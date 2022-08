Somalian uskontoministeriksi nimitetty Muktar Robow on yksi terrorijärjestö al-Shabaabin perustajajäsenistä. Hän erosi erosi järjestöstä vuonna 2013.

Somalia on nimittänyt uskontoministerikseen al-Shabaab-terrorijärjestön entisen varajohtajan ja tiedottajan, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Asiasta ilmoitti Somalian pääministeri Hamza Abdi Barre tiistaina.

Uskontoministeriksi nimitetty Muktar Robow on yksi ääri-islamistisen terrorijärjestö al-Shabaabin perustajajäsenistä. Somaliassa toimivalla terrorijärjestöllä on yhteyksiä al-Qaidaan, ja se on tappanut kymmeniätuhansia ihmisiä iskuissaan. Al-Shabaab kannattaa tiukkaa tulkintaansa šaria-laista ja on taistellut lännen tukemaa Somalian hallintoa vastaan.

Robow erosi al-Shabaabista vuonna 2013 ja liittyi hallinnon puolelle vuonna 2017.

Vuonna 2018 alueellisten vaalien alla sen aikaisen pääministerin Farmajon eli Mohamed Abdullahi Mohamedin hallinto kuitenkin pidätti hänet. Robow on ollut kotiarestissa siitä lähtien.

Viikko ennen Robowon nimitystä Somalian presidentti Hassan Sheikh Mohamud vihjasi, että hallitus voisi olla valmis neuvottelemaan al-Shabaabin kanssa oikean hetken tullessa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Robowin valinta uskontoministeriksi voi joko vakauttaa tilannetta Somaliassa tai yllyttää uusiin yhteenottoihin.