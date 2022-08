Yhdysvalloissa on todettu ainakin 6 600 apinarokkotapausta.

Yhdysvallat julisti torstaina apinarokon kansalliseksi terveysuhaksi, kertoo muun muassa uutiskanava NBC.

Julistus helpottaa hätärahoituksen käyttöönottoa sekä antaa terveysviranomaisille mahdollisuuden kerätä enemmän tietoa tapauksista ja rokotuksista. Lisäksi se nopeuttaa rokotteiden jakelua.

Maassa on NBC:n mukaan todettu ainakin 6 600 apinarokkotapausta. Neljäsosa tapauksista on todettu New Yorkin kaupungissa, jossa hätätila julistettiin jo viime viikolla.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO julisti apinarokon maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi heinäkuussa.