”Kiina ymmärsi, kuinka voimakas länsi voi olla” – Pelosin Taiwanin-matka suututti Kiinan, mutta tutkijan mukaan maa on oppinut Putinin virheistä

Kiina on aiemmin uhannut Yhdysvaltoja ja Taiwania vastatoimilla, mikäli Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja vierailee Taiwanissa. Nancy Pelosille kyse saattaa olla viimeisestä mahdollisuudesta.

Vuonna 1991 Kiinan viranomaiset ajoivat Taivaallisen rauhan aukiolta pois yhdysvaltalaisen poliitikon.

”Niille, jotka kuolivat demokratian puolesta Kiinassa”, luki Nancy Pelosin pitelemässä bannerissa. Kaksi vuotta aiemmin Kiinan armeija oli tappanut samalla aukiolla satoja mielenosoittajia.

Nyt, yli 30 vuotta myöhemmin, Pelosi jatkaa Kiinan raivostuttamista Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehenä. Jo Pelosin suunnitelmat tiistaina alkaneesta Taiwanin-vierailusta saivat Kiinan uhkaamaan Yhdysvaltoja ja Taiwania vastatoimilla. Kiina varoitti Yhdysvaltoja ”leikkimästä tulella”.

Myös Yhdysvalloissa moni pelkää, että Pelosin matka Taiwaniin pahentaa Kiinan ja Yhdysvaltain välisiä, jo ennestään kiristyneitä jännitteitä. Vaikka Yhdysvallat on vuosien varrella ollut Taiwanin suurin tukija, ei maa virallisesti tunnusta saaren itsenäisyyttä vaan kunnioittaa niin sanottua yhden Kiinan politiikkaa.

Mikään virallinen taho ei vielä ole vahvistanut tietoa Pelosin matkasta, mutta tiistaina hänen delegaationsa uutisoitiin laskeutuneen pääkaupunki Taipeihin.

Kuvakaappaus televisiolähetyksestä vuodelta 1991, kun Nancy Pelosi vieraili Kiinassa Taivaallisen rauhan aukiolla muistamassa kahta vuotta aiemmin kuolleita mielenosoittajia.

Presidentti Barack Obaman hallinnon Aasian neuvonantajana toiminut Evan Medeiros on todennut, että Pelosin vierailussa on kyse ”poikkeuksellisen vaarallisesta” tilanteesta, ehkä jopa vaarallisemmasta kuin Ukrainan tilanne. Mistä vierailussa siis on kyse, ja mihin Pelosi pyrkii?

Ensinnä on huomioitava Pelosin Taiwanin-vierailun ajankohta, toteaa Kiinan tutkimuksen professori Julie Yu-Wen Chen Helsingin yliopistosta. Alun perin Pelosin oli tarkoitus lentää Taiwaniin jo keväällä, jolloin kyse olisi ollut vastauksesta Venäjän aloittamaan sotaan Ukrainassa.

”Pelosi on kokenut poliitikko ja tunnettu demokratioiden puolustaja. Hän halusi näyttää, ettei ole Ukrainan sodan alettua unohtanut Taiwania”, Chen sanoo.

Pelosi joutui kuitenkin perumaan kevään matkansa, kun hän sairastui koronavirustautiin. Elokuussa vierailu osuu hetkeen, jona Kiina on seurannut tarkalla silmällä Venäjän hyökkäystä Ukrainassa jo useamman kuukauden ajan.

”Se on saanut Kiinan uudelleenarvioimaan sotilaallista asemaansa.”

Chen antoi kommenttinsa ennen Pelosin vierailun vahvistumista.

Siinä, että Yhdysvaltain lainsäätäjät vierailevat Taiwanissa, ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista. Nancy Pelosi on kuitenkin tavanomaisia delegaatioita korkea-arvoisempi vierailija. Siksi Kiina tulkitsee edustajainhuoneen puhemiehen vierailun poliittisena viestinä.

”Kiina ei pidä tällaisista poliittisista viesteistä”, Chen sanoo.

Suurvallan on näytettävä myös mielipahansa suurieleisesti.

”Kiina haluaa osoittaa, että sillä on voimaa, ja lähettää vahvan viestin lännelle.”

Uhittelusta huolimatta on erittäin epätodennäköistä, että Kiina hyökkäisi suoraan Taiwaniin – vielä tänä kesänä.

