Iranin virkamiehet antoivat ymmärtää, etteivät he pidä EU:n ehdotuksia lopullisina.

Iranin ydinasepyrkimyksiä hillitsevän sopimuksen elvyttämisestä on neuvoteltu 15 kuukautta. Kuva on otettu Wienissä neuvottelupaikkana toimineen Palais Coburgin edustalla.

Euroopan unioni esitti maanantaina ”lopullisen tekstin”, jolla pyritään pelastamaan vuonna 2015 tehty sopimus Iranin ydinasepyrkimysten hillitsemiseksi.

Asiasta uutisoivat virkamieslähteisiin perustuen uutistoimistot Reuters ja AFP. Yhdysvaltojen ja Iranin virkamiesten nelipäiväiset epäsuorat neuvottelut saatiin päätökseen Itävallan Wienissä.

”Neuvotteluissa on neuvoteltu siitä, mistä on voitu neuvotella, ja se on nyt lopullisessa tekstissä. Jokaisen teknisen kysymyksen ja jokaisen kohdan takana on kuitenkin poliittinen päätös, joka on tehtävä maiden pääkaupungeissa”, sanoi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell maanantaina Twitterissä.

Unionin virkamies sanoi Reutersille, ettei 15 kuukautta neuvoteltuun tekstiin voida enää tehdä muutoksia. Hän sanoi odottavansa osapuolilta lopullista päätöstä muutaman viikon kuluessa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies sanoi Reutersille, että se on valmis sopimaan nopeasti vuonna 2015 tehdyn Joint Comprehensive Plan of Action -sopimuksen elvyttämisestä EU:n ehdotusten pohjalta.

Iran ilmoitti maanantaina tarkastelevansa unionin ehdotukset sisältävää asiakirjaa.

Iranin virkamiehet antoivat kuitenkin ymmärtää, etteivät he pidä EU:n ehdotuksia lopullisina. He kertoivat toimittavansa ”lisänäkemyksensä” neuvotteluja koordinoivalle EU:lle Teheranissa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

”Heti kun saimme nämä ehdotukset, välitimme alustavan vastauksemme”, Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA siteerasi nimeltä mainitsematonta ulkoministeriön virkamiestä, kertoo AFP.

”Mutta luonnollisesti nämä asiat vaativat kattavaa tarkastelua, ja välitämme lisänäkemyksemme ja -huomautuksemme”, virkamies sanoi.

Iran, Kiina, Ranska, Saksa, Venäjä, Britannia ja Yhdysvallat sekä EU tekivät vuonna 2015 sopimuksen, jonka perusteella Iran suostui rajoittamaan ydinohjelmaansa.

Iran on kiistänyt kehittävänsä ydinasetta sen ydinohjelmansa varjolla. Sen mukaan ohjelma on sähköntuotantoa ja muita rauhanomaisia tarkoituksia varten.

Vuonna 2018 Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump kuitenkin hylkäsi sopimuksen ja asetti uudelleen pakotteet, joiden tarkoituksena oli tukahduttaa Iranin öljynvienti.

Vastauksena Iran alkoi noin vuotta myöhemmin rikkoa sopimusta monin tavoin muun muassa rakentamalla uudelleen varastoja rikastetulle uraanille. Se on myös rikastanut uraania 60 prosenttiin, mikä on moninkertaisesti sovittua enemmän.

Iran on lisäksi pyrkinyt saamaan takuut siitä, ettei yksikään Yhdysvaltain tuleva presidentti irtisanoisi mahdollista sopimusta.