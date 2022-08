Eritasoiset poliittiset virkahenkilöt osoittivat tukensa entiselle presidentille Donald Trumpille. Syyttäviä sormia kohdistettiin niin liittovaltion poliisiin kuin istuvan presidentin hallintoon.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin (FBI) suorittama ratsia entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon Floridassa sai hänen kannattajiensa keskuudessa raivoisan vastaanoton.

Trumpin puolelle asettuivat muun muassa useiden osavaltioiden kuvernöörit, kuten Floridan Ron DeSantis ja Etelä-Dakotan Kristi Noem. Molemmat kutsuivat tiedotteissaan ratsiaa liittovaltion hallituksen ja sen toimivallan käyttämistä poliittisena aseena.

”FBI:n ratsia presidentti Trumpin kotiin on ennenäkömätön poliittisessa tarkoituksessa tehty oikeusministeriön aseistaminen. He ovat vainonneet presidentti Trumpia presidenttiehdokkaana, istuvana presidenttinä ja nyt entisenä presidenttinä. Rikosoikeusjärjestelmän käyttäminen tällä tavalla on epäamerikkalaista”, Noem kirjoitti Twitterissä.

Molempien kuvernöörien lausunnot mukailevat Trumpin omaksumaa kieltä, jossa FBI:n toiminta pyritään maalaamaan jopa laittomaksi. Trump tosin nimitti FBI:n nykyisen johtajan Christopher Wrayn virkaansa vuonna 2017.

Arkansasin kuvernööri Asa Hutchinson yhtyi Twitterissä ratsian tuomitsemiseen, kutsuen sitä ”ennennäkemättömäksi ja huolestuttavaksi.” Myös Alaskan kuvernööri Mike Dunleavy syytti Twitterissä FBI:n politisoituneen ja sanoi ratsian jakavan kansakuntaa entistä vahvemmin kahtia.

”Valtiomme kansalaiset valitsevat presidentit, eivät vaaleilla valitsemattomat byrokraatit käyttäen FBI:tä poliittisia vastustajiaan vastaan. Tämä haiskahtaa kolmannen maailman politiikalta ja vahingoittaa mainettamme maailmassa maana, joka on perustettu laillisuusperiaatteelle.”

Yhdysvaltain edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja, Trumpin kannattaja Kevin McCarthy puolestaan julkaisi oikeusministeri Merrick Garlandia uhkailevan tiedotteen Twitterissä.

”Oikeusministeri Garland: säilytä asiakirjasi ja raivaa kalenterisi”, McCarthy kirjoitti.

Hän jatkoi sanomalla, että heti kun republikaanipuolue on ottanut edustajainhuoneen hallinnan takaisin, oikeusministeriö tulee olemaan sen valvonnan kohteena. Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa välivaalit, jossa valitaan uusia edustajia muun muassa sekä edustajainhuoneeseen että senaattiin.

Floridalainen republikaanisenaattori Rick Scott puolestaan laajensi Twitterissä syytettävien tahojen verkkoa koskemaan nykyisen presidentin Joe Bidenin hallintoa.

”FBI:n ratsia [Trumpin kartanossa] Mar-a-Lagossa on uskomattoman huolestuttavaa, erityisesti ottaen huomioon Bidenin hallinnon historian, jossa se on käynyt vanhempien ja muiden poliittisten vastustajien kimppuun. Tämä on kolmannen maailman menoa. Tarvitsemme vastauksia nyt. FBI:n pitää selittää mitä he tekivät tänään [maanantaina] ja miksi.”

Republikaanisenaattori Lindsey Graham nosti Twitterissä esiin välivaalien ajankohdan suhteessa ratsiaan.

”Jos menneisyys on minkään mittari, Trumpiin liittyviin tutkintoihin kannattaa suhtautua epäluulolla. – – Aika näyttää tämän tuoreimman tutkimuksen suhteen [epäluuloihin]. Tällaisen tutkinnan aloittaminen näin lähellä vaaleja on kaikesta huolimatta äärimmäisen ongelmallista.”

”Floridan lainsäätäjien on kutsuttava koolle hätäistunto muuttaaksemme lakejamme liittovaltion agenttien [toiminnasta Floridassa]”, vaati puolestaan Floridan osavaltiokongressin edustaja Anthony Sabatini Twitterissä.

”Katkaistaan yhteydet oikeusministeriöön välittömästi. Jokainen FBI:n agentti, joka suorittaa tehtävää osavaltiomme toimivallan ulkopuolella, tulee pidättää heti”, hän jatkoi.

Oikeusministeriö on CNN-televisiokanavan lakiasiantuntijan Elie Honigin mukaan pitkään noudattanut sääntöä, jonka mukaan se ei suorita poliittisesti arkoja toimia 90 päivän sisällä vaaleista. Välivaaleihin on kuitenkin hieman yli 90 päivää.

”Tämä sääntö voi olla syynä, miksi he [oikeusministeriö] suorittivat [ratsian] tänään, he halusivat pysyä 90 päivän säännön puitteissa”, Honig sanoi CNN:lle maanantaina.

Trumpin kartanon läheisyyteen kokoontui myös hänen kannattajiaan maanantaina, kun tieto ratsiasta levisi. The New York Timesin mukaan paikalla oli joitain kymmeniä ihmisiä, jotka huudattivat musiikkia ja heiluttivat viime presidentinvaalien aikaisia lippuja.

