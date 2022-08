Taiwanin saaren asukkaat ovat tottuneet Kiinan uhitteluun. Nancy Pelosin vierailun jälkeiset sotaharjoitukset ovat kuitenkin ennennäkemättömät. Osaa se pelottaa, mutta Kiinan nopeaan hyökkäykseen eivät usko sen paremmin kansalaiset kuin asiantuntijatkaan.

Mustiin pukeutuneet tanssijat ovat ryhmittyneet muodostelmaan Ximendingin kauppakadulle Taipeihin perjantaina. He kertovat kuvaavansa musiikkivideota. Merkkejä neljännestä Taiwanin salmen kriisistä ei näy.

Vain päivää aiemmin Kiina kuitenkin aloitti Taiwanin vesillä ja sitä ympäröivässä ilmatilassa sotaharjoitukset vastauksena Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin tiistaiseen vierailuun saarella. Harjoitukset ovat tunkeutuneet laajemmalle alueelle kuin kolmannessa Taiwanin salmen kriisissä vuosina 1995–1996.

Kiina on myös ampunut ohjuksia Taiwanin saaren yli.

Provin-niminen tanssiryhmä on kuitenkin päättänyt olla piittaamatta Kiinan uhittelusta ja sunnuntaina päättyvistä sotaharjoituksista. He eivät peruneet perjantain kuvauksia, sillä kaikille sopivaa ajankohtaa oli ollut vaikea järjestää.

”Jos he haluaisivat hyökätä, he olisivat jo tehneet sen”, Victoria Lee, yksi tanssiryhmän jäsenistä toteaa.

Samoin ajattelee myös moni muu taiwanilainen. Noin tunnin päässä pääkaupungista sijaitsevassa Taoyuanissa asuva Tong Kuan-yo, 45, tiivistää tilanteen vanhaan sananlaskuun: ”Haukkuva koira ei pure.”

”En usko, että Kiina pystyisi tällä hetkellä hyökkäämään Taiwaniin”, hän sanoo.

”He eivät ole vielä tarpeeksi vahvoja. Yhdysvaltoihin verrattuna Kiinalla on paljon parannettavaa.”

Venäjään verrattuna Kiina on puolestaan osoittautunut sotilasmahtina harkitsevaiseksi ja riskejä välttäväksi, asiantuntijat arvioivat.

Tanssijat eivät antaneet Kiinan sotaharjoitusten vaikuttaa musiikkivideokuvauksiin.

Lähikaupassa työskentelevä Tong suhtautuu Kiinan sotaharjoituksiin rauhallisin mielin; ne ovat taiwanilaisille arkipäivää. Kiinan joukot ovat nyt poikkeuksellisen lähellä, mutta Taiwanin armeija ei ole kutsunut Tongia harjoituksiin, vaikka hän on reserviläinen. Japani ei puolestaan ole kehottanut hänen japanilaista vaimoaan evakuoitumaan.

Toisella puolella Taiwania, eteläisessä Tainanin kaupungissa asuva Shen Po-chen, 49, tekee yhtenevän tilannearvion. Yleinen tunnelma saaressa ei ole torstain jälkeen muuttunut.

”Ihmiset ovat luottavaisin mielin ja jopa pörssit ovat nousseet”, suurelle elintarvikeyritykselle työskentelevä Shen toteaa.

Taipeilaisen nuudelikaupan televisionäytöllä tuli uutislähetys Kiinan sotaharjoituksista perjantaina.

Shen pitää Kiinan sotaharjoituksia kohtuuttomina ja liioiteltuina, mutta ei ole peloissaan todellisesta hyökkäyksestä. Kiina joutuisi maksamaan valtavan hinnan sodan aloittamisesta ja vaarantaisi oman taloutensa, kun muu maailma kohdistaisi siihen pakotteita.

”Kyse on vain näytöksestä omille kansalaisille”, Shen sanoo. ”Kiina on sanonut, että se valloittaa Taiwanin voimalla, jos tarve niin vaatii, muttei ole ikinä uskaltanut tehdä niin.”

”Olen myös varma, että ihmiset tarttuisivat aseisiin ja taistelisivat, jos Kiina hyökkäisi. Taiwanilaisilla ei ole paikkaa, minne paeta, koska asumme saarella.”

Kaikki Taiwanin asukkaat eivät kuitenkaan seuraa tilannetta yhtä levollisina. Taipeissa asuva nelikymppinen toimituspäällikkö Angelica Oung pelkää Kiinan sotaharjoituksia. Hän kokee olevansa tunteensa kanssa kuitenkin melko yksin.

Oung on kysynyt asiasta noin tusinalta ihmiseltä, eikä kukaan heistä ole jakanut pelkoa.

”Eivätkö taiwanilaiset pelkää, koska ovat niin turtia?”, hän ihmettelee. ”Tarkoitan, että nämä harjoituksethan tapahtuvat Taiwanin vesistöillä. Meillä pitäisi olla kaikki syyt pelätä, eikö?”

Kiinan sotaharjoituksia pelkäävä Angelica Oung kuvattuna kotonaan perjantaina.

