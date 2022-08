Belsat-tv-kanavan entinen toimittaja Iryna Slaunikava pidätettiin lokakuussa.

Valkovenäläinen tuomioistuin on tuominnut puolalaisen Belsat-tv-kanavan entisen toimittajan Iryna Slaunikavan viideksi vuodeksi vankeuteen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Valko-Venäjän journalistiliiton varapuheenjohtaja Slaunikava pidätettiin lokakuussa lentokentällä, kun hän oli palaamassa lomalta.

Tuomion mukaan valkovenäläinen Slaunikava syyllistyi ääriryhmän perustamiseen ja levottomuuksien järjestämiseen. Reuters kertoo useiden ihmisten saaneen samankaltaisia tuomioita viimeisen kahden vuoden aikana.

Suurin osa oikeudenkäynnistä pidettiin suljettujen ovien takana. Euroopan journalistiliitto EFJ:n mukaan oikeudenkäynti kesti lähes puolitoista kuukautta.

”Tuomio on täysi skandaali ja kaikkien yhteiskunnan normien, ihmisoikeuksien ja journalististen standardien loukkaus”, Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kirjoittaa Facebookissa.

Morawieckin mukaan Puola aikoo vastata tuomioon nopeasti ja kansainvälisellä tasolla.

EFJ puolestaan vaatii Slaunikavan välitöntä vapauttamista sekä EU:n, Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin toimia valkovenäläisten toimijoiden rankaisemiseksi.

EFJ:n mukaan Slaunikava on poliittinen vanki. Valkovenäläinen Vesna-96-aktivistiryhmä on arvioinut Reutersin mukaan, että Valko-Venäjällä on noin 1 300 poliittista vankia, joista moni on pidätetty Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan pidettyjen mielenosoitusten vuoksi.

Valko-Venäjän hallitus on luokitellut Belsatin äärijärjestöksi. Toinen Belsatin toimittaja tuomittiin heinäkuussa kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen maanpetoksesta.

EFJ:n mukaan Slaunikava ei ollut työskennellyt Belsatille pitkään aikaan. Pidätyshetkellä hän työskenteli puolalaiselle tv-kanavalle.