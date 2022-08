Suolavesitankkiin siirrettävän maitovalaan kunnosta ollaan oltu huolissaan, koska se vaikuttaa alipainoiselta eikä Seine ole sillä luonnollinen ympäristö.

Maitovalas otettiin kiinni sulkuun Seinessä ja sille on annettu vitamiineja ja antibiootteja.

Seineen viime viikolla eksynyt maitovalas siirretään suolavesitankkiin, jotta sitä voidaan hoitaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maitovalas siirretään suolavesitankkiin, jotta sitä voidaan tutkia ja jotta sitä voidaan mahdollisesti auttaa. Jos se paranee hoidossa, se aiotaan päästää takaisin vapauteen mereen.

Maitovalas on uinut Seinessä Ranskassa viime viikosta lähtien ja oli jo puolimatkassa Pariisiin. Normaalisti maitovalaat elävät Pohjoisella jäämerellä, mutta välillä ne käyvät lämpimämmilläkin vesillä.

Maitovalaan kunnosta ollaan huolissaan, koska se vaikuttaa alipainoiselta. Lisäksi maitovalas on joutunut olemaan makeassa ja lämpimässä vedessä, joka ei ole sille luonnollinen elinympäristö. On epäselvää, miksi maitovalas on joutunut Seineen.

Lue lisää: Maitovalas eksyi Seine-jokeen – video näyttää joessa uivan eläimen

Maitovalas otettiin kiinni viikonloppuna joessa olevaan sulkuun ja sille annettiin vitamiineja ja antibiootteja. Se kuitenkin kieltäytyi syömästä.

Ranskalainan ympäristöjärjestö Sea Shepherd France kertoi Twitterissä maanantaina, että maitovalas on ollut syömättömyydestä huolimatta utelias ja puhdistanut itseään tahroista, joita sillä oli selässä.