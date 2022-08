Isku sotilaskentälle oli Ukrainan sodan käännekohta, sillä niemimaan muuttuminen Venäjän tukikohdasta sotatantereeksi on Kremlin painajainen, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n Krimin-osasto pidätti torstaina aamuyöllä kuusi krimintataarien aktivistia Džankoin kaupungissa ja sen ympäristössä Koillis-Krimillä. Asiasta kertoo venäläinen tutkivan journalismin sivusto The Insider ja oikeudellista apua pidätetyille antava kansalaisjärjestö Krimskaja solidarnost.

Krimskaja solidarnost on krimintataarien 2016 perustama järjestö, joka ilmoittaa auttavansa Krimin viranomaisten mielivallan kohteeksi joutuneita kansalaisia etniseen alkuperään tai uskontoon katsomatta.

Krimin pääkaupungissa Simferopolissa asuva asianajaja Emil Kurbedinov puolestaan kertoi Facebook-sivullaan torstaiaamuna, että useiden aktivistien ja asianajajien matkapuhelimet ovat mykistyneet pidätysten ja ratsioiden aikaan. Kurbedinovin mukaan tarkoituksena on estää pidätettyjen ja heidän asianajajiensa yhteydenpito.

Tataariaktivistien pidätyksillä ei välttämättä ole mitään tekemistä Novofedorivkan sotilaslentokentälle tiistaina tehdyn tuhoisan iskun kanssa. Lentokenttäisku vaati kuitenkin torstain tietojen mukaan Ukrainan erikoisjoukkojen operaatiota Krimin maaperällä, joko iskun tekijöinä tai vähintään maalinosoittajina. Tataarien paikallistuntemus ja paikallinen tuki olisi varmasti ollut Ukrainalle avuksi.

Venäjä epäilee ilman muuta tataareja yhteistyöstä Ukrainan asevoimien kanssa. Pontta näille epäilyksilleen se sai jo marraskuussa 2015, kun Venäjän Krimin-miehityksen vastustajat katkaisivat Krimille johtavan voimalinjan manner-Ukrainan puolella. Iskun tekijöitä ei selvitetty mutta korjaustöihin päästiin vasta sen jälkeen, kun Ukrainan hallitus oli vedonnut tataareihin voimalinjan remontoinnin sallimiseksi.

Tataarit vaativat tuolloin pidätettyjen johtajiensa vapauttamista ja Krimiltä paenneiden tataarien oikeutta palata koteihinsa. Voimalinja korjattiin, mutta mistään Venäjän myönnytyksistä ei ole tietoa. Päinvastoin, krimintataarien epävirallinen hallitus tai yleiskokous Majlis nimettiin seuraavana vuonna ”äärijärjestöksi” ja kiellettiin.

Ihmisiä istui hiekkarannalla Krimillä tiistaina. Taustalla näkyy tulipalo, joka syntyi iskusta Novofedorivkan sotilastukikohtaan.

Muutama pidätys ja ratsia Krimillä on luultavasti pelkkää alkusoittoa Venäjän kostotoimille lentokenttäiskun vuoksi. Moskova tosin ei ole myöntänyt Novofedorivkan räjähdyksiä Ukrainan onnistuneeksi täsmäiskuksi aivan kuten se ei ole myöntänyt ukrainalaisilla olleen mitään osaa ohjusristeilijä Moskvan uppoamiseen viime huhtikuussa.

Toinen asia on, minkälaisiin kostotoimiin Venäjä kykenee. Venäjän ”kolmen päivän kirurginen erikoisoperaatio” Ukrainassa on jatkunut pian puoli vuotta, ja kalusto- ja miehistötappiot ovat valtavat. On silti vaikea kuvitella, että Moskova sivuuttaisi Krimin-iskua olankohautuksella.

Entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev otti Ukrainan mahdolliset iskut Krimille esille viime kuussa puhuessaan toisen maailmansodan veteraaneille Volgogradissa eli entisessä Stalingradissa.

”Jos mitään sellaista tapahtuu, he kohtaavat tuomiopäivän, nopeasti, julmasti, välittömästi”, Medvedev sanoi uutistoimisto Tassin mukaan. ”Sitä he eivät voi välttää.”

Politiikan sivuraiteille ajautunut Medvedev on puhunut Venäjän meneillään olevan Ukrainan-hyökkäyksen aikana paljon muutakin verenhimoista, luultavasti sillä oletuksella, että tällaiset puheet ovat presidentti Vladimir Putinin mieleen. Luultavasti ovatkin.

Krimin miehityksestä 2014 on tullut Putinin yli kahden vuosikymmenen presidenttiuran timantti, kova ydin, joka nosti hänen kannatuksensa Venäjällä huippulukemiin. Krim on osa neuvostonostalgiaa eli muistutus ajasta, jolloin tavallinen työläinen pääsi puoli-ilmaiselle lomalle Krimin ihanille hiekoille.

Miehityksen historiallinen merkitys on vielä suurempi. Omien sanojensa mukaan Putin ”palautti Krimin isänmaan yhteyteen”. Hän korjasi omasta ja kannattajiensa mielestä kommunistijohtaja Nikita Hruštšovin vuoden 1954 virheen, kun Hruštšov luovutti Krimin Ukrainan neuvostotasavallalle. Putin nousi siis Krimin kaanikunnan 1783 valloittaneen Katariina Suuren veroiseksi johtajaksi.

Putin tosin ei verrannut itseään saksalaissyntyiseen tsaarittareen vaan Kiovan Venäjän hallitsijaan Vladimir Suureen, joka otti kristillisen kasteen Krimillä vuonna 988.

Hruštšovin vuoden 1954 päätöstä siirtää Krim osaksi Ukrainaa on pidetty myöhemmin Venäjällä paitsi virheenä myös maanpetoksena. Todellisuudessa kyse oli Ukrainan venäläistämisestä sen jälkeen, kun Länsi-Ukrainan kansallismielinen vastarinta oli toisen maailmansodan jälkeen saatu viimein nitistettyä.

Niemimaan liitos Ukrainaan tehtiin Perejaslavin sopimuksen 300-vuotispäivänä. Tuolla ukrainalaisen kasakkahetmanaatin ja Venäjän sopimuksella Ukrainan katsottiin siirtyneen Puola-Liettualta Venäjän keisarikuntaan.

Hruštšovin päätöksen jälkeen Ukraina muuttui entistä venäläisemmäksi, kun Krimille asutettu venäläinen sotilashenkilökunta perheineen muutti neuvostotasavallan väestörakennetta.

Savu nousi räjähdysten jälkeen Novofedorivkan tukikohdasta Venäjän miehittämällä Krimillä tiistaina.

Venäläinen Krim on putinismin ytimessä. Se on Putinia kannattavalle venäläisten enemmistölle osoitus siitä, että kärsimykset kannattavat. Mitä sodista, pakotteista, sensuurista tai viranomaisten mielivallasta, kun näillä kärsimyksillä oikaistaan historialliset vääryydet ja tehdään Venäjästä taas suuri.

Ja kääntäen: jos Krimistä tulee taistelutanner ja Putin menettää Krimin, mitä virkaa on koko Putinilla?