Aftonbladet: Ruotsalais­koulu on säädellyt oppilaiden pukeutumista, etenkin tyttöjä kielletty pukeutumasta liian paljastavasti

Liian paljastavaksi määritellystä pukeutumisesta saattaa seurata Täbyn kansainvälisessä englantilaisessa koulussa jopa merkintä huonosta käyttäytymisestä.

Kansainvälinen englantilainen koulu Täbyssä Tukholman lähellä on kieltänyt oppilaita käyttämästä liian paljastaviksi määriteltyjä vaatteita, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

Torstaina julki tulleiden tietojen mukaan IES Täby on pitänyt oppilaille tilaisuuksia, joissa pukeutumis­sääntöjä on käyty läpi Powerpoint-esityksen avulla. Esitys on Aftonbladetin mukaan sisältänyt kuvia ”kielletyistä” vaatteista, kuten liian lyhyistä hameista ja shortseista.

Tiedot pukukoodiin liittyvistä tilaisuuksista ovat peräisin Ruotsin koulu­tarkastus­laitoksen selvityksestä, jonka yhteydessä haastateltiin koulun oppilaita ja opettajia. Tarkastus tehtiin sen jälkeen, kun Aftonbladet uutisoi tammikuussa IES Täbyn mitanneen tyttöjen hameiden pituutta ja olkaimien leveyttä.

Koulu­tarkastus­laitoksen mukaan kouluilla ei ole oikeutta rajoittaa oppilaiden ilmaisunvapautta kieltämällä tietynlaisia vaatteita, hiusvärejä tai lävistyksiä.

IES Täbyyn tehdyssä tarkastuksessa selvisi, että pukusäädökset koskevat erityisesti tyttöjä. Aftonbladetin mukaan koulun opettajat ovat kertoneet jopa 9–10-vuotiaille tytöille, että liian paljastavat topit, kaula-aukot tai shortsit voivat häiritä poikien keskittymistä.

Koulutarkastuslaitoksen haastattelemien oppilaiden mukaan liian paljastavaksi määritellystä pukeutumisesta on seurannut merkintöjä huonosta käyttäytymisestä. Erään oppilaan kerrotaan joutuneen jäämään pois oppitunnilta napapaidan vuoksi, kun hänen piti lähteä etsimään itselleen peittävämpää paitaa.

Koulun rehtori sanoo koulutarkastuslaitoksen raportissa, ettei ole tiennyt pukeutumis­säännöistä kertovasta Powerpoint-esityksestä ja että hän pahoittelee pukeutumissääntöjä puivien tilaisuuksien järjestämistä. Hänen mukaansa koulun johto ei ole halunnut kieltää tiettyjä vaatteita, mutta oppilaiden pukeutumisen tulisi olla ”soveliasta”.

Rehtori kertoi Aftonbladetille sähköpostissa aiemmin tänä vuonna, että koulu­pukeutumista valvotaan muun muassa tyttöjen hameille tehtävässä ”käsivarsi­testissä”.

”Meillä on nyrkkisääntö, jonka mukaan jos oppilas seisoo käsivarret suorana kylkiä vasten ja kädet nyrkissä, hameen ei tulisi olla lyhyempi kuin mihin nyrkin alaosa ulottuu. Jos hame on lyhyempi, pyydämme oppilasta laittamaan leggingsit. Meillä on mustia leggingsejä, jotka oppilaat voivat pitää”, hän sanoi tuolloin.

Ruotsissa koulupuvut ja pukeutumissäännöt ovat nousseet viime vuosina julkisen keskustelun aiheeksi. Keskustelun keskiössä on tasa-arvo: koulupukujen kannattajat perustelevat yhteistä pukua sillä, että arki­pukeutumisessa oppilaiden varallisuuserot näkyvät helpommin, kun taas pukeutumissäädöksiä vastustavat korostavat oppilaiden ilmaisunvapautta.

IES Täbyä on syytetty kunniakulttuurin ja seksismin ylläpitämisestä, ja koulusta on tämän vuoden aikana tehty useita kanteluita koulu­tarkastus­laitokselle. Eräs kantelun tehneistä on tukholmalainen vasemmistopuolueen paikallispoliitikko Clara Lindblom.

”Emme elä keskiajalla. Nuorilla tytöillä on tarpeeksi vaatimuksia muutenkin, esimerkiksi ulkonäöstään. Aikuiset, jotka mittaavat tyttöjen hameiden pituutta, eivät kuulu ruotsalaiseen kouluun”, hän sanoi Aftonbladetille keväällä.