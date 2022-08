Sisäministeri Sirajuddin Haqqani tukee vanhoja terroristiystäviään jo toisessa polvessa, ja Kandaharin talebanit tukevat Haqqania.

Yhdysvaltain ohjusisku Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin surmasi varhain sunnuntaiaamuna paikallista aikaa terroristijärjestö al-Qaidan pitkäaikaisen johtajan Ayman al-Zawahirin, 71. Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan al-Zawahiri oleskeli kuukausien ajan Kabulissa Taleban-hallinnon vieraana.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi tiistaina uutistoimistojen mukaan, että al-Zawahirin piileskely Kabulissa osoittaa Taleban-hallinnon rikkoneen niin sanottua Dohan sopimusta, jonka Yhdysvaltain ja Talebanin edustajat allekirjoittivat helmikuussa 2020. Sopimuksen mukaan Yhdysvaltain asevoimat vetäytyy Afganistanista, mutta edellyttää, ettei Taleban tue kansainvälistä terrorismia.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset vetäytyivät Kabulista pikaisesti viime vuoden elokuussa samaan aikaan, kun Taleban otti haltuunsa pääkaupungin hallintokorttelit ja ryhtyi hallitsemaan Afganistania uudelleen 20 vuoden tauon jälkeen.

Kandaharissa vuonna 1994 perustettu Taleban ammentaa ideologiansa islamin lisäksi pashtuväestön perimäoikeudesta. Liike on ollut alusta lähtien ennen kaikkea paikallinen.

Talebanin suhtautuminen arabijohtoiseen al-Qaidaan on ollut koko ajan kaksijakoinen. Toisaalta liittolaissuhdetta on pidetty tärkeänä, toisaalta kansainvälisiin islamisteihin on haluttu pitää jonkinlaista etäisyyttä.

Al-Qaidan varsinaiset ystävät löytyvät itäisestä Afganistanista, Paktian ja Khostin maakunnista Pakistanin heimoalueiden vastaiselta rajalta. Neuvostomiehitystä vastaan käydystä sodasta lähtien aluetta on hallinnut sotapäällikkö Jalaluddin Haqqani. Kun hän kuoli neljä vuotta sitten, niin kutsutun Haqqanin verkoston johtoon nousi hänen poikansa Sirajuddin Haqqani, 42.

Haqqanin verkosto on pitänyt tiiviistä yhteyttä Pakistanin tiedustelupalveluun. Toisin kuin useimmat muut Afganistanin aseryhmät, se on värvännyt aktiivisesti ulkomaalaisia taistelijoita riveihinsä.

Kun al-Qaidan perustaja Osama bin Laden joutui jättämään Sudanin toukokuussa 1996, hän lensi terroristiryhmineen tilauslennolla Afganistanin Jalalabadiin. Bin Laden sai uuden tukikohtansa isä-Haqqanin hallitsemalta alueelta Tora Bora -vuorelta. Varuskunnan ja asunnon mullah Omarin hallitseman Kandaharin eteläpuolelta bin Laden hankki myöhemmin.

Yhdysvallat kaatoi Taleban-hallinnon joulukuussa 2001 ja ryhtyi liittolaisineen valvomaan Afganistanin turvallisuutta. Haqqanit siirsivät päämajansa Pakistanin heimoalueelle, Waziristanin Miranshahiin. Taleban perusti hallintonsa Pakistanin Quettaan.

Yhteinen vihollinen toi Haqqanin verkoston ja Talebanin yhteen. Järjestöt ilmoittivat vuonna 2007, että verkosto oli liittynyt virallisesti Talebaniin ja Sirajuddin Haqqani oli valittu Talebanin pakolaishallintoon eli Quettan shuraan. Hänet nimitettiin vuonna 2015 Talebanin ”varaemiiriksi”.

Sittemmin sekä Haqqanit että varsinaisen Talebanin edustajat ovat väittäneet, ettei mitään erillistä Haqqanin verkostoa ole olemassakaan.

Kun Taleban oli ottanut Afganistanin viime elokuussa haltuunsa, marssi pääkaupunkiin nimenomaan Haqqanin verkosto monikansallisine joukkoineen. Afganistanin islamilaisen emiraatin hallitus istuu Kabulissa, tosin edelleen siirtymäajan hallituksen nimellä. Pääkaupungin kuri ja järjestys ovat tukevasti Haqqanin käsissä.

” Molemmat Talebanin päähaarat on sitoutettu liikkeen johtoon valitsemalla keskeisiin tehtäviin perustajaisien pojat.

Kabulin hallitus on tyypiltään hallinnollinen tai virkamieshallitus. Korkein johtaja Hibatullah Akhundzada johtaa korkeinta neuvostoa eli Rahbari shuraa, joka istuu Kandaharissa. Hänen ensimmäinen varamiehensä on Sirajuddin Haqqani, joka on samalla myös Afganistanin sisäministeri.

Toinen Akhundzadan varamies on Talebanin perustajan mullah Omarin poika, mullah Jaqub. Hän on samalla Afganistanin puolustusministeri. Molemmat Talebanin päähaarat on siis sitoutettu liikkeen johtoon valitsemalla keskeisiin tehtäviin perustajaisien pojat.

Uutistoimisto AP:n tiistaina julkaisemien yhdysvaltalaistietojen mukaan terroristijohtaja al-Zawahirin majapaikka on Sirajuddin Haqqanin neuvonantajan omistuksessa. Kabulin tietojen mukaan lähetystöalueella sijaitsevassa talossa on kellarikerroksen lisäksi neljä kerrosta ja yhteensä 17 huonetta. Alue on Sherpurin eliittialuetta Kabulin keskustassa.

Afganistanilaistoimittaja Mohammad Natiq twiittasi tiistaina, että talon omistaja on sisäministeri Haqqanin kansliapäällikkö Mawli Hamza.

Radio Free Europen toimittajan Frud Bezhanin mukaan ainoat korkea-arvoiset Taleban-vieraat talossa ovat olleet Sirajuddin Haqqani ja mullah Jaqub.

FBI:n kymmenen miljoonan dollarin etsintäkuulutus Sirajuddin Haqqanista on edelleen voimassa, mutta ilmeisesti Jaqub ei ole soittanut ilmiantopuhelua Washingtoniin. Mitä Talebaniin, Haqqanin verkostoon ja al-Qaidaan tulee, mikään ei näytä muuttuneen sitten vuoden 1996.