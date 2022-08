Ruotsi on muuttunut paljon sitten vuoden 2018 vaalien. HS käy läpi vaaliasetelmat ja Ruotsin uudet totuudet.

Tukholma

Se oli vain yksi lause haastattelussa, mutta siihen kiteytyi suuri muutos.

”Me emme halua Chinatownia, me emme halua Somalitownia tai Pikku-Italiaa”, ruotsalainen poliitikko sanoi tällä viikolla ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa.

Hän puhui Ruotsin asuinalueiden eriytymisestä, jolle on poliitikon mukaan tultava stoppi. Ruotsissa on puhuttava ruotsia, eivätkä eri ryhmät saa eristäytyä omille asuinalueilleen, hän korosti.

Oliko kyseessä ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonin haastattelu? Ei suinkaan, vaan haastattelussa puhui Ruotsin pääministeri ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson.

Ruotsissa järjestetään kahden viikon päästä valtiopäivävaalit, joissa nähdään erilainen Ruotsi kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten.

Tämä Ruotsi on omaksunut uudenlaisia totuuksia. Yksi niistä liittyy pääministeri Anderssonin tapaan puhua maahanmuuttajista.

Ruotsin uudet totuudet eli puolueiden näkemykset yhteiskunnasta linkittyvät maahanmuuttoon ja integraatioon, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä siihen, miten muut puolueet suhtautuvat ruotsidemokraatteihin.

Vaaliasetelmat povaavat nyt vaalivoittoa sosiaalidemokraateille, joiden kannatus liikkuu 28 prosentin tienoilla. Sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa kahdeksan vuotta, ja Stefan Löfveniä pääministerinä seurannut Magdalena Andersson on saanut puolueen kannatuksen kasvuun.

Anderssonin kanssa pääministerin tehtävästä kilpailee maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, jonka puolueen kannatus on viimeisimmissä mittauksissa 17 prosentin luokkaa.

Tämän viikon suuri uutinen oli kuitenkin ruotsidemokraattien nousu mielipidemittauksissa. Puolue on ohittanut maltillisen kokoomuksen toiseksi suosituimpana puolueena, ja mielipidemittauksen mukaan puoluetta voisi äänestää jopa 22 prosenttia äänestäjistä.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kertoo tähtäävänsä pääministeriksi mutta myöntää realiteetit. Vaikka porvaripuolueet tekevät nyt ruotsidemokraattien kanssa yhteistyötä, hallitusvastuuseen puolueet eivät halua ruotsidemokraatteja päästää.

Ruotsidemokraatteihin liittyy kuitenkin yksi Ruotsin uusista totuuksista.

Ruotsidemokraateista tuli salonkikelpoinen, ainakin porvareille

Neljä vuotta sitten Ruotsin vaalikamppailussa nähtiin eräs suuri hetki. Siitä vastasi kokoomusjohtaja Ulf Kristersson.

Ennen vuoden 2018 vaaleja Kristersson tapasi Tukholmassa naisen nimeltä Hédi Fried. Fried on Ruotsissa laajasti tunnettu psykologi ja kirjailija, joka joutui toisen maailmansodan aikaan natsien keskitysleirille Auschwitziin.

Friedin vanhemmat kuolivat keskitysleirillä, mutta hän selvisi ja asettui Ruotsiin.

Kristersson lupasi Friedille, ettei tulisi koskaan tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.

Tuo lupaus on rikottu.

Ruotsidemokraatit juhlivat vaalitulosta syyskuussa 2018.

Edellisissä vaaleissa mikään puolue ei halunnut tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa puolueen natsijuurien ja arvojen takia.

Natsiyhteyksiin liittyen puolue on joutunut antamaan vastauksia myös näissä vaaleissa. Torstaina esimerkiksi paljastui, että ruotsidemokraattien vaaliehdokas on osallistunut natsien marssille vuonna 2017. Göteborgissa ehdolla ollut mies jätti puolueen heti paljastuksen jälkeen.

Lisäksi tutkimuslaitos Acta Publica julkaisi juuri raportin, jonka mukaan jopa 214:llä ruotsidemokraattien ehdokkaalla on kytköksiä natsismiin tai rasismiin.

Vasemmistolainen media ETC puolestaan julkaisi jutun, jonka mukaan puolueella on suuri nettitrollien armeija, joka ottaa käskyjä suoraan puoluejohdolta.

Åkesson arvosteli Acta Publican julkaisua epäluotettavaksi, koska hänen mukaansa sen on kirjoittanut joukko ”vanhoja äärivasemmistolaisia”. ETC:n paljastusta Åkesson ei ollut perjantaiaamuun mennessä kommentoinut.

Joka tapauksessa ruotsidemokraatit ovat nyt osa uudenlaista porvariblokkia. Siihen kuuluvat maltillisen kokoomuksen lisäksi liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit.

