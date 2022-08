Huumeiden salakuljettamisesta syytetty Brittney Griner saa tuomionsa tänään torstaina. Venäjä ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet vankienvaihdosta, johon myös Griner kuuluu.

Venäjällä syyttäjä vaatii yhdysvaltalaiselle koripallotähdelle Brittney Grinerille yhdeksän ja puolen vuoden vankeustuomiota, kertoo uutistoimisto Reuters. Asiaa koskeva oikeudenkäynti pidetään tänään torstaina.

31-vuotiasta Grineria syytetään Venäjällä huumeiden salakuljettamisesta. Hänen matkalaukuistaan löydettiin kannabisöljyllä täytettyjä sähkötupakka­patruunoita Moskovan lentokentällä helmikuussa.

Suoraa lähetystä oikeustalon ulkopuolelta Venäjän Khimkissä voit seurata oheiselta videolta:

Syyttäjän mukaan Griner oli tahallisesti salannut laittoman aineen tuomisen maahan ja väittänyt, ettei hänellä ollut mitään tullattavaa.

Griner on myöntänyt syyllisyytensä. Hän vetoaa siihen, ettei hänen tarkoituksensa ollut tuoda kannabista Venäjälle, saati käyttää sitä.

”Tarkoitukseni ei ollut rikkoa lakia. Se oli rehellinen virhe”, Griner sanoi torstaina oikeudessa ja pyysi samalla anteeksi joukkueeltaan ja perheeltään.

” Grinerin mukaan hänelle oli määrätty lääkekannabista Yhdysvalloissa.

Griner on kertonut aiemmin, ettei ymmärrä, miten sähkötupakan patruunat olivat päätyneet hänen matkatavaroihinsa.

"Jos pitäisi arvata, luulen, että se johtui kiireessä pakkaamisesta. Olin toipumassa koronatartunnasta ja stressasin pakkaamista, sillä minun piti varmistaa, että koronatestit olivat mukana”, Griner kertoi viime viikolla.

Grinerin mukaan hänelle oli määrätty lääkekannabista Yhdysvalloissa kroonisten vammojen hoitoon kauden ulkopuolella.

Grinerin asianajajat vetoavat, että tuomioistuimen tulisi antaa tapauksesta lievin mahdollinen rangaistus, mikäli tuomio on tarpeellinen.

Oikeus antaa päätöksensä myöhemmin torstaina.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat käyneet viime aikoina neuvotteluja vankienvaihdosta, jonka myötä Griner ja vakoilusta tuomittu entinen merijalkaväen sotilas Paul Whelan pääsisivät palaamaan Yhdysvaltoihin. Vastineeksi luovutettaisiin venäläinen asekauppias Viktor But. But tunnetaan lempinimellä ”kuolemankauppias”. Hänet on tuomittu 25 vuoden vankeuteen Yhdysvalloissa vuonna 2011.

Griner pidätettiin tämän vuoden helmikuussa, muutamia päiviä ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan. Yhdysvaltojen hallinnon mukaan pidätys tehtiin virheellisin perustein, ja Venäjän uumoiltiin pyrkivän käyttämään Grineria vankienvaihdossa.

Jekaterinburgissa Venäjällä viime talvena pelannut Griner on on voittanut urallaan kaksi olympiakultaa, kaksi MM-kultaa, WNBA:n mestaruuden ja yliopistosarja NCAA:n mestaruuden.