että matka olisi ”huono idea”.

Nancy Pelosi tapasi maanantaina Singaporen pääministerin Lee Hsien Loongin osana Aasian-vierailuaan. Pelosi ei ole vahvistanut matkustavansa Taiwaniin.

Pelosi on tukenut Kiinan demokratian puolustajia ja järjestänyt tapaamisen Kiinaa hiertävän Tiibetin henkisen johtajan, Dalai Laman, kanssa. Monet demokraatit ja republikaanit kongressissa ovat sanoneet, että Pelosin Taiwanin-vierailu on yksinomaan hänen päätöksensä.

Pekingin Renmin-yliopiston kansainvälisten suhteiden professorin Shi Yinhongin mukaan Pelosin vierailu johtaisi voimakkaisiin vastatoimiin. Hän ei kuitenkaan usko sen laukaisevan sotilaallista konfliktia.

”Kiina on toistanut yksiselitteisesti vastustavansa Taiwanin separatismia. Yhdysvallat on toistanut monta kertaa, että sen yhden Kiinan politiikka ei ole muuttunut ja että se vastustaa kaikkia muutoksia Taiwaninsalmen kummallakin puolella”, Shi Yinhong sanoo Reutersin mukaan.

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat viime viikkoina etsineet keinoja ehkäistä Taiwanin vierailun riskejä yhdessä Pelosin ja hänen työryhmänsä kanssa. Viranomaiset pelkäävät matkan ajankohdan olevan erityisen haastava, koska Kiinan presidentti Xi Jinpingin odotetaan hakevan kolmannelle kaudelle Kiinan kommunistisen puolueen kongressissa. Puolueen viranomaisten odotetaan aloittavan kongressin suunnittelun lähiviikkoina ja vaativan Pekingiä osoittamaan vahvuutensa.

” ”Mielestäni ei ole heidän asiansa kertoa meille, mitä voimme tehdä.”

Viranomaiset ovat huolissaan siitä, että Kiina saattaa sekoittaa Pelosin vierailun viralliseen valtiovierailuun, koska Pelosi ja presidentti Biden ovat molemmat demokraatteja.

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteita edistävän työryhmän puheenjohtaja sekä Washingtonin demokraattien edustaja Rick Larsen sanoo CNN:lle, että Kiinan suurlähetystö on painostanut Yhdysvaltoja kaikin keinoin yrittäessään estää Pelosin vierailun toteutumisen.

”Mielestäni ei ole heidän asiansa kertoa meille, mitä voimme tehdä”, Larsen sanoo.

Taiwan ei ole julistautunut itsenäiseksi, mutta käytännössä se toimii itsenäisen valtion tavoin. Kiina kuitenkin katsoo Taiwanin kuuluvan osaksi itseään. Yhdysvallat on tukenut Taiwania sotilaallisesti Kiinan hyökkäyksen varalta.

Kiina on viime aikoina lisännyt sotilaallista aktiivisuuttaan Taiwania kohtaan. Maa on lähettänyt toistuvasti sotilaslentokoneita Taiwanin itse julistamalle ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa sotilastoimien kiihtymisestä tulevina kuukausina. Uudet sotilaalliset toimet voisivat vahvistaa Kiinan valtaa saarella.