Nämä puolueet muun muassa kiertävät Ruotsia yhteisellä kampanjabussilla teemanaan energiapolitiikka. Yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa aiheuttaa puolueissa yhä sisäisiä ristiriitoja – mutta joka tapauksessa puolueet istuvat nyt samassa bussissa.

Hallitukseen asti muut puolueet eivät kuitenkaan haluaisi ruotsidemokraatteja ottaa.

Ruotsidemokraatit on profiloitunut nationalistisena ja maahanmuuttovastaisena puolueena, jonka muut puolueet yrittivät vaieta kuoliaaksi. Puolue on kuitenkin pysynyt suurena, ja sen teemoista on tullut poliittista valtavirtaa.

Tapa puhua maahanmuutosta on muuttunut

Näissä vaaleissa maahanmuuttopolitiikasta puhutaan aiempaa kovempaan sävyyn, mikä kävi selväksi esimerkiksi Anderssonin Somalitown-kommentista.

Puolueet tuntuvat jakavan käsityksen uudesta totuudesta: Ruotsi on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikassaan ja maahanmuuttajien integroinnissa.

Johtavien poliitikkojen retoriikka on koventunut, ja hallitus hakee nyt mallia muun muassa Tanskan tiukemmasta maahanmuuttopolitiikasta.

Sosiaalidemokraattien integraatioministeri Anders Ygeman antoi esimerkin: hän haluaa, että maahanmuuttajavaltaisten asuinalueiden asukkaista enintään puolet saisi tulla muualta kuin Pohjoismaista. Tanskan tiukemman maahanmuuttopolitiikan takana ovat niin ikään paikalliset sosiaalidemokraatit.

Ahmed Kamel (oik.) perheensä kanssa Tukholman rautatieasemalla syksyllä 2015. Perhe saapui turvapaikanhakijoina Irakista.

Maahanmuutosta on seurannut Ruotsille myös paljon hyvää, kirjoitti Tukholman yliopiston kulttuurimaantieteen professori Bo Malmberg Dagens Nyheterissä.

Malmbergin mukaan viime vuosikymmenten suuri maahanmuutto on lisännyt eriarvoisuutta ja kasvattanut tuloeroja, mutta samaan aikaan Ruotsin talous on kasvanut nopeammin kuin esimerkiksi Tanskan ja Suomen.

Kuitenkin maahanmuutto on Ruotsissa nykyään esillä etenkin ongelmien kautta. Siihen linkittyy myös keskeinen vaaliteema: Ruotsin jengirikollisuus ja sen synnyttämä väkivalta.

Tänä vuonna Ruotsissa on kuollut jo enemmän ihmisiä ampumisissa kuin koko viime vuonna. Tuorein kuolema tapahtui torstaina. Se oli tämän vuoden 47. ampumiskuolema.

Jengirikollisuus kytkeytyy Ruotsissa maahanmuuttajien asuttamiin asuinalueisiin ja alueelliseen eriarvoisuuteen, jonka puolueet nostavat tärkeimpien vaaliteemojen joukkoon jengirikollisuuden ohella.

Jengirikollisuudessa on kyse Ruotsin sisäisestä turvallisuudesta, ja kolmas Ruotsin uusista totuuksista liittyy ulkoiseen turvallisuuteen.

Ruotsi ei selvinnytkään ilman vahvaa armeijaa ja Natoa

Kun Venäjä teki suurhyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta, Ruotsikin joutui myöntämään, että se ei selviä ilman vahvaa armeijaa – eikä ilman sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Vielä viime marraskuussa sosiaalidemokraattien puolustusministeri Peter Hultqvist vannoi, ettei Ruotsi tulisi hakemaan Naton jäsenyyttä.

Ruotsin puolustus on yksi vaaliteemoista, joissa suurin osa puolueista on löytänyt yhteisen sävelen.

Jopa pahimmat kilpakumppanit – sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus – tukevat toisiaan puolustukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ruotsin puolustusvoimat järjesti vuonna 2019 Northern Wind -harjoituksen, johon myös Suomen armeija osallistui.

Ruotsilla on edessään miljardien satsaukset puolustukseen, kun se pyrkii saavuttamaan Naton vaatiman tason. Se vaatii panostamaan puolustukseen kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kiistoja on syntynyt puolustuksen rahoittamisesta.

Sosiaalidemokraatit haluaisi rahoittaa puolustusta uudenlaisella valmiusverolla (beredskapsskatt), jonka maksaisivat erityisesti hyvätuloiset. Maltillinen kokoomus puolestaan ei halua rahoittaa puolustusta uusilla veroilla vaan haluaisi ottaa rahat talouskasvun hedelmistä ja jostain muualta budjetista. Lisäksi kokoomus haluaisi kasvattaa puolustusmenoja vielä nopeammin kuin sosiaalidemokraatit.

Ruotsissa vain kaksi puoluetta vastustaa Naton jäsenyyttä. ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Ne ovat mahdollisia sosiaalidemokraattien tukipuolueita.

