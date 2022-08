Venäjän lentotukikohdassa Krimillä tuhoutui ainakin kahdeksan lentokonetta. Ukraina vihjaa erikoisjoukkojen olleen iskujen takana, mutta yksin niiden ei uskota kyenneen iskuun.

Satelliittikuvat näyttävät, kuinka tarkasti venäläiseen Sakin lentotuki­kohtaan miehitetyllä Krimin niemimaalla on osuttu.

Sitä suurempi on arvoitus, kuinka isku on onnistuttu tekemään. Lentotukikohtaan iskettiin tiistaina keskellä päivää.

Kuvien perusteella ainakin kahdeksan lentokonetta vaurioitui vakavasti tai tuhoutui kokonaan. Kirkkaassa päivänvalossa tapahtuneita räjähdyksiä näyttää olleen kolme.

Räjähdykset ovat olleet suuria ja tarkkoja. Kraaterit ovat tutkivan journalismin sivuston Bellingcatin perustajan Eliot Higginsin arvion mukaan noin 25–30 metriä. Se edellyttäisi suurta räjähdysvoimaa.

Satelliittikuvien perusteella kaikki räjähdykset ovat osuneet tarkasti maaliinsa. Maaperässä ei näy merkkejä hutilaukauksista, Higgins huomauttaa sanomalehti The Guardianissa.

”Joko he käyttivät hyvin tarkkoja aseita tai olivat hyvin onnekkaita”, Higgins sanoo.

Satelliittikuvat käytännössä romuttavat Venäjän väitteen, että kyseessä olisi ollut onnettomuus.

”Mieluummin myönnetään, että ollaan tumpeloita ja idiootteja kuin että Ukraina iskee”, arvioi kenraalimajuri Pekka Toveri eilen HS:lle.

Isku kertoo Ukrainan yllättäneen Venäjän uudella tavalla. Tarkasti osuvilla yhdys­valtalaisilla Himars-raketeilla iskua ei ole voinut tehdä, koska tukikohta on niiden kantamalle aivan liian kaukana.

Toveri arvioi, että isku on todennäköisesti tehty ohjuksilla.

Ukraina ei ole myöntänyt iskua lainkaan. Hallinnosta kuitenkin vuodetaan tietoa tavalla, joka vaikuttaa tarkkaan harkitulta.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksiy Arestovitš sanoi, että räjähdykset oli aiheuttanut joko ukrainalais­valmisteiset pitkän kantaman aseet tai ukrainalais­sissit, jotka toimivat Krimillä.

Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksiy Danilov taas vihjasi ”partisaaneihin” sanomalehti The Washington Postin haastattelussa. Partisaaneilla hän viittaa Ukrainan erikoisjoukkojen kouluttamiin soluttautujiin ja rintamalinjojen takana salaisia operaatioita tekeviin paikallisiin.

Danilovin mukaan joukko toimii erikoisjoukkojen alaisuudessa, mutta sen toiminta on salaista.

”Jos minulta kysyt, onko partisaaneja olemassa, vastaan että on. Heitä on kaikkialla. Olemme valmistautuneet ennakkoon, ja meillä on niitä”, Danilov sanoi WP:n haastattelussa.

Vihjauksiin pitää suhtautua suurella varauksella, sillä niitä on mahdoton tarkistaa. Ukrainalle voi olla edullista antaa ymmärtää kykenevänsä näin täsmälliseen iskuun, mutta samalla jättää täsmentämättä, onko isku tehty kaukaa ohjuksilla vai läheltä erikois­joukkojen avulla.

Oikea vastaus saattaa olla sekä että. Erikoisjoukkoja tai paikallista apua on ehkä tarvittu iskun valmistelussa. Jotkut asiantuntijat pitivät mahdollisena, että ammukset on laukaistu suhteellisen läheltä lennokeista.

Brittiläisessä Rusi-ajatushautomossa työskentelevä sotilasilmailu­asiantuntija Justin Bronk analysoi sosiaalisessa mediassa julkaistuja videoita, eikä nähnyt niissä todisteita ohjuksista.

Tämän perusteella hän oli ”lähes varma”, että ohjusten lisäksi lentokentällä on räjäytetty polttoaine­säiliöitä, ammusvarastoja tai muita räjähteitä, sanomalehti The Guardian kertoi.

”Todennäköisin teoria on mielestäni se, että Ukrainan erikoisjoukot suorittivat hyökkäyksen soluttautumalla tarpeeksi lähelle tukikohtaa ohjatakseen pieniä lennokkeja tai paikalla vietyjä räjähteitä niin, että ne osuisivat suoraan lentokoneisiin tai polttoaine­rekkoihin tai -varastoihin”, Bronk sanoi.