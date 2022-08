Ryhmän tarkoituksena on jakaa entisten länsimaisten sotilaiden tietotaitoa ja kokemuksia aiemmista konflikteista. Toimintaa rahoitetaan pääosin yksityisillä yhdysvaltalais-lähtöisillä lahjoituksilla.

Itä-Ukrainan Donbasissa entiset Britannian ja Yhdysvaltojen asevoimissa palvelleet sotilaat kouluttavat nyt Ukrainan puolella Venäjää vastaan sotivia taistelijoita.

Joissain yhteyksissä ”Mozartiksi” nimettyä kouluttajaryhmää on kutsuttu venäläisen yksityis­armeijan Wagnerin länsimaiseksi vastineeksi, joka paikkaa ukrainalaissotilaiden puutteellista koulutusta.

Mitä entisten länsimaisten sotilaiden muodostamasta ryhmästä tiedetään?

Mozart-ryhmän on perustanut entinen Yhdysvaltojen erikois­operaatioiden apulaiskomentaja Andrew Milburn, joka on aiemmin muun muassa johtanut Yhdysvaltojen erikois­operaatiota Lähi-idässä äärijärjestö Isisiä vastaan.

Uutissivusto Newsweekin mukaan Milburn liittyi Yhdysvaltain merijalkaväkeen vuonna 1980-luvun lopulla ja jäi eläkkeelle everstinä vuonna 2019.

Nyt Milburnin kerrotaan hankkineen useita Britannian ja Yhdysvaltojen armeijan veteraaneja kouluttamaan ukrainalaisia ​​taistelijoita alunperin Kiovaan perustamaansa koulutus­keskukseen.

Tällä hetkellä Itä-Ukrainan Donbasissa toimiva kouluttajaryhmä koostuu reilusta 20 entisestä sotilaasta, jotka tulevat Yhdysvalloista, Britanniasta, Irlannista ja muista länsimaista.

Brittilehti The Guardianin mukaan ryhmä on sen jäsenten itsensä nimeämä. Nimi on nähty viittaukseksi Venäjään kytkeytyviin Wagner-joukkoihin, joita kuvataan usein Vladimir Putinin yksityis­armeijaksi.

Wagner on osallistunut muun muassa Afrikassa ja Lähi-idässä useisiin konflikteihin, joita länsimaat pitävät moraalittomina. Yhtiön palkka­sotilaita on syytetty myös ihmisoikeus­­rikoksista. Venäjä on kiistänyt yhteytensä Wagner-joukkoihin.

Mozart-joukkojen perustaja Milburn kertoo The Guardianille suhtautuneensa ryhmänsä nimeen alun perin ristiriitaisesti. Nyt nimitys on kuitenkin jo vakiintunut.

”En halunnut, että ryhmää yhdistetään tai verrataan Wagner-ryhmään. Emme ole Wagner-ryhmän vastapuoli. Se, mitä me teemme, on hieman erilaista.”

Andrew Milburn palveli Yhdysvaltojen armeijassa yli 30 vuoden ajan.

Ryhmän tarkoituksena on jakaa entisten länsimaisten sotilaiden tietotaitoa ja kokemuksia eri konflikteista ja kouluttaa siten Ukrainan puolella taistelevia sotilaita.

The Guardianin mukaan ryhmä myös toimittaa sodan etulinjaan humanitaarista apua, kuten hygienia­tuotteita ja ruokaa. Lisäksi sen kerrotaan kuljettavan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä pois taistelualueilta.

Koulutusten tarkoituksena on paikata Ukrainan puolella taistelevien sotilaiden puutteellista sotilaallista koulutusta.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan pitkittyessä ukrainalais­joukot ovat kärsineet raskaita tappioita, ja maan itärintamaa jo vuodesta 2014 puolustaneet joukot ovat heikentyneet. Siksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan rintamalle on lähetetty sotilaita, joista monet ovat saaneet hyvin vähän koulutusta.

Mozart-ryhmän kerrotaan järjestävän ukrainalais­sotilaille viiden tai kymmenen päivän mittaisia pikakursseja, joissa opetetaan muun muassa aseiden käsittelyä, ampumista ja taistelu­taktiikoita. Vain päiviä kestävillä kursseilla kerrotaan harjoiteltavan taitoja, joiden opettamiseen kuluisi normaali­tilanteessa puoli vuotta.

Taistelijoita koulutetaan lähellä sodan etulinjaa, sillä ukrainalais­komentajat eivät voi ottaa riskiä siitä, että joukot ovat liian pitkään pois rintamalta, jos Venäjän joukot pyrkivät etenemään.

Milburnin mukaan Mozart-ryhmällä olisi ihanne­tilanteessa mahdollisuus kouluttaa kerralla 100–120 ihmistä, mutta niin suurta määrää ei ole varaa ottaa kerralla pois rintamalta.

Lisäksi ryhmän haasteena on ollut paikallisten avustajien löytäminen. Esimerkiksi The Guardianin mukaan ryhmällä on Ukrainassa käytössään ainoastaan kaksi tulkkia. Milburnin mukaan tulkkeja on liian vähän, mutta osaavien henkilöiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Mozartin toimintaa rahoitetaan pääosin yksityisillä yhdysvaltalais­lähtöisillä lahjoituksilla, mutta ryhmällä ei ole yhteyttä Yhdysvaltojen hallintoon.

Milburnin mukaan Yhdysvaltojen hallitus ei voi rahoittaa Mozartia, sillä tällöin ryhmästä olisi vaarana muodostua yksityinen palkka-armeija.

Hänen mukaansa on selvää, että jos joku Mozart-ryhmän vapaaehtoisista osallistuu taisteluihin, he eivät enää kuulu ryhmään.

”Siinä kulkee selvä raja.”