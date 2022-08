Ruotsin sosiaalidemokraatit haluavat uudistaa maan koulujärjestelmän. Tukholman ruotsinsuomalaisessa koulussa suunnitelmaa säikähdettiin.

Tukholma

Tukholmalaisen koulun pihalla juoksee lapsia, joista yhden asuvalinta paljastaa, että nyt ei olla ihan tavallisessa ruotsalaisessa koulussa.

Lapsella on yllään Suomen jalkapallomaajoukkueen pelipaita!

On lukuvuoden toinen koulupäivä Tukholman ruotsinsuomalaisessa koulussa, jossa opetus tapahtuu sekä ruotsiksi että suomeksi. Välitunnilla koulun pihalla kaikuvat kuitenkin ruotsinkieliset huudahdukset.

”Ruotsi on se sosiaalinen kieli suurimmalle osalle”, sanoo koulun rehtori Marko Leppälä Smolander.

”Ruotsalaisessa kulttuurissa lapset kuitenkin elävät.”

Ruotsinsuomalaisen koulun rehtori Marko Leppälä Smolander.

Tukholman Kungsholmenilla sijaitseva ruotsinsuomalainen koulu on Ruotsin suurin ruotsinsuomalainen koulu. Komea nelikerroksinen rakennus seisoo ihan Fridhemsplanin metroaseman vieressä. Oppilaita on yli 500, ja heidän ikähaarukkansa ulottuu esikoululaisista yläkoululaisiin. Lisäksi koulun tiloissa toimii päiväkoti. Oppilaat tulevat kouluun Tukholman alueelta ja kaupunkia ympäröivistä kunnista.

Ruotsinsuomalainen koulu on niin sanottu vapaakoulu, jonka toimintaa pyörittää yksityinen säätiö.

Pihalla juoksevat lapset eivät ehkä sitä tiedä, mutta he ovat yksi suurista vaaliteemoista Ruotsin valtiopäivävaaleissa, jotka käydään 11. syyskuuta. Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on puhunut Ruotsin koulujärjestelmän uudistamisesta jo pitkään, ja merkittäväksi ongelmaksi puolue on nostanut juuri vapaakoulut.

Ruotsi salli vapaakoulujen perustamisen vuonna 1992. Sen jälkeen Ruotsiin on kehittynyt maailman ainoa koulujärjestelmä, joka sallii yksityisten yritysten tehdä voittoa valtion rahoittamilla kouluilla.

Pääministeri Magdalena Andersson haluaa nyt rajoittaa tai kitkeä kokonaan vapaakoulujen mahdollisuuden tehdä koulutoiminnalla voittoa. Ruotsissa on keskusteltu paljon pörssiyhtiöistä, jotka pyörittävät vapaakouluja miljardien kruunujen voitoilla.

”Koulujen pitää keskittyä lasten oppimiseen, ei voittojen jahtaamiseen”, Andersson sanoi puheessaan Almedalenin politiikkafestivaalilla heinäkuussa.

Koulujen voittotehtailun yhdeksi symboliksi on Ruotsissa noussut kansainvälisen englantilaisen koulun perustaja Barbara Bergström, josta on tullut koulun menestyessä Ruotsin ensimmäinen itse rahansa ansainnut naismiljardööri.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin artikkelissa Bergström esiintyi näyttävässä tekoturkiksessa ja kertoi mielipiteensä kouluunsa kohdistuneesta kritiikistä.

”Bullshit!” hän kiteytti.

Sosiaalidemokraatit ovat ehdottaneet voittojen rajoittamiseksi esimerkiksi vapaakoulujen saaman koulurahan pienentämistä. Ruotsissa kunnat maksavat yksityisille vapaakouluille koulurahaa, jota maksetaan kunnasta ja oppilaan luokka-asteesta riippuen tuhansia kruunuja kuukaudessa oppilasta kohden.

Ehdotusta koulurahan pienentämisestä on seurattu Tukholman ruotsinsuomalaisessa koulussa pienellä pelolla. Jos koulurahan määrä pienenisi merkittävästi, se vaarantaisi koko koulun toiminnan jatkon.

Rehtori Marko Leppälä Smolander sanoo, että hallituksen kaavailut vapaakoulujen voittojen kitkemiseksi ampuivat aluksi ohi maalin. Ruotsinsuomalainen koulu ei nimittäin ole voittoa tavoitteleva vapaakoulu. Koulun omistavan säätiön varat ja koulun tuottamat voitot suunnataan aina takaisin koulun toimintaan.

”Hallituksessa ei ehkä tajuttu, että heidän suunnitelmansa vahingoittaisi meidän kaltaisia kouluja paljon enemmän kuin isoja koulukonserneja, jotka ovat jopa pörssissä. Siellä lähdettiin ihan väärällä tavalla liikkeelle.”

Ruotsinsuomalainen koulu on perustettu erityisluvalla vuonna 1990 eli jo kaksi vuotta ennen vapaakoulu-uudistusta. Tuolloin koulussa oli 11 oppilasta, yksi opettaja ja rehtori.

Hallituksen suunnitelmat saivat ruotsinsuomalaisen koulun toimimaan. Koulu kirjoitti vetoomuksen, joka pyrki tuomaan esiin hallituksen suunnitelmien seuraukset ruotsinsuomalaisille kouluille. Vetoomuksen allekirjoittajien joukossa oli ruotsinsuomalaisen koulun lisäksi muun muassa suomen kielen professori ja suomalais-ruotsalainen kauppakamari.

