Taiwan on nostanut hälytys­valmiuttaan – Tiedotus­tilaisuudessa puhunut Pelosi: ”Solidaarisuutemme Taiwanin kanssa on tärkeämpää kuin koskaan”

Kiina ei ole katsonut hyvällä Nancy Pelosin saapumista Taiwaniin.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosi järjesti tiedotustilaisuuden Taiwanissa keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Pelosin saapuminen tiistaina Taiwaniin on nostattanut jännitteitä Kiinan, Yhdysvaltojen ja Taiwanin välillä.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan emämaan yhteyteen, tarvittaessa vaikka sotilasvoimin. Yhdysvaltojen virallinen linja on myötäillä Kiinaa, mutta samalla se rakentaa suhteita myös Taiwanin kanssa.

”Vaikka kunnioitamme ’yksi Kiina’-linjaamme, solidaarisuutemme Taiwanin kanssa on tärkeämpää kuin koskaan”, Pelosi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pelosi kertoi myös toivovansa, että tulevaisuudessa vierailuja voidaan tehdä lisää.

”Vaikka Kiina on estänyt Taiwania osallistumasta tiettyihin tapaamisiin, toivon, että he ymmärtävät, että he eivät voi seistä Taiwanissa vierailemisen tiellä”, Pelosi totesi.

Kiina ei ole suhtautunut suopeasti vierailuun, vaan se on protestoinut sitä monin eri keinoin. Kiina muun muassa kertoi aloittavansa sotaharjoituksen Taiwanin ympärillä.

Keskiviikkoaamuna kerrottiin myös, että Kiina on kieltänyt kahta taiwanilaista säätiötä tekemästä taloudellista yhteistyötä Manner-Kiinan yritysten ja ihmisten kanssa.

Taiwanin puolustusministeriön mukaan Taiwanilla on kyky puolustaa kansallista turvallisuuttaan. Ministeriön mukaan se seuraa tilannetta tarkasti ja on nostanut hälytysvalmiuttaan.

Lisäksi puolustusministeriö tiedotti, että Kiinan sotaharjoitukset kertovat maan pyrkimyksistä rikkoa alueen rauhaa ja vakautta, uutisoi Reuters.

Saarivaltion viranomaiset ovat vakuuttaneet, että tekevät suunnitelmia turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi, ja kansalaiset voivat siksi olla rauhallisin mielin.

Kiina oli jo ennakkoon ilmoittanut pitävänsä Pelosin vierailua vakavana provokaationa.

Myös Pohjois-Korea on arvostellut ankarasti Yhdysvaltoja Pelosin matkan vuoksi. Pohjois-Korea ilmoitti tukevansa Kiinaa ja tuomitsevansa kaikki Kiinan ulkopuolelta tulevat yritykset puuttua Taiwanin tilanteeseen.

Pentagonin tiedottaja John Kirby kommentoi aiemmin, että Yhdysvallat ei osallistu ”sapelien kalisteluun” eikä aio vastata Kiinan vihamieliseen suhtautumiseen.

Kirbyn mukaan Yhdysvallat ei edelleenkään tue Taiwanin itsenäisyyttä, vaan Yhdysvallat vastustaa mahdollisia muutoksia nykytilanteeseen.

Kirbyn mukaan tilanteeseen liittyvät erimielisyydet tulee ratkaista rauhanomaisin keinoin.

Pelosin ohjelmasta Taiwanissa on tihkunut vain vähän tietoa julkisuuteen.

Vierailunsa alussa Pelosi tapasi esimerkiksi Taiwanin parlamentin varapuhemiehen Tsai Chi-changin.

The Washington Post kertoi, että Pelosi tapaa keskiviikkona myös Taiwanin suurimman puolijohteita valmistavan yrityksen TSMC:n toimitusjohtaja Mark Liun.

Lehden mukaan vuonna 2020 TSMC sopi rakentavansa 12 miljardin dollarin tehtaan Yhdysvaltojen Arizonaan. Yritys valmistaa siruja. The Washington Postin mukaan Yhdysvallat käyttää näitä siruja sotilastarvikkeissaan sekä F-35-hävittäjissään.

The Washington Post vetoaa lähteisiinsä ja kertoo, että yritys harkitsee nyt toimintansa laajentamista Yhdysvalloissa.

Tapaamisessa on määrä keskustella liittovaltion tarjoamasta tuesta sirutehtaalle.

Pelosi kommentoi asiaa keskiviikkoaamuna saapuessaan parlamenttiin. Pelosi sanoi, että sirut tarjoavat Yhdysvalloille ja Taiwanille mahdollisuuden yhteistyöhön. Yhdysvallat ei ole vahvistanut median The Washington Postin tietoja.