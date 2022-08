Tiistaina Kansasissa äänestetään lakimuutoksesta, joka toteutuessaan poistaisi osavaltion lakiin perustuvan aborttioikeuden. Äänestystulos on kurkistusikkuna aborttioikeuden tulevaisuuteen Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen katse on kohdistunut Kansasiin, jossa äänestetään tiistaina osavaltion aborttioikeuden kumoamisesta.

”Value Them Both” -nimellä kulkeva lakimuutos poistaisi Kansasin osavaltion lakiin perustuvan aborttioikeuden. Sen myötä päättäjien olisi mahdollista säätää lakeja, jotka kieltäisivät abortin niissäkin tapauksissa, joissa raskaus on tapahtunut raiskauksen tai insestin seurauksena tai joissa se vaarantaisi äidin terveyden.

Jos lakimuutos menee läpi, on hyvin todennäköistä, että aborttioikeutta tullaan kiristämään. Kansasin osavaltion päätäntäelimissä on selvä republikaanienemmistö, ja osavaltiossa on yritetty kieltää abortit aiemmin vuonna 2013 siinä onnistumatta.

Vuonna 2015 Kansasissa kiellettiin abortit raskauden toisella kolmanneksella. Osa­valtion korkein oikeus kuitenkin kumosi päätöksen vuonna 2019 vedoten osavaltion lakisääteiseen aborttioikeuteen, jonka kohtalo on nyt äänestäjien käsissä.

Tällä hetkellä abortti on sallittu Kansasissa 22. raskausviikkoon saakka.

Kyseessä on ensimmäinen äänestys aborttioikeudesta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus päätti kesäkuun lopussa kumota laajan aborttioikeuden.

Vuoden 1973 Roe vastaan Wade -ennakkopäätöksen kumoaminen antoi osavaltioille vapaat kädet päättää omasta aborttilainsäädännöstään linjaten, ettei abortti ole Yhdysvaltain perustuslakiin kirjattu oikeus.

Päätös poistaa lähes 50 vuotta voimassa ollut laaja aborttioikeus kuohutti Yhdysvaltoja, ja ympäri maata on nähty laajoja protesteja, joissa on puolustettu naisten oikeutta päättää omasta kehostaan.

Yhdysvaltojen asenneilmapiiri on jakautunut voimakkaasti abortin kannattajiin ja vastustajiin.

Tiistain äänestys on erityisen jännittävä, sillä etukäteen on mahdoton sanoa, mikä tulos tulee olemaan. Erään mielipidemittauksen mukaan niukka enemmistö näyttäisi kannattavan aborttioikeuden kumoamista Kansasissa.

Äänestystulosta pidetään suunnannäyttäjänä sille, mihin suuntaan aborttikysymys on Yhdysvalloissa kallistumassa.

Myöhemmin tänä vuonna ainakin neljä muuta osavaltiota aikoo järjestää lippu­äänestyksen aborttioikeudesta.

Jos Kansasissa päätetään äänestää aborttioikeus kumoon, abortin saaminen Yhdysvaltain keskilännessä voi vaikeutua merkittävästi.

Kansasin naapuriosavaltioista suurin osa on jo kieltänyt tai yrittänyt kieltää abortit: aborttikielto astui voimaan Missourissa ja Oklahomassa lähes välittömästi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden kesäkuisen päätöksen jälkeen, ja keskilännessä sijaitseva Indianan osavaltio edisti kiristyksiä aborttioikeuteen lauantaina.

Lait ovat tiukkoja. Esimerkiksi Missourissa aborttia ei sallita edes raiskauksen tai insestin uhreille.

The New York Timesin mukaan abortti on tällä hetkellä kielletty kymmenessä Yhdysvaltain viidestäkymmenestä osavaltiosta. Lisäksi neljässä abortti on sallittu vain kuudennelle raskausviikolle saakka.

Oikaisu 2.8. klo 16.35: Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, prosessi aborttioikeuden rajoittamisesta Indianassa on vielä kesken.