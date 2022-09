Lontoo

Maanantaina selviää, kenestä tulee Britannian uusi pääministeri.

Jos mielipidemittauksia ja kyselyjä on uskominen, vastaus on lähes varmasti ulkoministeri Liz Truss.

Trussin kilpakumppani eli entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak tulee kyselyissä kaukana perässä. Jos maanantaina voittaakin Sunak, kyseessä olisi oikea uutispommi.

Uuden pääministerin nimi julkistetaan ennakkotietojen mukaan noin kello 14.30 Suomen aikaa.

Konservatiivien johtajuudesta ja samalla Britannian pääministeriydestä ovat kilpailleet ulkoministeri Liz Truss ja entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak.

Valinnan tekevät Britannian konservatiivipuolueen rivijäsenet, jotka ovat saaneet äänestää puolueelle uutta johtajaa noin kuukauden. Truss ja Sunak ovat kiertäneet maata kampanjatilaisuuksissa.

Äänestys päättyi perjantaina.

Uudesta konservatiivijohtajasta tulee samalla pääministeri. Pääministeri vaihtuu, koska Boris Johnson joutui ilmoittamaan erostaan heinäkuussa.

Omat eli konservatiivipuolueen kansanedustajat painostivat Johnsonin heinäkuussa ulos. Luottamus romahti, kun Johnsoniin liittyvien kohujen ja virhearvioiden painolasti kävi liian suureksi.

Johnsonin ja uuden pääministerin on määrä tavata kuningatar Elisabet tiistaina Skotlannissa. Ensin Johnson esittää eronpyyntönsä, ja sen jälkeen kuningatar nimittää seuraajan.

Jos Trussin valinta vahvistuu maanantaina, hän on kolmas nainen Britannian pääministerinä. Kaksi edellistäkin tulevat konservatiivipuolueesta: Margaret Thatcher (1979–1990) ja Theresa May (2016–2019).

Thatcher on Trussin esikuva, mikä näkyy hänen ajamassaan politiikassa. Truss on luvannut alennuksia niin tulo- kuin arvonlisäveroonkin.

Konservatiivipuolueen jäsenille suunnatussa viestissään hän listaa arvoikseen yksilön vastuun itsestään, työteliäisyyden, mahdollisuuksien luomisen ja yrittäjyyden.

Liz Truss puhumassa konservatiivipuolueen jäsenille kampanjatilaisuudessa Exeterissä elokuun alussa.

Britannian uusi pääministeri joutuu heti erittäin kovien haasteiden eteen.

Energian hinnat ovat nousseet pilviin, ja yhä useammalla kotitaloudella on vaikeuksia selviytyä laskuistaan. Talvesta uhkaa tulla pitkä ja kylmä.

Britannian inflaatio nousi heinäkuussa jo yli kymmenen prosentin. Keski­verto­kansalaisen elintaso heikkenee kovaa vauhtia.

Trussin kilpakumppani Sunak haluaisi panna inflaation kuriin ennen veronalennuksia. Trussin viesti on kuitenkin saanut enemmän vastakaikua konservatiivipuolueen jäsenistöstä.

Sunakia on painanut johtajakisassa myös se, että moni katsoo hänen pettäneen Johnsonin ja käynnistäneen ministerien joukkoeron.

Johnsonin hämärän peitossa oleva tulevaisuus tuo johtajakisaan lisämausteen.

Vielä heinäkuussa Johnsonin poliittisen uran arvioitiin olevan lopussa. Elokuussa brittimedia alkoi kuitenkin jo spekuloida, yrittääkö Johnson sittenkin vielä paluuta.

Syynä on viesti kentältä: Äänestäjille on kuulemma tullut ikävä Johnsonia ennen kuin hän on kunnolla lähtenytkään. Sen enempää Truss kuin Sunak ei täytä kriisiajan johtajalle kasaantuneita odotuksia.

The Sunday Times -lehti raportoi Johnsonin vitsailleen, että hän voisi ryhtyä vaikka ulkoministeriksi.

Yleisesti on kuitenkin arvioitu, että Johnson lähtee rahakkaille puhekiertueille. Vetävänä esiintyjänä tunnettu Johnson voisi rahastaa yhdestä puheesta – ainakin Yhdysvalloissa – jopa 250 000 puntaa eli noin 290 000 euroa.

Lisäksi häneltä on tulossa muistelmakirja.

Pääministeri Boris Johnson vieraili Ukrainassa maan itsenäisyyspäivänä 24. elokuuta tapaamassa presidentti Volodymyr Zelenskyitä. Johnsonin ja Britannian vahvaa tukea Ukrainalle juhlistettiin muistolaatalla.

Truss on suosittu konservatiivipuolueen rivijäsenten joukossa, mutta oman puolueen kansanedustajien keskuudessa tilanne on toinen.

Sunak oli ennakkokarsinnoissa parlamenttiryhmän suosikki, ja Truss selvisi loppukilpailuun melko täpärästi.

Asetelma voi heikentää Trussin asemaa pääministerinä. Jos omien tuki horjuu ja ajat ovat muutenkin vaikeat, uusi pääministeri on oppositiolle helppo saalis.

Työväenpuolueen suosio on jo muutenkin ajanut konservatiivien kannatuksen ohi.

Jos parlamenttivaalit pidettäisiin nyt, Britanniaan tulisi mitä todennäköisimmin työväenpuoluelainen hallitus. Pääministeriksi nousisi silloin labourin johtaja Keir Starmer.

Britannian oppositiojohtaja Keir Starmer (vas.) ja nyt väistyvä pääministeri Boris Johnson parlamentin istuntokauden avajaisissa toukokuussa.

Truss on kosiskellut omiaan myös lupaamalla vetää tiukkaa linjaa brexitin jälkikiistoissa.

Britannian ja EU:n suhteita hiertää yhä eripura Pohjois-Irlannin asemasta. Pohjois-Irlanti kuuluu tavarakaupan osalta EU:n sisämarkkinoihin ja tulliliittoon, vaikka onkin osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Britannian konservatiivihallitus on yrittänyt livetä brexit-ehdoista, joista se oli itse sopimassa EU:n kanssa. Brexitin jälkihoito on kuulunut joulukuusta lähtien ulkoministeri Trussille.

Truss kannatti Britannian jäämistä EU:hun vielä ennen EU-kansanäänestystä kesäkuussa 2016.

Britanniassa brexitiin tyytymättömien osuus on ollut kasvussa.

Trussin on raportoitu rakentaneen uutta hallitustaan jo hyvissä ajoin ennen voittajan nimen julkistusta.

Brittimedian mukaan valtiovarainministeriksi saattaa nousta nykyinen energia-, liiketoiminta- ja teollisuusministeri Kwasi Kwarteng. Sisäministeriksi veikataan hallituksen oikeuskansleria Suella Bravermania.

Opetusministeri James Cleverly voi nousta uudeksi ulkoministeriksi. Avainpaikalle päässee myös Trussin vankka liittolainen, nykyinen työ- ja eläkeministeri Thérèse Coffey.

Ministerinsalkut saanevat myös johtajakisan alkukarsinnoissa pudonneet Kemi Badenoch ja Tom Tugendhat.

Alahuoneen takapenkeille päätyvät sen sijaan monet Johnsonin vanhat liittolaiset samoin kuin Sunakin innokkaimmat tukijat.