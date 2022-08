Massaturismi on aiheuttanut venetsialaisille muun muassa kasvavia elin­kustannuksia ja kohtuuhintaisten asuntojen puutetta.

Venetsian väkiluku putoaa alle 50 000:n tämän viikon perjantaihin mennessä.

Näin arvioi kaupungin kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta kampanjoinut aktivisti­ryhmä Venessia.com, joka on seurannut Venetsian väestönkehitystä. Asiasta uutisoineen brittilehti The Guardianin mukaan väestömäärä putoaisi arvion toteutuessa historiallisen alhaiseksi.

”Meillä ei ole tarkkaa lukua, mutta laskelmiemme ja väestörekisterin tietojen mukaan määrä tulee laskemaan alle 50 000:n”, sanoi brittilehdelle Matteo Secchi, joka johtaa Venessia.com-sivustoa.

Venetsiasta on muuttanut 1950-luvun alusta lähtien 120 000 ihmistä pääosin massaturismin vuoksi.

Secchin mukaan kaupunkiin asumaan jääneet tuntevat ”tukehtuvansa talous­koneistoon”, joka on keskittynyt pääosin turismiin.

Hänen mukaansa turismi on aiheuttanut elinkustannusten nousua ja kohtuuhintaisten asuntojen puutetta. Hän lisää, että turismi on johtanut myös siihen, että välttämättömiä tavaroita myyvät liikkeet on korvattu matkamuisto­myymälöillä.

”Matkailu on kaksiteräinen miekka. Se tuo rahaa, mutta samalla karkottaa kaikki Venetsiassa asuvien tarvitsemat palvelut ja tilat.”

Venetsian viranomaiset ilmoittivat aiemmin tänä vuonna suunnitelmista houkutella etätyöntekijöitä kaupunkiin. Sillä ei kuitenkaan näytä olleen juurikaan vaikutusta.

”Tällainen on ihan ok, mutta tarvitsemme käänteentekevän muutoksen ja sitä, että valtuusto ottaa käyttöön merkittäviä toimenpiteitä, kuten taloudellisten kannustimien tarjoamisen kiinteistön­omistajille, jotka esimerkiksi vuokraavat vain venetsialaisille”, Secchi sanoi.

”Vaarana on, että kuolemme sukupuuttoon. Pian olemme kuin muinaisjäännöksiä museossa.”

Venetsian kaupunginvaltuusto on torjunut väestöongelmat väittäen, että väestömäärää lisäävät ulkomaalaiset opiskelijat ja päivittäiset työmatkalaiset ja että väestörekisteriin ei ole merkitty niitä, jotka saattavat asua kaupungissa merkittävän osan vuodesta mutta joita ei ole rekisteröity asukkaiksi.

Italian hallitus on pyrkinyt hillitsemään Venetsiassa vierailevien turistien määrää.

Viimeisin toimi turistimäärien hallitsemiseksi on ensi vuonna voimaan astuva sääntö, jonka mukaan päiväksi tulevan turistin on maksettava kertamaksu Venetsiaan tullessaan.

Venetsiaan tuleva joutuu ilmoittamaan vierailustaan päivää ennen ja maksamaan 3–10 euroa riippuen siitä, kuinka vilkkaasta sesongista on kyse.

Viime vuonna Italian hallitus kielsi risteilijöiden tulemisen suoraan Venetsiaan Pyhän Markuksen torin edustalle ja saaren läheisyyteen Giudeccan kanaaliin.

Risteilijät haluttiin pois laguunin ekosysteemin ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi.