Libanonissa on paha talouskriisi, eivätkä ihmiset saa nostaa edes omia talletuksiaan. Tilanne on johtanut levottomuuksiin.

Mies tuli Libanonin pääkaupungissa Beirutissa pankkiin nostamaan omia rahojaan, otti pankin asiakkaat pantti­vangeikseen – ja sai sankarin vastaanoton.

Miehellä oli aseenaan kivääri, ja hän läikytti kanisterista petrolia pankin tiloihin.

Pankin eteen kerääntyi ihmisiä osoittamaan kaapparille suosiotaan. ”Olet sankari!” ja ”poliitikot ovat pankkiryöstäjiä”, ihmiset huusivat.

Panttivankeja torstaina ottanut mies oli L’Orient Today -lehden mukaan allekirjoittanut pankin kanssa sopimuksen, jonka mukaan hän sai nostaa tililtään kuukausittain 400 Yhdysvaltain dollaria ja lisäksi 400 dollaria vastaavan summa pankin määrittelemään vaihtokurssiin. Se ei enää riittänyt.

Miehen veljen mukaan tällä oli tilillään noin 200 000 euroa, josta hän halusi nostaa 5 300 euroa isänsä sairaalakuluihin.

Panttivankitilanne kesti noin kuusi tuntia. Tilanne laukesi lopulta rauhan­omaisesti. Miehen kanssa päästiin neuvotteluratkaisuun, jossa mies saisi nostaa tililtään 30 000 euroa vastaavan summan. L’Orient Todayn mukaan pankki ei kuitenkaan vahvistanut summaa eikä ollut vielä päättänyt, vaatiiko se miehelle rangaistusta.

Poliisi saattoi miehen pois paikalta. Poliisi ei Britannian yleisradion BBC:n mukaan kommentoinut, tullaanko miestä syyttämään rikoksista.

Tilanteen vaarallisuutta vähättelemättä ”pankkiryöstö” ei ole aivan oikea tapa kuvata tilannetta, sillä mies halusi nostaa vain omat talletuksensa.

Se ei Libanonissa ole tällä hetkellä mahdollista.

Libanonia koettelee talouskriisi, jota kuvataan yhdeksi maailman vaikeimmista. Jopa omien talletusten nostamista on rajoitettu, jotta pankki­järjestelmä ei luhistuisi. Libanonin punta on menettänyt 90 prosenttia arvostaan, ja ihmisistä arviolta neljä viidestä elää köyhyys­rajan alapuolella. Ruuasta ja energiasta on vakava pula.

Tilanne on johtanut levottomuuksiin.

”Tällaista tapahtuu”, sanoi pankkityön­tekijöiden liiton George al-Hajj uutistoimisto AFP:lle.

”Tallettajat haluavat rahansa, ja valitettavasti heidän raivonsa räjähtää pankki­virkailijoiden kasvoille, kun he eivät saa yhteyttä pankin johtoon.”

Vastaava panttivankikriisi tapahtui tammikuussa Bekaan laaksossa.