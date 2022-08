Hienojen raketinheittimien toimittaminen Ukrainalle kestää pitkään, eikä aika ole välttämättä sen puolella.

Venäjän asevoimien viestintäpäälliköllä, kenraalimajuri Igor Konašenkovilla oli maanantaina mieluisia uutisia sotaa kannattaville venäläisille. Konašenkov väitti Venäjän tuhonneen kaksi Yhdysvaltain Ukrainalle lahjoittamaa Himars-raketinheitintä ja Harpoon-meritorjuntaohjusten patteriston.

Väitteen mukaan Harpoon-patteristo tuhottiin ohjusiskulla Odessan alueella ja Himarsit Harkovassa, Ukrainan energialaitteet -nimisen tehtaan alueelle tehdyssä ilmavoimien iskussa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Interfax.

Britannian ja Tanskan Ukrainalle toimittamat Harpoon-ohjukset ovat osaltaan estäneet Venäjän laivaston puuhia Mustallamerellä. Ukraina onnistui upottamaan kesäkuussa venäläisen hinaajan Spasatel Vasili Buhin, jonka väitettiin kuljettaneen ase- ja ammus­lastia Venäjän joukoille Ukrainaan.

Himars-raketinheittimistä taas on maalailtu peräti sodan ratkaisijaa, sillä se lisää Ukrainan asevoimien ampumaetäisyyttä ja osumatarkkuutta merkittävästi. Yhdysvallat on sopinut yhteensä 20 Himars-heittimen toimittamisesta Ukrainaan, ja kesän mittaan niitä on tuotu taistelualueille 12 kappaletta.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoi maanantaina Twitterissä, että Ukraina oli juuri saanut neljä Himarsia lisää eli yhteensä 16 heitintä. Ammuksina ovat 227 millimetrin gps-ohjatut kranaatit, jotka lentävät noin 80 kilometrin matkan ja osuvat maaliin kymmenen metrin tarkkuudella.

Ukrainan asevoimat on aiemmin kertonut tuhonneensa kesän aikana yhteensä 60 Venäjän asevarastoa, asekuljetusta, komentokeskusta tai muuta keskeistä kohdetta Himarsien raketeilla.

Kenraalimajuri Konašenkovin tehtävä on lukea paperista tai teleprompterilta Venäjän sotapropagandaa, jonka yhteyttä todellisuuteen eivät ulkopuoliset tiedä. Varmuudella voi kuitenkin sanoa, että Venäjällä on suuri halu tuhota juuri Himarseja.

Lisäksi Venäjällä on kiistatta ohjus- ja tiedustelujärjestelmiä, joiden avulla se voi Himarseja tuhota. Itse asiassa Konašenkovin maanantainen väite Himarsien tuhoamisesta oli jo kolmas lajissaan. Venäjä väitti heinäkuussa kahdesti tuhonneensa kaksi Himarsia Donetskin alueella, eli yhteensä tuhottuja Ukrainan Himars-heittimiä olisi kuusi.

Ukrainan alkuperäiseen pyyntöön kuuluivat myös Himarsien järeämmät veljet eli MLRS-heittimet, joita Suomen puolustusvoimillakin on käytössään. Yhdysvallat päätyi tarjoamaan Himarseja ainakin osin juuri Venäjän ohjuskykyjen vuoksi. Kumipyörillä kulkeva yhden rakettikasetin Himars vaihtaa asemaa iskun jälkeen vikkelämmin kuin tela-ajoneuvon päälle rakennettu kahden kasetin MLRS.

Nykyaikaiset raketinheittimet näyttävät olevan sodan nykytilanteessa tärkeitä, mutta on kyseenalaista, voiko niillä ratkaista sotaa. Ukrainan alkuperäisen raketinheitin­pyynnön mukaan se tarvitsisi Himarsin kaltaisia raketinheittimiä yhteensä noin sata voidakseen kääntää sodan kulun edukseen.

Tällä vauhdilla sadan heittimen toimittamiseen kuluisi vuosi tai enemmän, jos Venäjä onnistuu heittimiä tuhoamaan. Toisaalta rakettijärjestelmiä voi tulla Ukrainaan muualtakin kuin Yhdysvalloista. Ainakin Saksa on toimittanut kolme omaa Mars- nimistä versiotaan MLRS-heittimestä.

Tähän saakka Venäjän vastatulen lisäksi suuri ongelma on varmasti ollut oikeiden kohteiden löytäminen, sillä kymmenien miljoonien eurojen arvoista Himars-iskua ei kannata tuhlata mihin tahansa. Mutta kun heittimiä tulee enemmän, alkavat kalliit ammukset hiipua.

”Niin kauan kuin käytössä on 12 tai 20 Himars-järjestelmää, ei ammusten kulutusvauhti ole ratkaiseva ongelma”, yhdysvaltalaisen CSIS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Mark Cancian sanoo The Warzone -julkaisun haastattelussa. ”Mutta jos järjestelmiä saa enemmän ja alkaa suunnitella kolmen ja neljän kuukauden päähän, niin neljän kuukauden kuluttua ammukset loppuvat.”

Cancianin arvion mukaan sadan Himarsin luovuttaminen Ukrainalle söisi viidenneksen Yhdysvaltain Himarseista eikä riittävää määrää ammuksia ole valmiina missään.

Raketinheittimien pitkälle ulottuva täsmätuli ei ole itsetarkoitus vaan osa Ukrainan valmistautumista vastahyökkäykseen. Onko aika Venäjän ja sen laajan ase- ja ammusteollisuuden puolella? Jos vastaus on kyllä, pitäisi Ukrainan keksiä nopeasti jotain aivan uutta.