Pitkällä aikavälillä Kiinan johtajan Xi Jinpingin tarkoitus on kyllä ”hoitaa Taiwanin ongelma”, Chen selventää. Pandemian myötä tämä tavoite on vain kirkastunut, sillä Taiwan on saanut koronapolitiikastaan paljon myönteistä kansainvälistä huomiota.

Chenin mukaan Kiina ei ole sulkenut pois sotilaallisen ratkaisun mahdollisuutta. Xi on kuitenkin ottanut oppia Venäjän epäonnistumisista Ukrainassa, eikä hän halua toistaa Vladimir Putinin virheitä Aasiassa.

”Kiina ymmärsi, kuinka voimakas länsi voi olla. He eivät halua pitkittyvää sotaa ja pakotteita.”

Nancy Pelosin kuva sanomalehden etusivulla. Lehti on kuvattu Taiwanin Taipeissa 2. elokuuta.

Siksi Kiina varmistaa ennen hyökkäystä, että se on valmis nopeaan voittoon, Chen arvioi.

Nyt Kiinan todennäköisiä kostokeinoja ovat esimerkiksi kyberhyökkäykset Taiwanin tai Yhdysvaltain hallintoja vastaan. Mahdollinen on myös ohjusisku, jolla ei kuitenkaan tähdättäisi uhreihin, vaan ainoastaan ilmaistaisiin mielipahaa.

” ”Kulisseissa moni voi ajatella, että ’kiitos vain Pelosi’.”

Pelosin vierailussa on kyse ennen kaikkea edustajainhuoneen puhemiehen henkilökohtaisesta mielenilmauksesta. Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset ja maan presidentti Joe Biden ilmaisivat etukäteen pitävänsä matkaa huonona ajatuksena. Biden on kuitenkin korostanut, ettei hänellä ole valtuuksia estää edustajainhuoneen johtajaa toimimasta oman päänsä mukaan.

Edes Taiwanin johto ei ole vaikuttanut olevan kutsumattomasta vieraasta erityisen innoissaan. Taiwanin pääministeri Su Tseng-chang toivotti kyllä ulkomaiset vieraat ”lämpimästi tervetulleiksi”, kun häneltä kysyttiin etukäteen Pelosin vierailusta. Käytännössä tilanne on silti ajanut Taiwanin hankalaan asemaan.

”Taiwanin johto ei halua loukata Yhdysvaltoja”, Julie Yu-Wen Chen sanoo.

”Kulisseissa moni voi kuitenkin ajatella, että ’kiitos vain Pelosi’. Taiwan ei pyrkinyt provosoimaan Kiinaa, mutta Pelosin vierailun vuoksi hallitus joutuu varautumaan sotaan.”

Myös Chenin oma arvio Pelosin vierailusta on kielteinen. Vaikka hän ei usko Kiinan hyökkäykseen, joutuvat Yhdysvaltain ja Taiwanin hallinnot nyt varautumaan myös pahimpiin mahdollisiin kauhuskenaarioihin. Se teettää lisätöitä, etenkin kun Yhdysvalloilla on kädet täynnä työtä Ukrainan tukemisen kanssa.

Samalla vierailulla on pelkästään symbolinen merkitys. Pelosi olisi voinut jatkaa käytännön työtään demokratioiden ja Taiwanin eteen yhtä hyvin Yhdysvalloista käsin.

”Kaikki tietävät, että Pelosi puolustaa demokratiaa ja Taiwania. Ei ole mitään syytä siihen, että hän provosoi Kiinaa juuri tällä hetkellä.”

Pelosille kyse saattaa kuitenkin olla eräänlaisesta viimeisestä mahdollisuudesta. Yhdysvalloissa järjestetään välivaalit marraskuussa. Mielipidemittausten perusteella on todennäköistä, että republikaanit vievät silloin enemmistön edustajainhuoneen paikoista.

Demokraattien tappio merkitsisi, ettei 82-vuotiasta Pelosia enää ensi vuonna nähtäisi edustajainhuoneen puhemiehenä.

”Pelosi saattaa haluta toteuttaa vierailun, koska ensi vuonna hänellä ei ehkä ole asemaa siihen”, Chen sanoo.

”Hän on vahva nainen, joka haluaa tehdä sitä, mihin uskoo.”