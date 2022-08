Kaikenlainen työhön, rahan ansaitsemiseen ja stressiin liittyvä toiminta on juutalaisille kiellettyä sapattina, jota vietetään perjantain auringonlaskusta lauantaihin auringonlaskuun.

Alon Shvut

Työhuone toisensa jälkeen täynnä pistorasioita, johtoja, ruuveja, lamppuja, ovenkahvoja. Monimutkaisten virtapiirikaavioiden kimpussa miehiä, joilla on mielessään vain yksi asia: viikonlopun vietto.

Israelin miehittämällä Länsirannalla, Juudean vuoristoalueella sijaitsevassa Alon Shvutin siirtokunnassa toimii Zomet Institute, jonka tehtävänä on keksiä sapattilaitteita ja -sovelluksia. Vekottimien avulla sapattia viettävät juutalaiset voivat olla rikkomatta sapattisääntöjä.

”Instituutti perustettiin nelisenkymmentä vuotta sitten, kun teknologiauutuudet alkoivat haastaa sapattia viettävien juutalaisten elämää”, kertoo rabbi Menachem Perrel.

Hän ja muut tutkimuslaitoksen rabbit miettivät työkseen, miten juutalaisen uskonnon sääntöjä voidaan soveltaa erilaisten laitteiden ja koneiden käyttöön sapatin aikana. Insinöörit toteuttavat rabbien tulkinnat.

Zomat Instituten insinööri työntouhussa työhuoneessaan.

Juutalaiset viettävät sapattia eli juutalaisten lepopäivää perjantain auringonlaskusta lauantain auringonlaskuun. Sapatin tarkoituksena on levätä.

Kaikenlainen työhön, rahan ansaitsemiseen ja stressiin liittyvä toiminta on kiellettyä. Työksi määritellään muun muassa ruoan laitto, kirjoittaminen, rakentaminen, uuden luominen ja tulen sytyttäminen.

Säännöt ovat ajalta, jolloin ei ollut edes sähköä, saatikka teknologian nykyherkkuja. Rabbeilla on siksi ollut valtava urakka tulkita ikivanhoja sääntöjä ja soveltaa niitä nykypäivään.

Yksistään sähköstä on kirjoitettu lukuisia kirjoja, sillä tulkintojen mukaan sähkö on tulta ja siksi sähkölaitteiden käyttö on kiellettyä. Väljempien tulkintojen mukaan polttimolamppu on tuleen verrattava, mutta led-valo ei.

Zometin rabbit ja insinöörit tekevät arkena pitkää päivää pystyäkseen tarjoamaan sapattia noudattaville juutalaisille lepoa ja silti mahdollisuuden käyttää nykyteknologiaa.

”Emme ole amisseja. Me hyödynnämme teknologiaa soveltamalla sitä juutalaisiin oppeihin”, Perrel sanoo.

Amissit ovat Pohjois-Amerikassa asuva kristitty ryhmä, joka välttää useimpien nykyaikaisten koneiden, kuten autojen ja sähkölaitteiden, käyttöä.

Perrel arvioi, että noin kolmannes Israelin runsaan yhdeksän miljoonan ihmisen väestöstä noudattaa sapattisääntöjä. Ortodoksijuutalaiset noudattavat niitä hyvin tiukasti, muut vaihtelevan tiukasti tai erittäin väljästi.

Tel Aviv on vapaamielinen kaupunki, mutta sielläkin useimmat kaupat sulkeutuvat ja julkinen liikenne pysähtyy sapatin aikana.

Zometin väki ei omasta mielestään etsimällä etsi porsaanreikiä tai ”huijaa”, vaan luo sovelluksia, jotka luovat sapattirauhan nykyaikaisella tavalla.

Rabbi Menashe Zimmerman esittelee Zomat Instituten tuotehyllykköä.erhi Width

Zometin keksinnöt näkyvät selvimmin asuin- ja toimistorakennuksissa. Esimerkistä käy sapattihissi, joka pysähtyy jokaisessa kerroksessa, jolloin sapatinviettäjän ei tarvitse painaa kerrospainiketta ja siten rikkoa sapattisääntöjä.

