Yläluokkaiseen kairolaisperheeseen syntynyt Ayman al-Zawahiri vaati jihadistijohtajia yhdistymään länttä vastaan ja teki tiettävästi yhteistyötä Talebanin kanssa kuolemaansa asti.

Yhdysvallat tappoi terroristijärjestö al-Qaidan johtajan Ayman al-Zawahirin Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin tehdyssä lennokki-iskussa sunnuntaiaamuna Afganistanin aikaa.

Asiasta tiedotti Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Al-Zawahiria on kuvailtu vaikutusvaltaiseksi ideologiseksi johtajaksi ja strategiksi. Hän nousi al-Qaidan johtoon toimittuaan pitkään edeltäjänsä Osama bin Ladenin lääkärinä ja neuvonantajana.

Al-Zawahirin roolista ja vaikutuksesta ovat uutistoimistojen ohella kirjoittaneet esimerkiksi Britannian yleisradio BBC sekä yhdysvaltalais­lehdet The New York Times ja The Wall Street Journal.

Al-Zawahiri syntyi vuonna 1951 Egyptissä yläluokkaiseen kairolaisperheeseen. Hänen isoisänsä oli merkittävän Al Azharin moskeijan pääimaami, ja hänen isänsä toimi Kairon yliopiston farmakologian professorina.

Al-Zawahiriin vaikuttivat nuorena Muslimi­veljeskunnan silloisen pääideologin Said Qutbin ajatukset. Qutb teloitettiin vuonna 1966 hänen yritettyään kaataa Egyptin hallinnon.

Vuonna 1928 perustettu Muslimiveljeskunta on Egyptin vanhin ja suurin islamistinen organisaatio ja terroristijärjestö.

Muslimiveljeskunnan jäseniä joukkopidätyksessä Kairossa marraskuussa 1954. Kuvassa oleva organisaation siipi oli suunnitellut ainakin 160 Egyptin hallinnon jäsenen salamurhaa.

Al-Zawahiri liittyi veljeskunnan jäseneksi 14-vuotiaana 1960-luvun puolivälissä.

Hänet pidätettiin laittoman järjestön jäsenyydestä ensimmäisen kerran 15-vuotiaana. Hän jatkoi silti lääketieteen opintojaan ja valmistui Kairon yliopistosta kirurgiksi vuonna 1974.

Jo ennen valmistumistaan al-Zawahiri liittyi BBC:n mukaan Egyptin islamilainen jihad -järjestöön.

Se ajoi islamistista hallintoa Egyptiin pyhän sodan keinoin ja salamurhasi Egyptin silloisen presidentin Anwar Sadatin lokakuussa 1981. Murhan jälkeen pidätettiin satoja järjestön jäseniä, mukaan lukien al-Zawahiri.

”Olemme tehneet uhrauksia ja olemme valmiita tekemään niitä lisää, kunnes islam voittaa”, al-Zawahiri sanoi vankeudessa Reutersin mukaan.

Al-Zawahiria ei todettu osalliseksi murhaan, mutta hän sai kolmen vuoden vankeustuomion laittomien aseiden hallussapidosta.

Al-Zawahiria kidutettiin toistuvasti vankeutensa aikana. Useiden arvioiden mukaan kohtelu muovasi al-Zawahirista entistä väkivaltaisemman, fanaattisemman ja äärimmäisemmän islamistisen toimijan.

Ayman al-Zawahiri vangittuna presidentin Anwar Sadatin murhan jälkeen egyptiläisessä tuomioistuimessa vuonna 1982.

Vapauduttuaan 1980-luvun puolivälissä al-Zawahiri siirtyi ulkomaille, ensin Saudi-Arabiaan ja sitten Pakistanin Peshawariin, jossa hän oli jo aiemmin työskennellyt lääkärinä.

Al-Zawahiri lääkitsi mujahidin-sissejä, jotka taistelivat Neuvostoliiton miehitysjoukkoja vastaan.

Peshawarissa al-Zawahiri tapasi Osama bin Ladenin, varakkaan saudin, joka oli liittynyt mukaan Afganistanin sotaan.

Vuonna 1986 al-Zawahirista tuli The New York Timesin mukaan bin Ladenin henkilökohtainen lääkäri. Yhdessä he ryhtyivät laatimaan suunnitelmia siitä, miten vahingoittaa länsimaita sekä niiden tukemia Lähi-idän hallintoja.

