Taiwan-tutkija Ari-Joonas Pitkäsen mukaan länsimaisten poliitikoiden vierailut tarjoavat maalle kaivattua näkyvyyttä, mutta monia ärsyttää tapa, jolla ne esitetään länsimediassa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi päätti keskiviikko-iltapäivänä Suomen aikaa vierailunsa Taiwanissa.

Kyseessä oli korkea-arvoisin yhdysvaltalaispoliitikon vierailu Taiwanissa 25 vuoteen.

Pelosi ja Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen puhuivat keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, joka noudatti tuttua linjaa: Yhdysvallat kertoo noudattavansa edelleen virallisesti Kiinan vaatimaa ”yhden Kiinan” politiikkaa, mutta tukevansa silti Taiwania.

”Vierailu näyttää olevan symbolista tuen osoitusta Taiwanin demokratialle”, toteaa Taiwanin kansallista identiteettiä tutkiva Turun yli­opiston väitöskirjatutkija Ari-Joonas Pitkänen.

Väitöskirjatutkija Ari-Joonas Pitkänen.

Pitkäsen mukaan matkan tarkoitusta valottavat Pelosin vierailukohteet: Taiwanin poliittisen johdon ohella vierailu suuntautui nimekkäiden demokratia-aktivistien luo.

Pelosi tapasi mediatietojen mukaan Taiwanissa esimerkiksi useamman Kiinan kontrollia paenneen, kuten Tiananmenin tapahtumista tunnetun Wu’er Kaixin ja hongkongilaisen kirjakauppiaan Lam Wing-keen.

Pitkänen arvelee myös, että osansa voi olla Pelosin omalla pidempiaikaisella profiloitumisella demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajaksi.

”Hän kävi Tiananmenin mielenosoitusten jälkeen Kiinassa, mikä oli merkittävää.”

Mielenosoittajat pitelivät Nancy Pelosin tervetulleeksi toivottavia kylttejä Taipeissa Taiwanissa 2. elokuuta.

Matka Taiwaniin vuonna 2022 ei kuitenkaan tee Pelosista poikkeuksellista. Pitkänen muistuttaa, että maassa on viime vuosina ja etenkin Ukrainan sodan aikana vieraillut useita länsimaalaisia poliitikkoja.

Esimerkiksi viime kuussa saarella kävi Euroopan parlamentin varapuhemies Nicola Beer.

Tutkijan mukaan länsipoliitikot toivotetaan Taiwanissa useimmiten tervetulleeksi, koska vierailut tuovat maalle huomiota.

”Vierailut nostavat Taiwanin profiilia maailmalla ja maa saa näkyvyyttä.”

Nancy Pelosi tervehti Taiwanin presidentti Tsai Ing-weniä Taipeissa 3. elokuuta.

Konkreettisia muutoksia harva kuitenkin odottaa – tai edes toivoo.

Taiwanin presidentti, demokraattisen edistyspuoleen presidentti Tsai Ing-wen sekä kansan enemmistö tavoittelevat virallisen itsenäistymisen sijaan vallitsevan järjestelyn turvaamista

”Heillä on ollut jo pitkään pragmaattinen kanta: Taiwan on jo käytännössä itsenäinen maa ja ensisijaisesti halutaan säilyttää nykyinen tilanne.”

Tasapainon säilyttäminen taas vaatii Kiinan provosoimisen välttämistä, mikä puolestaan kyseenalaistaa Pelosin vierailun hyödyt, Pitkänen sanoo.

”Auttavatko tällaiset symboliset tuen osoitukset vai toimivatko ne nykytilan säilymistä vastaan? Onko näin korkean profiilin vierailu välttämättä tarpeen?”

Mielenosoittajat vastustivat Nancy Pelosin vierailua Taiwaniin Taipeissa 2. elokuuta.

Suurin turhautuminen Taiwanissa liittyy kuitenkin siihen, miten kokonainen maa ja sen koko väestö jää jälleen kerran suurvaltojen väliin, pelinappulan ja sivustakatsojan rooliin.

”Pahinta ei välttämättä ole vierailu itsessään vaan se, miten se esitetään länsimaisessa mediassa”, Pitkänen toteaa.

