Rahtialus Sara saatettiin Odessaan hakemaan maissilastia, säiliöalus Efe tankkaamaan auringonkukkaöljyä. YK:n ja Turkin välittämän sopimuksen nojalla viedään viime vuoden satoa. Uusi sato ei vielä mahdu varastoihin.

Odessa

Odessan rantapuistossa kävelevät ihmiset jäävät tuijottamaan horisonttiin. Siellä on laivoja. On sunnuntai-ilta 14. elokuuta, ja hinaajat avustavat Mustallamerellä kahta alusta kohti satamaa.

Viime kuukausina Odessassa on katsottu horisonttiin lähinnä peläten, että sinne ilmestyy Venäjän sotalaivoja.

Nyt maata lähestyy kaksi rahtialusta.

Kuivarahtilaiva Sara on tullut hakemaan maissilastia ja säiliöalus Efe tankkaamaan säiliöihinsä auringonkukkaöljyä. Ne pääsevät perille Ukrainaan Turkin ja YK:n heinäkuun lopussa välittämän sopimuksen ansiosta.

Sara ja Efe ovat melkoisia normaalin elämän airuita.

Hinaajat avustivat kuivarahtialus Saraa.

Säiliölaiva Efe tuli hakemaan auringonkukkaöljyä.

Venäjän sitoutuminen Istanbulin sopimukseen on perustellusti herättänyt epäilyjä. Allekirjoitusta seuraavana päivänä se nimittäin iski ohjuksin Odessan satamaan.

Heinäkuun viimeisenä päivänä Venäjän ohjus surmasi Ukrainan tärkeimpiin viljanviejiin kuuluvan Nibulonin omistajan Oleksi Vadaturskin ja hänen vaimonsa Raisan, kun he nukkuivat kotonaan Mykolajivin kaupungissa.

Nyt liikenne näyttää kuitenkin näyttää sujuvan häiriöttä.

Samaan aikaan kun Sara ja Efe saapuvat Odessan satamaan, kaupungin itäpuolella sijaitsevassa Južnen satamassa lastataan vehnää kuivarahtialus Brave Commanderiin, joka lähtee tiistaiaamuna kohti Djiboutia. Sen lasti on YK:n ruokaohjelman puitteissa toimitettavaa humanitaarista apua kuivuudesta ja nälästä kärsivään Etiopiaan.

Ukrainasta on lähtenyt jo 21 laivaa viljalastissa. Sopimuksen nojalla voi myös kuljettaa maatalouden tarvitsemia siemeniä, lannoitteita tai torjunta-aineita.

Viljalaivoista ensimmäinen, jo kadoksissakin ollut Razoni, on sekin nyt päässyt rantautumaan.

”En tiedä, miksi Venäjä on suostunut tähän”, sanoo Ukrainan satamahallinnon varapääjohtaja Dmytro Barinov HS:lle Odessassa.

”Ehkä se koki kansainvälistä painetta. Emme luota Venäjään, joka tuhoaa infrastruktuuriamme ja tappaa kansalaisiamme, mutta luotamme kumppaneihimme YK:hon ja Turkkiin, jotka ovat taanneet sopimuksen.”

Ukrainan satamahallinnon varapääjohtaja Dmytro Barinov sanoo, että syyskuussa Odessan satamassa pitäisi saada joka päivä viisi alusta sisään ja ulos.

Istanbulissa toimii koordinaatiokeskus, joka määrittää laivojen reitit ja antaa lähtöluvat. YK ja Turkki ovat huolehtineet siitäkin, ettei väylällä ole merimiinoja.

”Tämä on tärkeä signaali markkinoille, että tänne voi tulla turvallisesti hakemaan maataloustuotteita”, Barinov sanoo.

Odessan satamassa seisoo isoja viljasiiloja. Niissä on yhä paljon viljaa.

Meriliikenne katkesi Venäjän hyökättyä helmikuun lopulla. Virolaisomistuksessa ollut kuivarahtialus Helt jopa upposi Odessan edustalla räjähdysten seurauksena. Samalla alettiin puhua Ukrainan sodan vaikutuksesta maailman ruokahuoltoon.

Ukraina vastaa kymmenestä prosentista maailman vehnänviennistä. Se on suurin auringonkukkaöljyn viejä. Rypsin ja ohran viennissä se on kakkonen, maississa, rukiissa ja durrassa kolmonen.

Ukraina on maailman suurin auringonkukkaöljyn viejä.

Kaikkiaan 400 miljoonaa ihmistä syö Ukrainan viljaa, ja syöjiä on paljon varsinkin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä.

