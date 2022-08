Chilessä kuparikaivoksen läheltä on löydetty suuri vajoama. 25 metriä leveä nielu ei ole aiheuttanut vaaraa työntekijöille tai kaupungin asukkaille.

Chilen viranomaiset tutkivat Copiapóssa kuparikaivoksen lähellä havaittua ”mysteeristä” vajoamaa. Maan pohjoisosassa lauantaina havaittu nielu on halkaisijaltaan 25 metriä leveä. Asiasta uutisoi Reuters.

Nielu sijaitsee kanadalaisen Lundin Miningin alueella. Lundin Mining omistaa kaivoksesta 80 prosenttia, ja loput 20 prosenttia kuuluu japanilaiselle Sumitomo Corporationille. Chileläinen media on näyttänyt ilmakuvaa nielusta, joka sijaitsee 665 kilometriä pääkaupungista Santiagosta pohjoiseen.

”Nielu on 200 metriä syvä, ja siellä on paljon vettä”, kertoo Geologian ja kaivos­teollisuuden kansallisen palvelun Sernageomin johtaja David Montenegro lausunnossaan. Alueelle on lähetetty asiantuntijoita tutkimaan asiaa. Läheisen Alcaparrossan kaivoksen työmaan sisäänkäynti on suljettu nielun vuoksi.

Lundin Mining tiedotti maanantaina, että nielu ei aiheuttanut vahinkoa työntekijöille tai yhteisön jäsenille. Tiedotteen mukaan suurin osa asutuksesta ja palveluista sijaitsee kilometrin päässä vaikutusalueelta.