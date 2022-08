Mies lähti pakoon eikä suostunut antautumaan. Mies kuoli poliisin luoteihin.

Aseistautunut mies yritti murtautua FBI:n toimistoon torstaina Yhdysvaltain Cincinnatissa, kertoo AFP ja Reuters. Miehen toiminta sai aikaan hälytyksen, minkä jälkeen hän pakeni paikalta autolla.

Miehellä oli AR-15-tyyppinen kivääri ja naulapyssy.

FBI:n mukaan virkahenkilöt yrittivät neuvotella epäillyn kanssa, mutta tämä ei antautunut. Takaa-ajo päättyi maaseudulle. FBI:n mukaan niin poliisi kuin epäiltykin ampuivat aseella sen jälkeen, kun aseistautunut mies pysähtyi. Mies kuoli poliisin luoteihin maissipellolla.

Epäilty on The New York Timesin mukaan 42-vuotias mies. Videoiden perusteella hän on kokoontunut 5.1.2021 yhteen Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kannattajien kanssa Washington D.C.:ssä. Seuraavan päivänä Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon. NBC:n tietojen mukaan mies on ollut tuolloin paikalla Capitol-kukkulalla.

CNN:n mukaan mies oli julkaissut sosiaalisessa mediassa viestin samana päivänä ja kertonut pyrkineensä hyökkäämään FBI:n kimppuun. Samalla mies oli kehottanut muita vallankumoustyyppiseen sotaan. Viesti on julkaistu sen jälkeen, kun murtautumisyritys tapahtui.

Poliisi tutkii miehen motiivia murtautumisyritykselle.

Tapaus herätti huomiota, sillä se tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun FBI teki kotietsinnän Trumpin kartanoon. Mahdollista tapausten välistä yhteyttä ei ole tiedossa.

FBI on joutunut uhkailujen kohteeksi sen jälkeen, kun FBI teki kotietsinnän Trumpin kartanoon.