Entiset vangit kertovat, miten raiskauksia käytetään Venäjän vankiloissa järjestelmällisesti rangaistuskeinona.

Venäjän vankiloissa kidutetut vangit ovat onnistuneet saamaan tapauksiaan oikeuteen, kertoo Britannian yleisradio BBC. Asia liittyy viime syksynä paljastuneeseen raakaan kidutukseen vankiloissa.

Vankien oikeuksia ajava järjestö Gulagu.net julkaisi viime lokakuussa videotodisteita Saratovin alueen vankiloissa tapahtuvasta kidutuksesta ja raiskauksista. Paljastukset johtivat vankila­viranomaisten potkuihin.

Saratovin vankilasairaalaa käytettiin kidutuskeskuksena: vankien lääkärintodistuksia väärennettiin, jotta vankeja voitiin siirtää sairaalaan kidutettavaksi.

Entiset vangit kertoivat nyt BBC:lle, että kidutuksen aikana soitetaan usein musiikkia suurilla äänenvoimakkuuksilla, jotta tuskanhuudot eivät kuuluisi.

Vankiloiden johto käyttää kidutusta järjestelmällisesti.

Raiskauksia ja pahoinpitelyjä tekevät pitkiä väkivaltarikostuomioita suorittavat vangit, jotka saavat vastapalveluksi etuoikeuksia. Vankeja raiskataan esineillä, ja kidutus usein kuvataan.

Kidutus kesti usein viikkoja, joskus jopa kuukausia, entiset vangit kertoivat.

Gulagu.net-järjestön perustaja Vladimir Osetškin kertoi BBC:lle, että vastaavaa tapahtuu käytännössä kaikkialla Venäjän vankiloissa. Venäläisen tutkivan journalismin sivuston Projektin mukaan 90 prosentissa Venäjän alueista oli raportoitu vankilakidutuksesta.

Viime vuoden paljastusten jälkeen viisi korkea-arvoista vankilaviranomaista erotettiin. Presidentti Vladimir Putin lupasi muutoksia vankilajärjestelmään, kuten hän tosin oli jo tehnyt vuonna 2018, kun Jaroslavlin vankiloista selvisi joukkopahoinpitelyjä. Tuolloin 11 vankilaviranomaista erotettiin ja vankilajärjestelmään tehtiin pieniä muutoksia.

Uutta on nyt se, että edes osa vangeista on kyennyt viemään kidutuksensa oikeuteen. Aiemmin se on ollut lähes mahdotonta. Venäjän lakeihin tehtiin lisäys, joka kieltää kidutuksen todisteiden hankkimiseksi tai vallan väärinkäytöksi. Vankila-aktivistien mukaan kidutus sinänsä ei ole vieläkään kriminalisoitu.

Irkutskin alueella sijaitsevassa vankilassa puhkesi laaja vankilakapina vuonna 2020.

Vankila-aktivistien mukaan ainakin 350:tä vankia kidutettiin kapinan jälkeen. Yksi heistä oli Denis Pokusajev, joka kertoi kidutuksesta BBC:lle. Hänen mukaansa vankilan johto vaati tunnustuksia osallisuudesta piittaamatta siitä, kuka todella oli syyllinen. Tunnustuksia yrittivät hankkia pitkiä tuomioita istuneet vangit uhrejaan raa’asti pahoinpitelemällä.

”Ihmistä raiskattiin kaikilla mahdollisilla esineillä, ja he nauttivat siitä”, Pokusajev kertoi BBC:lle.

Pokusajevin mukaan pahoinpitely jatkoi kolme kuukautta päivittäin, paitsi viikonloppuisin.

Pokusajev on yksi noin 30:stä vangista, jotka ovat saaneet valitusoikeuden oikeudessa.

Muistot kidutuksesta vaivaavat häntä edelleen, vaikka hän on jo vapautunut.

”Tulen melkein joka päivä lähimetsään. Huudan metsässä ääneen karkeuksia, jotta en pitäisi kaikkea sisälläni.”