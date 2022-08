Saksa päätti alkaa ajaa alas ydinenergian tuotantoa vuonna 2011. Nyt viimeisiä voimaloita ei ehkä suljeta energiakriisin vuoksi.

Saksan ydinvoimaloiden käynnissä pitäminen voi olla järkevää, sanoo Saksan liittokansleri Olaf Scholz, kertoo uutistoimisto AFP. Scholz puhui keskiviikkona energiateemoista vierailullaan Siemens Energyn tehtaassa Mülheim an der Ruhrissa.

”Kun katsotaan Saksan energiatuotantoa, kolme viimeistä ydinvoimalaa ovat merkityksellisiä vain sähkön tuotannossa ja ovat vain pieni osa siitä. Joka tapauksessa, niissä voi olla järkeä”, Scholz sanoi.

Saksan on ollut määrä sulkea kaikki ydinvoimalansa joulukuun loppuun mennessä, mutta suunnitelmaa on kyseenalaistettu energiakriisin vuoksi. Venäjä on vähentänyt maakaasun vientiä Eurooppaan ja Saksa on venäläisestä kaasusta erityisen riippuvainen.

Saksa päätti alkaa ajaa alas ydinvoimaloitaan vuonna 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Tarkoituksena oli korvata ydinvoimaa uusiutuvalla energialla, mutta Saksa on toteuttanut osan energian korvaamisesta juuri venäläisellä maakaasulla.

Lisäksi Scholz syytti puheessaan Venäjää Nord Stream 1 -kaasuputken korjaustöiden pysäyttämisestä. Scholzin mukaan Venäjä ei ole ottanut vastaan kaasuputkessa tarvittavaa turbiinia, jota ollaan toimitettu Saksan kautta Venäjälle.

Liittokansleri piti puhettaan kyseisen turbiinin vieressä. Turbiini oli Kanadassa korjattavana ja venäläinen energiayhtiö Gazprom väitti sen viivästymisen olevan syy, miksi Nord Stream 1 -putkessa virtasi vähemmän kaasua.

Scholzin mukaan turbiini olisi ”käytettävissä ja toimiva”, mutta Gazprom ei ole toimittanut tarvittavia dokumentteja sen toimittamiseen.

”Ei ole mitään syytä, miksi toimitus ei voisi tapahtua”, Scholz sanoo.

Gazprom tiputti maakaasun toimitusmäärät 20 prosenttiin kaasuputken kapasiteetista heinäkuun lopussa vedoten moottorin tekniseen vikaan.