Taiwan esitetään uutisissa lähes poikkeuksetta sodan uhan kautta. Sama pätee myös Pelosin vierailun kohdalla. Tutkija näkee aiheellisena kyseenalaistaa tapaa, jolla media keskittyy uutisoinnissa suurvaltojen uhitteluun.

”Usein nähdään, että jos mediassa spekuloidaan jatkuvasti sodalla, ja nostetaan sen uhkaa toistuvasti esille, se itsessään voi kärjistää ja lisätä uhkaa.”

”Pelosi saapuu Taiwaniin Kiinan uhkailua pelkäämättä”, ”Pelosi saapuu Taiwaniin, Taiwaninsalmi on jännittynyt”, ”Pelosin erikoiskone saapuu Taipeihin”, uutisoitiin 3. elokuuta taiwanilaislehdissä.

Toki uhka on Taiwanin kohdalla olemassa, ja siitä kirjoittaa myös taiwanilaismedia.

Länsimedian vaikeus kirjoittaa Taiwanista monipuolisesti pohjaa paljolti maan monimutkaiseen asemaan, joka sai alkunsa Kiinan sisällissodasta.

Turhauttavinta monelle taiwanilaiselle on kuitenkin se, miten puhe Taiwanista on useimmiten vain puhetta Yhdysvalloista ja Kiinasta eikä esimerkiksi taiwanilaisista.

”Taiwanilaiset kiinnittävät usein huomiota siihen, miten he ja heidän yhteiskuntansa jää taas paitsioon. Heille Taiwan on konkreettinen paikka, jossa he elävät ja elivät jo kauan ennen kuin kiinan kansantasavalta perustettiin”, Pitkänen sanoo.

Mielenosoittaja repi Yhdysvaltojen lipun kahtia Nancy Pelosin vierailua vastustavassa mielenosoituksessa Taipeissa 2. elokuuta. Kyltissä Pelosia luonnehdittiin ”petturiksi” ja ”rikolliseksi”.

Tutkija näkee monia yhtymäkohtia Taiwanin ja Ukrainan välillä. Molemmissa media unohtaa usein suurvaltojen lausumiin keskittyessään selvittää kansan kantaa.

”Ukrainan sodan kohdalla on puhuttu siitä, että esiin pitäisi suurvaltakiistan lisäksi tuoda myös ukrainalaisten omia ääniä: Mitä he toivovat ja haluavat. Sama pätee Taiwanin kohdalla.”

Uutistoimistolle AFP:lle tilannetta kuvaili eläköitynyt tutkija Lee Kai-dee.

”Yhdysvallat käyttää Taiwania sätkynukkenaan uhittelussaan Kiinalle, jotta se saisi johtaa maailmaa. Mikäli Yhdysvallat jatkuu näin, Taiwan joutuu samaan tilanteeseen kuin Ukraina”, Lee sanoi AFP:lle Taipeissa.

Kiina uhitteli taiwanilaisille Pelosin vieralun alla ja kertoi aloittavansa Taiwanin ympärillä sotaharjoitukset. Tämä on kuitenkin kansalaisille jo tuttua.

AFP:n haastattelema 31-vuotias taiwanilainen ohjelmoija Frank Chen kohautti asialle olkapäitään.

”En ole kovin huolissani Kiinan uhittelusta. Luulen, että Kiina tulee toimimaan edelleen uhkaavasti ja kieltämään lisää taiwanilaistuotteita, mutta meidän ei pitäisi olla liian huolissamme.”

Lue lisää: Taiwan odottaa ”psykologisen sodan­käynnin” lisääntyvän – Pelosi: ”Solidaarisuutemme Taiwanin kanssa on tärkeämpää kuin koskaan”

Lue lisää: ”Kiina ymmärsi, kuinka voimakas länsi voi olla” – Pelosin Taiwanin-matka suututti Kiinan, mutta tutkijan mukaan maa on oppinut Putinin virheistä

Lue lisää: Joka toinen päivä Kiina ampui kranaateilla perhekuvia ja propagandalehtisiä ”kapinoivaan maakuntaansa” – Taiwanilla on oma raha ja presidentti, mutta itsenäistyä se ei voi

Lue lisää: Maailmanrauhan vartija