Oung ei usko, että Kiina hyökkäisi pian, sillä maalla on tällä hetkellä paljon omia taloudellisia ja poliittisia ongelmia. Taiwanin tulisi kuitenkin turvallisuutensa takaamiseksi varautua paremmin Kiinan hyökkäyksen mahdollisuuteen. Kiina ei ole luopunut tavoitteestaan vallata Taiwan, Oung korostaa.

”Taiwan tarvitsee lisää samanmielisiä liittolaisia, eikä voi olla riippuvainen ainoastaan Yhdysvalloista”.

Changhuassa asuva 50-vuotias liikemies, herra Chang, katsoo niin ikään, että Taiwanin olisi vahvistettava maanpuolustustaan Kiinan sotilaallisen hyökkäyksen ehkäisemiseksi.

”Pelkään, että jonain päivänä Kiina vain yllättäen hyökkää”, Chang sanoo. ”Mutta pelosta ei ole mitään hyötyä. On vain varauduttava ja elettävä päivä kerrallaan.”

Yllätyshyökkäyksen pelko on paitsi hyödytöntä, myös tarpeetonta. Asiantuntijoiden mukaan Kiinan on mahdotonta valloittaa Taiwania yhtäkkisesti.

Vuoristoisen saaren valtaamiseen vaadittavien joukkojen keskittäminen veisi kuukausia. Asevoimien oma kalusto ei myöskään riittäisi maihinnousuun, joten Kiinan olisi ryhdyttävä mobilisoimaan avukseen siviilialuksia. Salamavalloitus voisi onnistua lähinnä Taiwanille kuuluvien pienempien saarien kohdalla.

Monen Kiinan naapurin pelot kohdistuvat kuitenkin Aasian sotilasmahdin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Chang ei esimerkiksi usko, että Kiina tyytyisi ainoastaan Taiwaniin, mikäli se valloittaisi saaren.

”Seuraava askel olisi vallata Etelä-Korea, sitten Filippiinit ja sen jälkeen Australia.”

Sodan syttyminen lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä, sillä se ei palvele kenenkään tavoitteita, arvioi Taiwanin Demokraattisen edistyspuolueen (DDP) poliitikko Lin Ping-yo, 38. Lin vertaa jännitteiden kiristymistä Taiwanin salmella autokolariin, jolla ei ole selvää syyllistä.

”Kukaan ei halua onnettomuutta, mutta kun kuskit nousevat autosta, he näyttävät kaikki vihaisilta.”

Uuden-Taipein kaupunginvaltuustoon Xinzhuangin piirissä pyrkivä Lin Ping Yo kampanjoi alueensa yhteisötapahtumassa.

Lin Ping Yo edustaa nationalistista Demokraattista edistyspuoluetta ja on ehdolla kaupunginvaltuustoon Xinzhuangin piirissä.

Todellisuudessa sekä Kiina, Taiwan että Yhdysvallat keskittyisivät juuri tällä hetkellä mieluummin sisäpoliittisiin murheisiinsa. Kiinan kommunistisella puolueella on syksyllä suuri puoluekokous, jossa Xi Jinping havittelee jatkokautta. Yhdysvalloissa ja Taiwanissa järjestetään vaalit.

Lin pyrkii itse Uuden-Taipein kaupunginvaltuustoon, Taiwanin tämän hetkisen valtapuolueen ehdokkaana. Vaikka Lin ei usko sotaan, toivoo hän taiwanilaisilta asennemuutosta.

”Minusta taiwanilaiset suhtautuvat näihin harjoituksiin liian rennosti. Taiwanilaisilla on tämä vitsaileva asenne Kiinan harjoituksia kohtaan, eikä se ole hyväksi.”

Moni katsoo Kiinan ryhtyneen viime päivien uhitteluunsa melko vastahakoisesti. Hallinto ei halua horjuttaa alueen tasapainoa puoluekokouksen kynnyksellä. Sen on silti ollut pakko vastata Pelosin vierailuun säilyttääkseen kasvonsa ääri-isänmaallisten kansalaisten edessä.

Jos Kiina olisi etsinyt vahvaa reaktiota, se olisi laukaissut ohjukset Pelosin ollessa yhä maassa, arvioi Kansallisen Tsing Huan yliopiston apulaisprofessori Ho Chih-yung, 42.

Ho on Kiinan yhdistämiseen pyrkivän oppositiopuolueen jäsen. Hänen mielestään länsimediat yrittävät luoda kuvaa Kiina-vastaisuudesta.

”Todellisuudessa keskiverto taiwanilainen yrittää vain elää rauhanomaisesti rinnakkain Kiinan kanssa.”

Apulaisprofessori Hoh Chih-yung on Kiinan yhdistämiseen pyrkivän Kuomintang-puolueen jäsen.

Ohjusten ampumiseen liittyy riski väkivaltaisuuksien eskaloitumisesta. Myös silloin kun päämäärä on symbolinen.

Myös Ho pelkää Kiinan hyökkäyksen olevan koko ajan todennäköisempi, sillä sotaharjoituksia on jatkuvasti enemmän.

”Tämä on kuin pelaisi lottoa. Mitä useammin ostat lottokupongin, sitä korkeampi on todennäköisyys, että voitat päävoiton. Ja jos et ikinä osta kuponkia, et tule koskaan voittamaan mitään.”

Artikkelia varten on taustahaastateltu erikoistutkija Matti Purasta Maanpuolustuskorkeakoulusta.