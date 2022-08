Gazan iskujen uhri­määrä nousi lähes kolmeen­kymmeneen – Israel: ”Islamilaisen jihadin sotilas­siiven ylin johto Gazassa on eliminoitu”

Israel kiisti tehneensä uusia iskuja. Armeijan mukaan uhrit kuolivat, kun palestiinalaisten äärijärjestön raketin laukaisu epäonnistui.

Gazan palestiinalaisalueilla perjantaina puhjenneiden yhteenottojen uhrimäärä on noussut 29:ään, kertovat palestiinalaisten terveysviranomaiset. Haavoittuneita on yli 250 ja kuolleiden joukossa on kuusi lasta.

Gazan viranomaisten mukaan uhreja tuli lisää Israelin aggression takia. Israel kiistää kuitenkin tehneensä uusia iskuja alueelle.

Israelin mukaan uhrit kuolivat, kun palestiinalaisten äärijärjestön raketin laukaisu epäonnistui Jabaliassa Gazan alueella.

”Israelin asevoimat eivät ole iskeneet Jabaliaan viime tuntien aikana. On tullut kiistattomasti todistettua, että tämän tapauksen syynä oli Islamilaisen jihadin epäonnistunut rakettilaukaisu. Hallussamme on videoita, jotka todistavat tämän”, sanottiin armeijan lauantaisessa lausunnossa.

Israelin armeija ilmoitti lauantaina eliminoineensa palestiinalaisen Islamilainen jihad -järjestön ylimmän johdon Gazassa kaksi päivää kestäneissä iskuissaan.

Muun muassa Islamilaisen jihadin ylimmän komentajan Khaled Mansourin on kerrottu olleen iskujen kohteena.

Järjestö on vahvistanut johtajansa kuolleen ilmaiskujen seurauksena.

Israelin armeijan operatiivisen osaston päällikkö Oded Basiok sanoi AFP:lle lähetetyssä lausunnossa, että koko ”Islamilaisen jihadin sotilassiiven ylin johto Gazassa on eliminoitu”.

Lisäksi 20 Islamilaisen jihadin jäsentä pidätettiin sunnuntaina. Pidätetyt vietiin Israeliin Länsirannan alueelta, armeija kertoi tiedotteessa.

Sunnuntaiaamuna Jerusalemissa alkoi kuulua sireenien huutoa ja räjähdyksiä. Islamilainen jihad ilmoitti kohdistaneensa alueelle raketti-iskuja vastaiskuna Israelin toimille.