”Putinin kokin” kerrotaan kiertävän Venäjän vankiloissa värväämässä vankeja sotaan: ”Tämä on sopimus paholaisen kanssa”

Venäläismedian mukaan ”Putinin kokkina” tunnettu oligarkki Jevgeni Prigožin on itse kiertänyt vankiloita värväämässä sotilaita.

Kovia tappioita Ukrainassa kokenut Venäjä värvää nyt vankeja sotilaiksi. Erityisesti tappajia, kertovat useat venäläiset oppositio­lähteet ja vankien asiaa ajavat järjestöt.

Värväystä ilmeisesti hoitaa palkkasotilasyhtiö Wagner eikä Venäjän asevoimat, joka ei virallisesti voi käyttää vankeja sotilaina.

Vankien värväyksestä kertoi ensimmäisenä kansalaisjärjestö gulagu.net heinäkuun alussa. Järjestön perustaja Vladimir Osetškin kertoi yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n haastattelussa tiistaina, että värväykset ovat kiihtyneet heinäkuun lopulla ja tuhansia vankeja on värvätty.

Vankilähteiden lisäksi asiasta kertovat vankien omaiset, joilta on tullut ”tulvimalla” huolestuneina kysymyksiä järjestöille. CNN kertoo käyneensä kymmeniä keskusteluja vankien omaisten kanssa ja haastatelleensa vankeja salakuljetettujen puhelimien avulla.

Eri lähteet kertovat, että ”Putinin kokkina” tunnettu oligarkki Jevgeni Prigožin on kiertänyt itse vankiloissa värväämässä vankeja.

Venäläinen oppositiojulkaisu Mediazona kertoo värväys­tilaisuudesta, joka pidettiin rangaistus­siirtolassa Jaroslavlin alueella Moskovan pohjoispuolella elokuun 1. päivänä. Siirtolan paraatikentällä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui haastatellun vangin mukaan kaikki noin 1 500 vankia, ”jotka kykenivät kävelemään”.

Vangit tunnistivat värvääjän Prigožiniksi, joskaan tämä ei esitellyt itseään vaan kehotti ”googlaamaan myöhemmin”.

Prigožinia pidetään Wagnerin johtajana, vaikka hän itse kiistää asian. Wagnerin osuutta vankien värväyksissä ei ole voitu vahvistaa, sillä värväys­sopimuksia ei ole saatu nähtäville.

Vankeja rekrytoidaan Ukrainaan mitä ilmeisimmin siksi, että sodassa on kuollut lyhyessä ajassa kymmeniä­tuhansia venäläisiä sotilaita. Uusimpien länsimaisten arvioiden mukaan ainakin 75 000 venäläistä sotilasta on kuollut tai haavoittunut sodassa, jonka Venäjä aloitti helmikuun lopussa.

Presidentti Vladimir Putin on luvannut, että sotaan ei käyttäisi asevelvollisia, eikä yleistä liikekannallepanoa olisi tulossa. Ne voisivat romahduttaa nopeasti Venäjän aloittaman sodan kannatuksen.

Gulagu.netin johtaja Osetškin uskoo, että värvättyjä vankeja käytetään rintamalla ”syötteinä”, joiden tarkoitus on houkutella Ukrainaa paljastamaan asemansa tulituksella.

Todisteita tästä ei ole. Vankeja on suhteellisen helppo haastatella piilossa pidettyjen matka­puhelimien välityksellä, mutta rintamalle yhteyttä ei saada.

Mediazonan haastattelemat vangit kuvaavat Prigožinia taitavaksi puhujaksi, joka vetoaa isänmaallisuuteen ja käynnissä muka olevaan kolmanteen maailmansotaan. Prigožin vetoaa myös omiin vankila­kokemuksiinsa – hän suoritti Neuvosto­liiton aikana 1980-luvulla kymmenen vuoden tuomion varkauksista – ja sanoo tuntevansa vangin sielunelämän.

Rekrytointipuhe on karski. ”Tämä on sopimus paholaisen kanssa. Joko pääset vapaaksi puolessa vuodessa tai kuolet”, Prigožin Mediazonan haastatteleman vangin mukaan sanoi puheessaan.

Vankien mukaan Prigožin kertoi kuoleman todennäköisyydeksi 15 prosenttia, vammautumisen 25 prosenttia. Laskelma voi olla optimistinen. Erään CNN:n haastatteleman vangin omainen kertoi, että samassa joukko-osastossa palvelleista kymmenestä vangista vain kolme oli hengissä.

Vangeille luvataan myös rahaa, lähteiden mukaan noin 100 000 ruplaa eli noin 1­630 euroa, mikä on Venäjällä suuri summa. CNN:n haastatteleman vangin mukaan toisille on luvattu vieläkin suurempia summia.

Kuolemantapauksen varalta omaisille luvataan viiden miljoonan ruplan eli noin 82 000 euron korvaus. Gulagu.netin mukaan tämä on tyhjä lupaus.

”Mitään takuita tästä ei ole, mitään sitoumusta ei ole. [Sopimus] on laiton”, Osetškin sanoi CNN:lle.

Värväytyminen on haastateltujen mukaan suosittu vaihtoehto. Mediazonan mukaan elokuun 1. päivän värväys­tilaisuudessa Jaroslavlissa ainakin toistasataa vankia ilmoittautui vapaaehtoiseksi. CNN:n haastatteleman vangin mukaan noin 50 oli hyväksytty rintamalle ja 400 ilmoittautunut vapaaehtoiseksi.

Vangeille tehdään fyysiset ja psyykkiset testit. Vanki­lähteiden mukaan värväyksessä etsitään ”murhaajia ja ryöstäjiä”, mutta ei huumerikollisia, raiskaajia tai ”kotimurhaajia”, koska halutaan sotilaita, jotka pystyvät väkivaltaan tietoisesti eivätkä impulsiivisesti.

Vankiloissa istuu paljon myös entisiä sotilaita, mutta aiempi sotilas­koulutus ei välttämättä ole etu. ”Emme halua erikoisjoukkoja, koska meillä on jo omamme, vaan jalkaväkeä”, vangeille kerrotaan.

Muuten värvättäville ei ole rajoituksia, paitsi alle 50 vuoden ikä.

Testit läpäisseille vangeille annetaan Etelä-Venäjällä kahden viikon sotilas­koulutus. Sen jälkeen heidät lähetetään helikopterilla rintamalle.

Mediazonan mukaan sotilaille luvataan armahdus kuuden kuukauden palveluksen jälkeen.

CNN:n haastattelema vanki kertoi pitävänsä tarjousta hyvänä.

”Menen heti, jos se on totta. Minulle on paljon väliä, istunko vankilassa melkein vuosi­kymmenen vai pääsenkö vapaaksi hyvällä onnella puolessa vuodessa. Mutta se vaatii onnea. Haluan vain päästä kotiin lasten luo niin nopeasti kuin mahdollista. Jos se vaihtoehto on olemassa, niin miksi ei?”

Oikaisu 10.8. klo 12.44. Länsimaisten arvioiden mukaan sodassa ei ole kuollut 75000 venäläissotilasta. Arvioiden mukaan 75000 venäläissotilasta on kuollut tai haavoittunut.