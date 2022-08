Kuulustelu on New Yorkin oikeusministerin aloittaman tutkinnan viimeinen vaihe, jota pidetään ratkaisevana pitkään jatkuneessa siviilitutkinnassa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump joutuu keskiviikkona New Yorkin yleisen syyttäjänviraston valaehtoiseen kuulusteluun. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja The New York Times.

Kuulustelua pidetään ratkaisevana pitkään jatkuneessa siviilitutkinnassa, joka koskee Trumpin ja hänen perheensä liiketoimia. Siviilitutkinnasta voi seurata siviilikanne muttei rikossyytteitä.

Trumpin kuuleminen tapahtuu vain muutama päivä sen jälkeen, kun oikeusministerin toimisto oli kuulustellut hänen lapsiaan Ivanka Trumpia ja Donald Trump Jr:ia.

Maaliskuusta 2019 lähtien New Yorkin oikeusministerin Letitia Jamesin lakimiehet ovat tutkineet Trumpin liiketoimia löytääkseen todisteita siitä, ovatko Trump ja hänen omistamansa yhtiöt paisutelleet tietoisesti Trumpin omaisuuden arvoa.

Vuoden 2022 alussa oikeusministeri James sanoi, että Trumpin yhtiön liiketoiminnan käytännöt ovat ”petollisia ja harhaanjohtavia”.

Ei ole tiedossa, aikooko Trump vastata kuulustelussa esitettyihin kysymyksiin vai vedota Yhdysvaltain perustuslain 5. lisäykseen, jonka perusteella kenenkään ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

CNN:n mukaan Trump sanoi keskiviikkoaamuna omistamassaan Truth Social -sosiaalisessa mediassa, että hän tulee tapaamaan oikeusministeri Jamesin ”USA:n historian suurimman noitavainon jatkumisen vuoksi”.

”Mahtavaa yritystäni ja minua vastaan hyökätään joka puolelta. Banaanitasavalta”, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa.