Candela P-12 on täysin päästötön. Se käyttää 80 prosenttia tavanomaisia aluksia vähemmän energiaa.

Tukholman Ekerössä testataan ensi vuonna veden yllä liitävää Candela P-12 -sähköristeilijää. Kokeilujakson on tarkoitus kestää yhdeksän kuukauden ajan.

Ruotsalaisen Candela-yhtiön kehittämä Candela P-12 on täysin päästötön alus, joka kulkee äänettömästi kolmen hiilikuitusiiven avulla. Asiasta kertoo Maailman talousfoorumi WEF (World Economic Forum).

Candela P-12 kulkee 20–30 solmun nopeudella, joten se on toistaiseksi maailman nopein sähköalus. Aluksen kapasiteetti on 30 matkustajaa ja se toimii akulla, joka on mahdollista ladata tunnissa.

Alus käyttää 80 prosenttia vähemmän energiaa tavanomaisiin aluksiin verrattuna. Candela toivoo, että sähköalukset voisivat korvata 70 dieselkäyttöisen aluksen laivueen Tukholmassa.

”Alus on ensimmäinen laatuaan, joka käyttää sähköistä vakautusmekanismia. Matkustaminen on siten verrattavissa modernissa pikajunassa istumiseen. Se on vakaa ja hiljainen”, Candelan kaupallisten alusten johtaja Erik Eklund on kertonut Euronewsille.

Akkukäyttöiset sähköalukset eivät toistaiseksi pysty kulkemaan pitkiä matkoja tai kuljettamaan suurta rahtia.

”Sähköistyminen ei ole toistaiseksi ratkaisu avomeren aluksille akkukokojen ollessa liian pieniä”, Global Maritime Forumin Johannah Christensen on kertonut WEF:lle vuonna 2019.

Laivaliikenne on yksi suurimpia teollisuudenaloja, joten hiilineutraaliuteen pyrkiminen on erityisen haastavaa. Yhteensä 11 miljardia tonnia rahtia kuljetetaan laivaliikenteessä vuosittain 150 maahan, mikä kattaa noin 80 prosenttia maailmankaupasta. Laivaliikenteestä aiheutuneet päästöt aiheuttavat arviolta 60 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, kertoo WEF.

Laivoissa käytetään korkean hiilipitoisuuden omaavaa raskasta polttoöljyä, jota on pyritty vaihtoehtoisesti korvaamaan muun muassa biokaasulla.

YK:n alaisuudessa toimiva Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteekseen puolittaa merenkulkualan päästöt vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi 200 merenkulkualan johtajaa ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.