”Yhdysvaltojen tyranniaa” – Talebaniin kuuluva poliisikomentaja tuomitsee Yhdysvaltain lennokki-iskun, mutta paikallista mediaa on vaiennettu

Afganistanissa tiedot Yhdysvaltojen sunnuntaisesta lennokki-iskusta ovat niukat. Maan ylin johto on hiljaa, ja kansalaiset eivät uskalla aiheesta puhua.

Kandaharin poliisin komentaja Mawlawi Rahimullah Mahmood on kuulunut Taleban-liikkeeseen sen syntyajoista 1990-luvun alusta lähtien.

”Isku oli Yhdysvaltojen tyranniaa maatamme kohtaan”, Kandaharin poliisin komentaja Mawlawi Rahimullah Mahmood sanoi HS:lle tiistaiaamuna antamassaan haastattelussa.

Yhdysvallat ilmoitti tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa, että se oli sunnuntaina tappanut terroristiryhmä al-Qaidan johtajan Ayman al-Zawahirin lennokki-iskussa Afganistanin Kabulissa.

”Yhdysvallat toimii vastoin kansainvälistä oikeutta ja hyökkäsi itsenäistä valtiota vastaan. Tuomitsemme jyrkästi teon”, Mahmood sanoo.

Kandaharin koko maakunnan poliisin komentajana hän kuuluu Talebanin keskiportaan johtoon.

Poliisin päämaja sijaitsee raskaiden betoniaitojen ja piikkilankaviritysten sisällä. Komentajan huonetta koristaa massiivinen Afganistanin islamistisen emiraatin lippu.

Kandaharia pidetään tällä hetkellä Afganistanin todellisena pääkaupunkina, ja siellä maan johto kokoontuu parhaillaan sunnuntain iskun takia.

Kysyttäessä Talebanin ja al-Qaidan suhteista komentaja Mahmood tyytyy toistamaan, että Afganistan on itsenäinen maa, joka tekee itsenäiset päätökset sen suhteen, ketkä saavat oleskella maassa ja ketkä eivät.

”Noudatamme sopimusta, jonka olemme Yhdysvaltojen kanssa solmineet, että maa-aluettamme ei saa käyttää toista maata kohtaan suunnattua hyökkäystä varten.”

Poliisikomentaja Mawlawi Rahimullah Mahmood oli HS:n haastattelussa vähäsanainen Talebanin ja al-Qaidan suhteista.

Sunnuntainen lennokki-isku tapahtui Kabulin keskustassa sijaitsevalla Sherpurin asuinalueella. Alue tunnetaan valtavan kokoisista luksustaloistaan.

Kabulilaiset ovat käyttäneet alueesta nimitystä ”varkaiden kaupunki”, koska siellä asui ennen entisen hallinnon korruptoituneita virkamiehiä.

Aivan Sherpurin vieressä sijaitsee useiden maiden lähetystöjä. Yhdysvaltojen lähetystölle Sherpurista on matkaa kaksi kilometriä.

Kun Taleban nousi valtaan viime elokuussa, lähes kaikkien lähetystöjen henkilökunta evakuoitiin ja lähetystöt sulkivat ovensa.

Paikallisen median tiedot iskusta ovat niukat.

Talebanin sotilaat vahtivat iskupaikkaa, ja median pääsy Sherpuriin on jyrkästi kielletty.

Paikallisten toimittajien tavaroita on anastettu ja heidän henkeään on uhkailtu, kun he ovat yrittäneet päästä raportoimaan iskusta.

Talebanin ja al-Qaidan väliset suhteet ovat erittäin herkkä aihe Afganistanissa. Harva ihminen uskaltaa kommentoida aiheesta julkisesti.

Yleisesti Afganistanin turvallisuustilanne on parempi kuin vuosiin. Raketti-iskut ovat olleet harvinaisempia Talebanin valtaantulon jälkeen. Yksittäisiä pommi-iskuja tapahtuu silti yhä viikoittain.

Viime viikon perjantaina Kabulin kansainvälisellä krikettistadionilla tapahtui räjähdys. Eri lähteiden mukaan iskussa kuoli 2–15 ihmistä.

Taleban-hallinto rajoittaa toimittajien vapautta erityisesti turvallisuuteen liittyvässä uutisoinnissa, ja hallinnon ilmoittamiin uhrilukuihin ei voi luottaa.

Abdul Nawab Zia pitää majataloa Kandaharissa. Hän ei tiistaina ihmetellyt uutista Yhdysvaltojen iskusta: ”Olemme niin tottuneita tähän.”

"Olemme niin tottuneita tähän", hän sanoo.

”Olemme niin tottuneita tähän”, hän sanoo.

Zia muutti Kabulista Kandahariin neljä kuukautta sitten töiden perässä. Hänen perheensä asuu yhä Kabulissa.

Hän sanoo olevansa turhautunut Yhdysvaltoihin ja siihen, että maa ajaa vain omaa etuaan Afganistanissa.

Hänestä tärkeämpää olisi puhua maan katastrofaalisesta taloudellisesta tilanteesta.

”Mitä me tavalliset ihmiset voimme mitään sille, majaileeko maassamme terroristeja vai ei. Muut ihmiset päättävät, saavatko afganistanilaiset elää vai kuolla.”