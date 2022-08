Kun joet kuivuvat Hollannissa, maalle elintärkeät laivakuljetukset jokia pitkin hankaloituvat.

Monen muun Euroopan maan tapaan kuivuus on koetellut myös Hollantia tänä kesänä. Kuvassa Waaljoki.

Hollannin hallitus on julistanut vesipulan pitkään kestäneen kuivuuden seurauksena, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hollannin kesä on ollut poikkeuksellisen kuiva, eikä seuraavalle kahdelle viikolle ole luvattu sateita. Reutersin mukaan kuivuus on Hollannissa erityisen ongelmallista, sillä se muuttaa joet lietteisiksi, minkä seurauksena jokiliikenne hankaloituu. Reiniä pitkin Saksaan liikennöivät hiilikuljetukset joutuvat tällä hetkellä toimimaan vain puolella tavallisesta kapasiteetista.

Euroopassa on tänä kesänä rikottu lämpöennätyksiä, ja monessa maassa on jouduttu sammuttamaan kuivuuden seurauksena alkaneita laajoja maastopaloja. Muun muassa Espanjassa ja Portugalissa on kuollut jopa tuhat ihmistä helteiden vuoksi.

Maassa asuvia pyydetään säästelemään vettä. Maan eteläosassa Zeelandin ja Limburgin provinssien asukkaita on pyydetty olemaan käyttämättä pintavettä kasteluun, mikä vaikuttaa puolestaan maanviljelyyn. Juomaveden saanti ei kuitenkaan pitäisi olla uhattuna.

Hollannin viranomaisten mukaan maa on muuttunut kuivemmaksi useiden viikkojen ajan. Syynä on veden haihtuminen Hollannissa sekä ulkomailta tulevan veden alhaiset virtausmäärät.

Esimerkiksi tiistaina Reinin virtaus Hollannin rajakohdassa oli maan infrastruktuuri- ja liikenneministeriön mukaan poikkeuksellisen alhainen vuodenaikaan nähden.

Viranomaisten mukaan maan eteläosassa pohjaveden korkeus laskee selvästi, mikä johtaa leväkukintoihin sekä kalakuolemiin.