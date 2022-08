Kenialaiset saivat vaalipäivänä kuusi eriväristä äänestyslippua – presidentti vaihtuu varmasti, ja panoksena on Itä-Afrikan vakaus

Noin 56 miljoonan asukkaan Kenia on alueellisesti tärkeä voimatekijä. Aiempien vaalien tuloksista on toistuvasti seurannut väkivaltaisuuksia.

Itäisen Afrikan vakauden kannalta tärkeä, noin 56 miljoonan asukkaan Kenia äänestää tänään tiistaina presidentinvaaleissa, joissa vallan vaihtuminen on varmaa.

Väistyvä presidentti Uhuru Kenyatta on hallinnut kahden virkakauden ajan eikä siten saanut enää asettua ehdolle.

Nyt vastakkain ovat 55-vuotias varapresidentti William Ruto sekä 77-vuotias veteraanipoliitikko Raila Odinga. Muilla ehdokkailla ei ole varteenotettavia menestymisen mahdollisuuksia.

Kenian presidentinvaalien hienoinen ennakkosuosikki, 77-vuotias Raila Odinga äänesti pääkaupungissa Nairobissa tiistaina.

Mielipidekyselyissä Odingalla on 6–8 prosenttiyksikön etumatka, kertoo kenialaislehti Nation. Yhdenkään kyselyn perusteella Odinga ei kuitenkaan ole saavuttamassa ehdotonta enemmistöä eli yli 50 prosentin ääniosuutta, joten vaalit ratkaistaneen vasta toisella kierroksella.

Tähän sisältyy Kenian vaalien suurin jännitysmomentti. Vaalikampanjointi on sujunut uutistoimisto AFP:n mukaan enimmäkseen rauhallisesti, mutta vaalitulokset ovat toistuvasti laukaisseet Keniassa väkivaltaisuuksia.

Kenian lähihistorian surullisimpana esimerkkinä voi pitää vuoden 2007 presidentinvaaleja. Luo-heimoon kuuluva Odinga oli myös tuolloin ehdolla ja syytti vaalitulosta vääristellyksi. Kikuju-heimoon kuulunut presidentti Mwai Kibaki julistautui voittajaksi, ja seuranneissa väkivaltaisuuksissa kuoli yli tuhat kenialaista.

Ääntenlaskenta on Keniassa hidasta, joten ensimmäisen kierroksen virallista tulosta jouduttaneen odottamaan loppuviikolle asti.

Presidenttiehdokas William Ruto äänesti Kosachein koululla Keniassa tiistaina.

Monista vaalipiireistä on raportoitu epäselvyyksistä. Brittikanava BBC kertoo, ettei pienpuolueen presidenttiehdokas George Wajackoyah pystynyt äänestämään, koska äänestäjien tunnistamisjärjestelmä oli epäkunnossa hänen vaalipiirissään Kakamegassa läntisessä Keniassa.

Äänestämään on rekisteröitynyt 22,1 miljoonaa kenialaista, kertoo Nation-lehti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan suuri joukko erityisesti nuoria äänestäjiä on jättänyt rekisteröitymättä, koska luottamus poliittista järjestelmää kohtaan on vähäistä.

Äänestäjäkunta on silti keskimäärin nuorta. Kuten monissa Afrikan maissa, myös Keniassa väestönkasvu on viime vuosikymmeninä ollut kiivasta. BBC:n mukaan kolme neljäsosaa kenialaisista on alle 35-vuotiaita.

Vaikka presidentinvaalien asetelma on selvä, vaalitoimitus on varsin monimutkainen. Keniassa äänestetään tiistaina monesta muustakin asiasta.

Nation-lehden mukaan vaalihuoneistoissa jaetaan kuusi eriväristä äänestyslippua: valkoinen (presidenttiehdokas), vihreä (kansanedustaja), beesi (maakuntavaltuusto), sininen (kuvernööri), keltainen (senaattori) ja pinkki (naisedustaja).

Naisedustajilla tarkoitetaan parlamenttiin kiintiöpaikoilla valittavia naispuolisia kansanedustajia.

Moni kenialainen on turhautunut korruptioon ja korkeaan inflaatioon. Ruoan, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnannousut ovat iskeneet kovaa myös kenialaiseen arkeen.

Vaalipäivänä oli silti myös innostusta ilmassa, kertoivat uutistoimistot. Äänestäjät olivat monin paikoin valmiita jonottamaan pitkiäkin aikoja.

”Minulle on suuri kunnia olla täällä”, sanoi Reutersin haastattelema Gideon Mengech, joka äänesti Suuren hautavajoaman alueella Eldoretin kaupungissa. Mengech oli herännyt aamuyöllä kolmelta ehtiäkseen äänestyspaikalle heti kukonlaulun aikaan.

Kenialaiset äänestäjät jonottivat vaalihuoneistoon Eldoretin kaupungissa tiistaina.