Lisäksi koulun väki tapasi Ruotsin valtiopäivien kouluvaliokunnan jäseniä ja pyrki selittämään tilannetta mediassa.

Nyt vaikuttaakin siltä, että ruotsinsuomalainen koulu voi huokaista helpotuksesta.

”Viesti näyttää menneen perille”, Leppälä Smolander sanoo.

Hallitus ei ole enää hetkeen puhunut vapaakoulujen koulurahan vähentämisestä, mutta koulujen voittotehtailun hallitus haluaa yhä pysäyttää.

Tosin suunnitelmalle voi olla vaikea löytää riittävästi tukea valtiopäiviltä, vaikka sosiaalidemokraatit yltäisivätkin vaalivoittoon.

Viidennen luokan opettaja Hanna Pölkki aloittaa matematiikan tunnin. Oppilaat hiljentyvät ja alkavat tehdä tehtäviä. Taululla näkyy merkintöjä sekä suomeksi että ruotsiksi. Matematiikan kirja on suomenkielinen.

5B-luokan Stella Eriksson (vas.) ja Juudit Ypyä pohtivat yhdessä matematiikan tehtävien ratkaisua.

Pölkki on Suomessa koulutuksensa saanut opettaja, joka muutti kuusi vuotta sitten Tukholmaan rakkauden perässä. Hän on nauttinut ruotsinsuomalaisessa koulussa työskentelystä, joka poikkeaa työstä suomalaisessa koulussa. Suuri ero syntyy juuri siitä, että koulu on vapaakoulu.

”Emme saa kunnalta mitään käytännön apua toiminnan pyörittämiseen. Teemme kaiken itse”, Pölkki sanoo.

Toinen eroavaisuus suomalaiseen kouluun syntyy Pölkin mukaan kulttuurista: ruotsalaisessa koulussa lapset keskustelevat enemmän ja uskaltavat puhua rohkeammin.

Luokanopettaja Hanna Pölkki auttoi Milo Paganusta, Kondrad Thorngrenia ja Zara Laitista tehtävien suorittamisessa.

Luokasta kuuluu ruotsinkielistä supinaa, mutta Pölkki vetää tuntia johdonmukaisesti suomeksi. Matematiikka on yksi oppiaineista, joissa on helppo hyödyntää suomenkielistä opetusmateriaalia, jonka laatu on Ruotsissa katsottu erinomaiseksi.

Koulussa noudatetaan Ruotsin opetussuunnitelmaa, mutta pyritään hyödyntämään tarvittaessa myös Suomessa tuotettuja oppimateriaaleja.

Vaalikeskustelua seurataan nyt koulussa tarkkaan.

Toistaiseksi näyttää siltä, että ruotsinsuomalaisen koulun huolet koulurahan vähentämisestä ovat hälvenneet. Politiikassa muutoksia voi kuitenkin tapahtua nopeasti.

Rehtori Leppälä Smolander sanoo, että ruotsinsuomalainen koulu hoitaa osaltaan myös Ruotsin valtion tehtäviä ylläpitäessään suomen kieltä Ruotsissa.

Ruotsissa asuu 700 000 ihmistä, joilla on suomalaiset sukujuuret. Suomen kieli on yksi Ruotsin vähemmistökielistä, ja Ruotsin lain mukaan koulujen on tarjottava opetusta myös suomeksi.

Suomenkielinen opetus on kuitenkin monissa kunnallisissa kouluissa hyvin vähäistä, joten monet suomen kieltä vaalivat vanhemmat pyrkivät saamaan lapsensa ruotsinsuomalaisiin kouluihin. Niitä on Ruotsissa tällä haavaa kourallinen.

Viime torstaina koulussa oli tarjolla kalkkunapullia ja riisiä. Myös kasvisvaihtoehto oli tarjolla.

Leppälä Smolander on itse kasvanut lapsesta asti Ruotsissa. Leppälä Smolanderin äidin äidinkieli on ruotsi, isän suomi, mutta kotikielenä perheessä oli ruotsi.

Kouluaikoina Leppälä Smolander sai opiskella suomea 1–2 tuntia viikossa, mikä on rehtorin mukaan ihan liian vähän, jos suomen kielestä todella haluaa pitää kiinni. Silti rehtori puhuu sujuvaa suomea.

Leppälä Smolanderin lapsuudessa suomalaisuus Ruotsissa oli eri asemassa kuin nyt.

”Silloin 80-luvulla ja osittain 90-luvulla minulla oli naapureita, jotka olivat tulleet Ruotsiin 60-luvulla. Heillä oli ihan erilainen näkemys kuin minulla. He olivat aina jotenkin kokeneet olevansa ulkopuolella ja että heitä on vähän syrjitty ja pidetty tyhmempinä kuin ruotsalaisia”, Leppälä Smolander kuvaa.

Nykyään suomalaisuudesta ollaan ylpeitä ja Suomen maine Ruotsissa on hyvä. Yksi merkki suomalaisten integraatiosta Ruotsiin näkyy ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden vanhempien koulutustasossa. Koulun oppilaiden vanhemmat ovat korkeammin koulutettuja kuin keskimääräisen tukholmalaisen koulun.

”Viimeisten 20 vuoden aikana Suomen maine Ruotsissa ja muuallakin maailmassa on parantunut merkittävästi.”

Suomen maajoukkueenkin pelipaitaa voi kantaa ylpeydellä.