Israelin suuriin kaupunkeihin on viime vuonna noussut runsaasti pilvenpiirtäjiä, joissa sapattihissin matka voi kestää kymmeniä minuutteja. Jutun kirjoittajan majapaikassa matka ylimpään 35. kerrokseen on niin pitkä, että perjantai-illalla talonmies asetti kaksi muovituolia hissiin huonojalkaisia ja ikäihmisiä varten. Tuolit vietiin pois sapatin päätyttyä, kun hissi taas toimi nappia painamalla.

Monien rakennusten ulko-ovet toimivat kasvo- tai liiketunnistimilla, jolloin kulkijan ei tarvitse avata tai sulkea ovea itse.

Yksityiskodeissa sapattisovellukset toimivat useimmiten ajastimien avulla. Kahvinkeittimen voi ajastaa pulputtamaan lauantaiaamuksi, uunin lämmittämään ruokaa tiettyyn aikaan ja jääkaapin valon pysymään sammutettuna sapatin ajan.

Ulkopuolisesta piipityksen ja valojen sammuttelu tuntuu oudolta. Onko napin painaminen niin työlästä? Mitä tapahtuu, jos on unohtanut ajastaa laitteen ja painaa nappia vahingossa sapatin aikana?

”Ei tietenkään mitään. Tarkoituksena on vain jättää kaikki stressi ja työnteko sikseen ja nauttia joutilaisuudesta ja yhdessäolosta”, rabbi Menashe Zimmerman sanoo.

Siksi esimerkiksi autojen sapattisovelluksia ei juuri kehitellä. Autojen katsotaan aina liittyvän jotenkin työhön, ansaitsemiseen tai liikenteen aiheuttamaan stressiin.

”Kännyköiden kanssa on vähän vaikeampaa, siinä riittää työsarkaa.”

Älypuhelin näyttää liimautuneen myös rabbin käteen.

Monet laitteista ovat elintärkeitä käyttäjilleen. Zimmerman esittelee Zometin käytävälle pysäköityä invaskootteria, jossa on sapattisovellus.

”Istuimen selustassa on lappu, joka kertoo muille, että kyseessä on sapattiskootteri”, hän sanoo.

Skootteria saa sapatin aikaan käyttää vain liikuntarajoitteinen henkilö eikä kyytiin saa ottaa muita.

Yksityiskoteihin tarkoitettujen ajastimien ja laitteiden ohella Zometin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat viranomaiset, kuten poliisi, puolustusvoimat ja terveydenhuolto.

Zomet rahoittaa suuren osan toiminnastaan laite- ja sovellusmyynnillä. Pieni siivu budjetista on hallitukselta saatavaa tukea.

Zimmerman esittelee metallinpaljastinta, joka ei piippaa vaan värisee voimakkaasti käyttäjän kädessä, kun laite havaitsee metalliesineen.

”Näitä on käytössä muun muassa Länsimuurin tarkastuspisteillä”, Zimmerman sanoo. Länsimuuri eli Itkumuuri on juutalaisten pyhin rukouspaikka Temppelivuorella Jerusalemissa.

Menashe Zimmerman esittelee invaskootteria, jota liikuntarajoitteiset voivat käyttää myös sapattina.

Viranomaiskäyttöön on tehty myös esimerkiksi näppäimistöjä, happisäiliöitä ja äänentoistolaitteita. Maataloudelle on kehitelty lypsykoneita, sillä lypsäminen on kiellettyä työtä, mutta toisaalta lypsämättä jättäminen on lehmien kiduttamista, mikä on myös kielletty.

”Kaikissa asioissa ihmishengen pelastaminen menee sapattilakien ohitse”, Zimmerman muistuttaa.

Sapatin vietto on vähän kuin mindfulness-puuhaa, sillä tärkeintä on rauhoittuminen.

”Pitää levätä ja viettää aikaa perheen kanssa”, Zimmerman sanoo.

Entä jos ei viihdy perheen kanssa?

”No, se on sitten toinen juttu, siihen meillä ei ole sovelluksia”, Zimmerman nauraa.