Venäjän hallitsemassa Hersonin kaupungissa kaduille on kiinnitetty Venäjä-myönteisiä julisteita, joissa lukee ”Tulevaisuus – yhdessä Venäjän kanssa”, ”Venäjä on täällä ikuisesti” ja presidentti Vladimir Putinin sitaatti ”Venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhtä kansaa, yksi kokonaisuus”. Kremlin suunnitelmien mukaan kansanäänestykset miehitettyjen alueiden liittymisestä Venäjään on tarkoitus järjestää syyskuussa 2022. Ukraina on ilmoittanut valtaavansa kaupungin takaisin syyskuuhun mennessä. Kuva on otettu 25. heinäkuuta.