Vallasta taistelee kaksi blokkia

Viime vaaleissa Ruotsin perinteinen blokkipolitiikka murtui, kun ruotsidemokraatit kasvoi suureksi puolueeksi. Aiemmin vallasta kamppailivat porvaripuolueiden allianssi, jota johti maltillinen kokoomus, ja punavihreä blokki, jota johti sosiaalidemokraatit.

Ruotsidemokraatit eivät tuolloin mahtuneet porvaripuolueiden allianssiin eivätkä punavihreiden blokkiin, mutta nyt ruotsidemokraatit on löytänyt paikkansa.

Näissä vaaleissa blokkipolitiikka onkin palannut kuvioihin uudistuneessa muodossa.

Porvaripuolueiden blokki koostuu maltillisesta kokoomuksesta, kristillisdemokraateista, ruotsidemokraateista ja liberaalipuolueesta.

Punavihreiden blokki koostuu sosiaalidemokraateista, ympäristöpuolueesta, keskustapuolueesta ja vasemmistopuolueesta.

Blokkien voimasuhteet ovat hyvin tasaiset, mikä povaa vaikeita hallitusneuvotteluja vaalien jälkeen. Blokkirajat saattavat kuitenkin murtua, ja esimerkiksi pääministeri Andersson on väläytellyt yhteistyön tekemistä myös liberaalipuolueen kanssa.

Edellisten vaalien jälkeen hallituksen muodostaminen kesti yli neljä kuukautta.

Professori: Ruotsin vakaus säilyy kriisipuheesta huolimatta

Muutoksista huolimatta moni asia Ruotsissa on ennallaan.

Esimerkiksi se, että vaaleista 11. syyskuuta tulee hyvin tiukat ja edessä siintävät jälleen vaikeat hallitusneuvottelut – oli vaalien tulos mikä tahansa.

Ruotsin politiikassa retoriikka on kovaa, ja näissä vaaleissa se näyttää vain koventuneen. Silti Ruotsin politiikkaa leimaa tietynlainen perusvakaus, näkee Turun yliopiston professori, mediatutkija Anu Koivunen. Hän on seurannut Ruotsin julkista keskustelua 1990-luvulta saakka.

Koivunen kertoo itsekin hätkähtäneensä kovaa retoriikkaa muutettuaan Tukholmaan vuonna 2005. Koivusen mukaan Ruotsin poliittinen keskustelu on Suomeen verrattuna kovaa ja ideologisten erojen värittämää. Jokaisessa debatissa on läsnä vastakkainasettelu.

”Ruotsin omakuvaan liittyy korostettu vakaus. Ruotsia ei tavallaan horjuta mikään, ei esimerkiksi koronaepidemia, vaan se omakuva pysyy hyvin stabiilina.”

Normaaliksi on muuttunut sekin, että useammin kuin kerran viikossa uutisissa kerrotaan jonkun kuolleen ampumistapauksessa.

Koivunen nostaa esiin myös julkisen keskustelun vuodelta 2015, jolloin Ruotsiin tuli suuri määrä turvapaikanhakijoita. Ruotsidemokraatit esittivät maahanmuuttajien tulon johtavan yhteiskuntajärjestelmän romahtamiseen, mutta tutkimusten mukaan nämä puheet eivät kuitenkaan aiheuttaneet kansalaisissa suurta huolta.

Tukholmalainen yökerho muutettiin syksyllä 2015 pakolaiskeskukseksi.

Enemmän Ruotsissa huolta herättää demokraattisen järjestelmän toimivuus tilanteissa, joissa Ruotsi ei ole saada hallitusta kasaan.

Vaalikeskusteluissa Koivunen näkee nyt samoja merkkejä kuin edellisissäkin vaaleissa. Keskusteluissa liikkuvat samat kysymykset ja vastakkainasettelut, vaikka kontekstit vaihtuvatkin.

”Oikeastaan koko 2010-luvun ajan vaalit on käyty retoriikalla, jossa oppositio on maalannut kriisin, jossa Ruotsi painii surkeiden ongelmien äärellä. On hämmästyttävää, miten samana perusasetelma on pysynyt, vaikka ampumiset ja segregaatio ovatkin viime vuosina kärjistäneet keskustelua”, Koivunen sanoo.

Näissä vaaleissa Ruotsi on muiden eurooppalaisten maiden kanssa myös täysin uudenlaisen tilanteen edessä.

Inflaatio laukkaa, energian hinta nousee, ja Euroopassa raivoaa sota.

Jatkossa on yhä kalliimpaa olla ruotsalainen, kuvasi pääministeri Andersson.

Vaaleissa keskustellaan paljon siitäkin, miten Ruotsi pystyy tukemaan hintojen nousun kanssa kamppailevia kansalaisia.

Vaalien railakkaan retoriikan takana on vakavia kysymyksiä ja muutoksia, ja aika näyttää, miten vakaasti ruotsalaiset ottavat ne vastaan.