Sodan aikana Afganistanissa syntyi jihadistijärjestö Al-Qaida, joka suuntasi hyökkäyksensä koko maailmaan Lähi-idän ja syrjäisen Afganistanin sijaan.

Al-Zawahiri tarjosi projektiin poliittista silmää ja koulutetun ydinjoukon, bin Laden taas rahaa ja arvovaltaa. Tätä ennen bin Ladenin liittouma oli NYT:n mukaan ollut hajanainen ja toiminut johtajansa mielijohteesta.

Ayman al-Zawahiri (vas.) ja Osama bin Laden (kesk.) tiedotustilaisuudessaan Afganistanissa toukokuussa 1998.

1990-luvulla al-Zawahiri nousi Egyptin islamilaisen jihadin johtoon.

Hän oli vastuussa useista Egyptin hallintoon kohdistuneista iskuista. BBC:n mukaan iskuissa kuoli yhteensä yli 1 200 egyptiläistä. Vuonna 1999 al-Zawahiri tuomittiin Egyptissä poissaolevana kuolemaan.

Al-Zawahirin uskotaan asuneen 1990-luvulla Bulgariassa, Tanskassa ja Sveitsissä sekä matkustaneen väärennetyllä passilla Balkanilla, Itävallassa, Jemenissä, Irakissa, Iranissa ja Filippiineillä.

Joulukuussa 1996 al-Zawahirin kerrotaan viettäneen puoli vuotta vankeudessa Venäjällä jäätyään kiinni viisumittomuudesta. Hänet pelasti BBC:n mukaan se, että venäläiset eivät saaneet käännettyä al-Zawahirin tietokoneen arabinkielisiä tekstejä.

Vuonna 1997 al-Zawahirin uskotaan asettuneen Afganistanin Jalalabadiin, missä myös bin Laden asui.

Seuraavana vuonna Egyptin islamilainen jihad sulautui yhteen bin Ladenin al-Qaidan ja neljän muun ääri-islamistisen järjestön kanssa.

Ensi töikseen se julisti fatwan, joka kehotti tappamaan yhdysvaltalaisia siviilejä. Ensimmäiset iskut Yhdysvaltojen lähetystöihin elokuussa 1998 Keniassa ja Tansaniassa tappoivat 223 ihmistä.

Yhdysvaltojen sotilaat vartioivat terrori-iskussa tuhoutuneen Yhdysvaltojen lähetystön raunioita Kenian pääkaupungissa Nairobissa elokuussa 1998.

Muun muassa al-Zawahirin puhelinkeskusteluita käytettiin todistusaineistona siitä, että bin Laden ja al-Qaida olivat iskujen takana.

Tämän seurauksena Yhdysvallat pommitti ryhmittymän koulutusleirejä Afganistanissa. Pommitusta seuraavana päivänä al-Zawahiri soitti pakistanilaiselle toimittajalle.

”Kerro Yhdysvalloille, että sen pommitukset, uhkailut ja aggressiiviset toimet eivät pelota meitä. Sota on vasta alkanut”, al-Zawahiri sanoi toimittajalle BBC:n mukaan.

Terrori-iskut ja Yhdysvaltojen terrorisminvastainen sota ovat jatkuneet läpi 2000-luvun tähän päivään saakka.

Al-Zawahiri nousi al-Qaidan johtoon sen jälkeen, kun Yhdysvallat tappoi bin Ladenin vuonna 2011.

Lue lisää: Mies, joka rakasti kuolemaa

Hän julkaisi bin Ladenin kuoleman jälkeen uhkailuvideon vastatoimista Yhdysvaltoja vastaan.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin julkaisema etsintäkuulutus Al-Zawahirista.

Al-Zawahiri on vaatinut jihadisteja yhdistymään länsimaita vastaan. Hän julisti esimerkiksi videolla maaliskuussa 2018 Yhdysvaltojen olevan muslimien pahin vihollinen.

Videoviestit ovat kuitenkin olleet vähäisiä, ja enimmäkseen al-Zawahiri on elänyt piilossa. Hänen johtamallaan al-Qaidalla on ollut valtaa ja kansainvälistä toimintakykyä hyvin rajallisesti. Uudet ryhmittymät ja liikkeet, kuten Isis, ovat vieneet siltä tilaa.

Bin Ladenin kuolemaa seuranneina vuosina Yhdysvallat myös tappoi useita al-Zawahirin alaisia, mikä hankaloitti järjestön toimintaa.