Meri on Ukrainalle kaikki kaikessa. 77 prosenttia sen viennistä tapahtuu meriteitse. Määrällisesti suurin vientiartikkeli on vilja ja maataloustuotteet, joita kulki meritse viime vuonna 50 miljoonaa tonnia.

Ukrainalla on yhteensä 18 merisatamaa, joista viisi on ollut miehitettynä jo vuodesta 2014. Tänä vuonna Venäjä on miehittänyt neljä satamaa lisää.

Lisäksi se on tuhonnut Mykolajivin sataman kaksi tärkeää viljaterminaalia.

Jäljellä on jäänyt Odessan neljä satamaa, joista viljankuljetukset koskevat nyt Odessan, Tšornomorskin ja Južnen satamia. Niissä on ollut kymmeniä laivoja jumissa jo kuukausia.

Alkaneiden kuljetusten ongelmana on hitaus. Ensimmäisen laivan lähdettyä Odessasta 1. elokuuta viljaa on viety meritse vasta alle puoli miljoonaa tonnia.

Barinovin mukaan syyskuussa olisi tarkoitus päästä kolmen miljoonan tonnin kuukausivauhtiin. Se tarkoittaisi, että joka päivä Odessaan pitäisi saapua viisi laivaa ja viiden laivan pitäisi lähteä merelle.

Laivat vievät yhä viime vuoden viljaa, vaikka uusi sato on jo pääosin kerätty.

Barinovin mukaan viime vuoden satoa olisi vietävä vielä 17 miljoonaa tonnia. Vasta sitten varastoissa olisi riittävästi tilaa uudelle viljalle.

Odessassa toimivan huolintaliike Inter Trans Logisticsin omistaja Viktor Berestenko muistuttaa liikenteen ongelmista.

”Minun on löydettävä rahdille ostaja, joka ottaa riskin ja maksaa ennakkomaksun. Minun on myös löydettävä laiva, joka suostuu tulemaan sotaa käyvää maahan. Vakuutusyhtiöt eivät halua ottaa sotariskiä”, hän luettelee.

Viktor Berestenko muistuttaa, että liikenne riippuu myös siitä, ovatko rahtiliikennöijät valmiita ottamaan riskejä ja myönnetäänkö vakuutuksia.

Sota on pistänyt Ukrainan logistiset reitit uusiksi.

Ukrainalla on satamia myös Tonavalla. Ne ovat toimineet sodan aikana, sillä rahti pystytään kuljettamaan niihin turvallisesti Romanian kautta. Suuret laivat eivät kuitenkaan pääse niihin.

Tonavan kautta kulkee nyt 1,3 miljoonaa tonnia maataloustuotteita kuussa.

Rautateillä kolistelee viljavaunuja, ja esimerkiksi Moldovasta Odessaan johtavalla tiellä on pitkä jono rekkoja. Niistä useimmat ovat Ukrainan rekisterikilvissä, sillä harva ulkomainen rekka suostuu ajamaan maahan. Tämä on nostanut käytettyjen rekkojen hintoja Euroopassa tuntuvasti.

Junat tuovat viljaa Odessan satamaan.

Kun satamat eivät toimi normaalisti, ruuhkautuvat tiet kuorma-autoista. Kuorma-autoja lähestymässä Odessaa Moldovan suunnasta.

Junat ja rekat pystyvät kuitenkin kuljettamaan korkeintaan miljoona tonnia maataloustuotteita kuussa.

”Jos laivaan voi lastata 50 000 tonnia, samaan tarvitaan 3 600 rekkaa ja kuljettajaa”, vertaa Barinov.

Toki liikennettä on helpottanut se, että EU on väliaikaisesti poistanut tullimaksut ukrainalaisilta tuotteilta.

Huolintaliike Inter Trans Logisticsin omistajalla Viktor Berestenkolla on toimistostaan näköyhteys Odessan satamaan.

Meritse kuljettaminen on kuitenkin edullisinta, kun on kyse suurista eristä.

Ilman laivaliikennettä tiettyjen rahtierien kuljetukset ovat kallistuneet Berestsenkon mukaan jopa kymmenkertaisiksi.

Meritse on kulkenut paljon rautamalmia ja metallia, joiden viennin arvo on suurempi kuin viljan. Tuontitavara on saapunut konteissa.

Satamat voisi koska tahansa avata kaikelle liikenteelle.

”Venäjä kuitenkin ymmärtää, että tämä toisi Ukrainan talouteen rahaa ja vakauttaisi maata, ja siksi he eivät salli sitä”, sanoo Berestenko.

Pelkästään satamille merisaarto maksaa kahdeksan miljardia euroa vuodessa. Vaikutukset koko talouteen ovat moninkertaiset.