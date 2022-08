Kim Jong-un julisti Pohjois-Korean nitistäneen viruksen ja kertoi tiukkojen korona­rajoitusten loppuvan.

Pohjois-Korean johtajalla Kim Jong-unilla on todennäköisesti ollut koronavirus­tartunta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Asiasta antoi viitteitä Kim Jong-unin siskon Kim Yo-jongin keskiviikkona pitämä puhe, jossa hän kertoo veljensä olleen ”kovan kuumeen kourissa” samalla kun maa on kärsinyt korona­epidemian leviämisestä.

Kehnon testauskapasiteetin vuoksi Pohjois-Korea on raportoinut epidemiastaan pitämällä lukua maansa kuume­tapauksista varsinaisten koronavirus­tapausten sijaan.

Puheessaan Kim Yo-jong, joka on Pohjois-Korean hallinnon korkea-arvoinen virkailija, syytti Etelä-Koreaa koronaviruksen levittämisestä maahan. Kimin mukaan virus olisi saapunut Etelä-Koreasta lentolehtisten mukana, joita eteläkorealaiset aktivistit ovat lähettäneet rajan yli ilmapallojen avulla Pohjois-Koreaan jo vuosikymmenten ajan.

Lue lisää: Pohjois-Korea syyttää korona­epidemiasta loikkareiden lähettämiä ilma­palloja

”Emme voi enää sivuuttaa Etelä-Koreasta tulevaa jatkuvaa roskatulvaa", Kim Yo-jong sanoi Reutersin mukaan ja uhkasi Etelä-Koreaa "kuolettavilla kostotoimilla”.

Keskiviikkoisessa tilaisuudessa Kim Jong-un julisti Pohjois-Korean nitistäneen viruksen ja kertoi tiukkojen korona­rajoitusten loppuvan.

Kim Jong-un kuvaili maassa raportoitua vain 74 koronakuoleman määrää ”ihmeeksi”.

Huhtikuun jälkeen Pohjois-Koreassa on raportoitu yhteensä 4,8 miljoonaa tartuntaa, joten maan koronavirus­tartunnan kuolleisuusaste olisi vain 0,002 prosenttia. Luku on maailman alhaisin ja asian­tuntijoiden mielestä epäuskottava ottaen huomioon, että Pohjois-Korean terveydenhuolto on maailman heikoimpia eikä maassa ole korona­rokotteita tai -lääkkeitä.