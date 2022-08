Seuraavan paahtavan helleaallon odotetaan iskevän Euroopan ylle tällä viikolla, kun ainakin Espanjaan, Saksaan ja Ranskaan on ennustettu perjantaista alkaen yli 30 asteen lämpötiloja.

Etelä-Euroopassa, etenkin Espanjassa, lämpötila voi tällä viikolla nousta jopa 35–40 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen. Myös Italiassa ja Ranskassa voidaan päästä lähelle 35 astetta, ja viikon loppua kohden helle­aalto yltää Britanniaan ja Saksaan.

Ainakin Ranskassa ja Britanniassa on jo annettu varoitukset kuumuudesta.

Parviaisen mukaan helleaalto yltää loppuviikosta myös Suomen eteläosiin, tosin matillisempana kuin eteläisessä Euroopassa.

”Loppuviikolla lämpötila noussee yli 26–28 asteen tienoille Etelä-Suomessa.”

Ihmiset ylittivät kuivunutta Sveitsin ja Ranskan välissä sijaitsevaa Doubsjokea maanantaina.

Erityisen pahasti kuumuuden ja sen aiheuttaman kuivuuden odotetaan koettelevan Luoteis- ja Keski-Eurooppaa.

Esimerkiksi Ranskassa yli sadassa kunnassa ei ole tällä hetkellä saatavilla juoksevaa juomavettä, kertovat muun muassa brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Puutarhojen ja golfkenttien kastelua on rajoitettu laajalti, autopesulat on suljettu ja suihkulähteet jätetty kuiviksi.

The Guardianin mukaan Ranskan vihreästä siirtymästä vastaava ministeri Christophe Béchu kertoi, että juomavettä joudutaan nyt kuljettamaan kuivuudesta kärsiviin kuntiin kuorma-autoilla.

”Meidän on totuttava tämän tyyppisiin jaksoihin. Sopeutuminen ei ole enää vaihtoehto, se on velvollisuus.”

Kuivuuden ja vesipulan on ennustettu yleistyvän Euroopassa ilmastonmuutoksen seurauksena. Kun aiemmin äärimmäisiä lämpötiloja koettiin kerran vuosi­kymmenessä, niitä tulee tutkimusten mukaan olemaan jatkossa kahden tai kolmen vuoden välein, ellei hiilidioksidi­päästöjä leikata radikaalisti.

”Tutkimukset varoittavat, että kuivuusjaksot tulevat olemaan voimakkaampia, yleisempiä ja pitkäkestoisempia”, New Water Culturen perustaja, tutkija Nuria Hernández-Mora sanoi The Guardianin mukaan.

”Tämä tulee olemaan uusi normaali, ja siitä huolimatta hyväksymme käytön lisäämisen sellaisissa resursseissa, jota meillä ei ole.”

Espanjassa jääpalojen hinnat ovat nousseet muun muassa helleaaltojen ja energian hinnan nousun seurauksena. Mies kuljetti jäitä 5. elokuuta Málagassa.

Myös Espanjassa maan vesivarannot ovat kuivuuden seurauksena alhaisimmillaan koskaan, ja ne ovat pudonneet 1,5% viikossa lisääntyneen vedenkulutuksen ja haihtumisen seurauksena.

Espanjassa on kolmen viime kuukauden aikana satanut alle puolet odotetusta sade­määrästä, ja pandemian helpottamisen jälkeinen matkailun elpyminen on johtanut kulutuksen kasvuun.

Espanjassa otetaan tällä viikolla käyttöön energian­säästöön tähtääviä rajoituksia, jotka astuvat voimaan keskiviikkona. Hallitus on määrännyt julkiset rakennukset sammuttamaan valonsa yöksi, jos niissä ei ole ihmisiä töissä. Myös kaupat ja myymälät joutuvat pimentämään näyte­ikkunansa iltakymmenestä alkaen.

Samantyyppisiä rajoituksia on otettu käyttöön aiemmin useissa maissa ja suur­kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Julkisten rakennusten viilennys­rajoituksia on voimassa esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa.

Berliinissä kaupungin hallinto on luvannut vähentää omaa energian­kulutustaan kymmenellä prosentilla, ja Pariisissa otettiin heinäkuussa käyttöön 150 euron sakko yrityksille, jotka jättävät ikkunansa tai ovensa auki käyttäessään ilmastointia.

Saksassa puolen miljoonan asukkaan Hannover on kieltänyt lämpimät suihkut julkisissa tiloissa, kuten uimahalleissa, kunto­saleilla ja urheilu­halleissa. Lämmintä vettä ei ole julkisissa tiloissa saatavilla edes käsienpesua varten.

Kuivuudesta kärsivät Etelä-Euroopan lisäksi muun muassa Saksa, Belgia ja Hollanti, ja monet Keski-Euroopan joet ja kanaalit ovat kuumuuden ja kuivuuden seurauksena hyvin huonossa kunnossa.

The Guardianin mukaan vedenpinta on laskenut jo vaarallisen matalalle Reinissä, joka on tärkeä vesiväylä muun muassa öljyn, bensiinin ja hiilen kuljettamiseen. Vesistö yhdistää Saksan teollisuuden Rotterdamin ja Antwerpenin suuriin satamiin.

Maanantaina Reinin pinta oli jo matalammalla kuin vuonna 2018, jolloin kuivuus ja vedenpinnan lasku pysäytti tavara­kuljetukset 132 päiväksi.

Kuivuus ja vedenpinnan lasku vaikuttavat konkreettisesti myös Euroopan energia­poliittiseen tilanteeseen. Saksassa kuivuus on koetellut maan vesistöjä juuri, kun rahtialusten on ollut tarkoitus alkaa kuljettaa suurempia määriä hiiltä maan voimalaitoksiin, joita on aktivoitu uudelleen, kun kaasu­toimitukset Venäjältä ovat vähentyneet.

Edellinen helleaalto koetteli Eurooppaa heinäkuussa. Maastopaloa sammutettiin Espanjassa Tabaran kylässä 18. heinäkuuta.

Edellisen kerran Eurooppa kärvisteli helteessä heinäkuussa, jolloin Britanniassa mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys ja maastopalot koettelivat Etelä-Eurooppaa.

Vaikka lämpötilojen ei odoteta tällä viikolla saavuttavan heinäkuussa koettuja ennätys­lukemia, helleaallon odotetaan aiheuttavan hankaluuksia sen ajoittuessa keskelle Eurooppaa koettelevaa energiakriisiä. Kuumuus lisää osaltaan myös esimerkiksi jäähdytyksen tarvetta.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan sähkön hinnat ovatkin Saksassa ja Ranskassa nousseet viime päivinä ennätyslukemiin.