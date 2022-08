Venäjä tulee kostamaan Ukrainan asevoimien onnistumisen, Toveri arvelee.

”Ei se ollut onnettomuus tai vahinko, toisin kuin venäläiset väittävät”, sanoo kenraalimajuri evp. Pekka Toveri, joka on Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö.

”Useita samanaikaisia räjähdyksiä useiden satojen metrien päässä toisistaan, eihän sellaista tapahdu vahingossa.”

Puhe on Krimin niemimaalla Venäjän lentotukikohdassa tiistaina tapahtuneista räjähdyksistä. Krim on Ukrainalle kuuluva, mutta Venäjän miehittämä alue.

Ukraina ei ole julkisesti myöntänyt tehneensä iskua Novofedorivkan tukikohtaan, mutta iskusta oli kyse, Toveri arvioi.

Ja Venäjän reaktio noudattaa samaa kaavaa kuin huhtikuussa, jolloin Ukraina onnistui upottamaan Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan, ohjusristeilijä Moskvan.

”Mieluummin myönnetään, että ollaan tumpeloita ja idiootteja kuin että Ukraina iskee”, Toveri sanoo.

Venäjän virallisen version mukaan valtavat savupilvet nousivat Krimin taivaalle sen takia, että ammusvarastoja räjähti. Ukraina puolestaan ei ole julkisesti tunnustanut iskua Krimille, saati rehvastellut sillä.

”Nykyiseen tapaansa ukrainalaiset eivät näissä syvälle tehdyissä iskuissa välttämättä myönnä koko tapahtumaa”, Toveri sanoo.

Kenraalimajuri Pekka Toveri.

Toveri tarkoittaa ”syvälle tehdyllä iskulla” sitä, että Novofedorivkan tukikohtaan on Ukrainan hallussa olevilta alueilta selvästi yli 200 kilometriä.

Etäisyys sulkee pois vaihtoehtoja iskun toteutustavasta.

”Se [Venäjän tukikohta] on selvästi Himarsin kantaman ulkopuolella, amerikkalaiset eivät niitä 300 kilometrin kantamalla antaneet.”

Paljon puhuttu Himars on raketinheitin­järjestelmä, joita Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle – mutta vain ammuksin, joiden kantama on noin 80 kilometriä. Ukraina on tehnyt Himarseillaan useita onnistuneita iskuja Venäjän sotilaskohteisiin.

Ukraina teki Krimin iskun todennäköisesti ohjuksin, Toveri arvioi. On epäselvää, millä ohjuksilla.

”Voisiko olla modifioitu SS-21 Totška, sen kantama on alle 200 kilometriä”, Toveri pohtii. ”Voisiko olla Grom 2, joka on periaatteessa Iskander[-ohjus], SS-26 -teknologian jatke.”

Grom-ohjukset ovat ukrainalaisaseita, jotka olivat tiettävästi kehitysvaiheessa, kun Venäjä käynnisti helmikuussa hyökkäyssodan.

On myös spekuloitu, että Ukraina olisi iskenyt venäläistukikohtaan hävittäjäkonein. Niin ikään on tarjottu vaihtoehtoa, että kyseessä oli partisaani-isku.

Kummatkin vaihtoehdot ovat mahdollisia, mutta ne olisivat Toverin mukaan todella vaativia. Etenkin taistelijajoukon lähettäminen kauas Venäjän selustaan olisi ollut erittäin riskialtista.

Oli toteutustapa mikä tahansa, isku Krimillä sijaitsevaan lentotukikohtaan oli sekä sotilaallisesti että psykologisesti merkittävä.

”Ensinnäkin ulottuvuus”, Toveri toteaa.

”Jos Ukrainalla on kyky iskeä 300 kilometriin, sehän tarkoittaa, että Venäjän täytyy siirtää kriittisiä tukeutumispisteitään [kuten tukikohtia] kauemmas kantaman ulkopuolelle.”

Myös psykologisesti vaikutus on suuri. Toveri viittaa muun muassa tiistaina julkaistuihin videoihin, joissa uima-asuiset venäläismatkailijat seuraavat räjähdyksiä kesken rantalomailun.

”Sitten paniikissa autoon ja pois [Venäjälle]”, Toveri sanoo. ”Kyllähän se on psykologinen voitto Ukrainalle: pystyä osoittamaan, että miehitetyllä Krimillä ei olla turvassa, että ’teidän onnettomat asevoimat eivät pysty teitä suojaamaan’.”

Toveri uumoilee, että Venäjä aikoo kostaa Ukrainan onnistumisen.

”Venäjä vastaa varmaan tyypilliseen tapaansa, pommittamalla ukrainalaisia kaupunkeja lisää.”