Aleksandr Šipljuk on jo kolmas maanpetoksesta epäilty Novosibirskin rakettitieteilijä.

Venäjän hypersoonisia ohjuksia kehittäneen siperialaisen tutkimuslaitoksen johtaja, akateemikko Aleksandr Šipljuk on pidätetty maanpetoksesta epäiltynä. Liittovaltion turvallisuuspalvelu FSB teki pidätyksen jälkeen Novosibirskin teoreettisen ja soveltavan mekaniikan instituutissa ratsian, kertoo instituutin tieteellinen johtaja Vasili Fomin uutistoimisto Tassille.

Tassin tietojen mukaan Šipljuk on kuljetettu kuulusteluihin Lefortovon tutkintavankilaan Moskovaan.

Mekaniikan instituutti toimii Novosibirskin Akademgorodokissa, joka oli neuvostoaikana suljettu tutkimuskeskus. Laitos on kehittänyt yliääniohjusten moottoritekniikkaa.

Šipljuk on jo toinen lyhyen ajan sisällä pidätetty instituutin asiantuntija, joka on tiettävästi osallistunut hypersoonisten ohjusten tekniikan kehittämiseen. FSB pidätti heinäkuun alussa laitoksen tutkimusjohtajan Anatoli Maslovin, joka istuu niin ikään Lefortovon tutkintavankilassa. Maslovin erikoisala on kaasudynamiikka.

Kesäkuun lopussa pidätettiin Novosibirskin yliopiston optiikkalaboratorion johtaja Dmitri Kolker. Maanpetoksesta epäilty Kolker vietiin omaisten mukaan Moskovan Lefortovoon suoraan sairaalasta, jossa hän oli hoidettavana pitkälle edenneen syövän vuoksi. Kolker kuoli tutkintavankeudessa.

Kolkerin pidätys johtui Tassin mukaan epäilyistä, jotka olivat heränneet hänen vuonna 2018 Kiinaan tekemänsä luentomatkan vuoksi. Yliopiston mukaan Kolkerin asiantuntijatehtävät liittyivät ”säteilylähteiden kehittämiseen lääketieteellisiin, ekologisiin ja erityisiin tarpeisiin”.

Venäjän hypersooniset ohjukset nousivat otsikoihin keväällä 2018, kun presidentti Vladimir Putin esitteli niitä vuotuisessa linjapuheessaan. Viime vuonna Kiina teki tarkkailijoiden yllätykseksi kaksi koetta hypersoonisilla ohjuksilla.