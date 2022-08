Ukrainalaiset ovat suunnitelleet ja valmistelleet partisaanien käyttämistä sotatoimissa jo vuodesta 2014. Partisaanitoimintaa ei kuitenkaan ole onnistuttu hyödyntämään täysimääräisesti, sanoo Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

Ukrainan tekemäksi uskottu tuhoisa isku Krimillä sijaitsevaan Sakin lentotukikohtaan on herättänyt kysymyksen ukrainalaisten sissien ja partisaanien mahdollisesta osallisuudesta iskuun.

Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksi Danilov vihjasi partisaaneista sanomalehti The Washington Postin haastattelussa. Partisaaneilla hän viittaa Ukrainan erikoisjoukkojen kouluttamiin soluttautujiin ja rintamalinjojen takana salaisia operaatioita tekeviin paikallisiin.

”Jos minulta kysyt, onko partisaaneja olemassa, vastaan, että on. Heitä on kaikkialla. Olemme valmistautuneet ennakkoon, ja meillä on niitä”, Danilov sanoi.

Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksi Danilov.

Tiedetään, että ukrainalaiset ovat suunnitelleet ja valmistelleet partisaanien käyttämistä sotatoimissa jo vuodesta 2014 asti.

Ukrainan partisaanijoukkoja alettiin kouluttaa, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan, mutta niistä tuli virallinen osa Ukrainan asevoimia vasta viime kesänä, sanoi sotilaalliseen analyysiin erikoistuneen Ukrainan turvallisuus- ja yhteistyökeskuksen johtaja Serhi Kuzan The Guardianin artikkelissa kesäkuussa.

Kuzan kertoo, että sadat vapaaehtoiset ukrainalaiset ilmoittautuivat partisaani­koulutukseen. Hän lisäsi, että partisaanijoukot kootaan aina tietyn alueen asukkaista.

”Partisaanijoukot koulutettiin salassa toimivaksi vastarintaliikkeeksi sen varalta, että heidän alueensa miehitettäisiin.”

Kuzanin mukaan ukrainalaisten erikoisjoukkojen kouluttamat ja johtamat partisaanijoukot toimivat monenlaisissa tehtävissä: heidän tehtävänään on rakentaa tiedonantajaverkostoja, käynnistää tiedotuskampanjoita miehittäjiä vastaan, välittää tietoja Ukrainan viranomaisille ja armeijalle sekä tappaa korkean tason poliittisia kohteita ja miehittäjien komentajia.

”Ajatuksena on, että miehittäjä tuntee aina partisaanien läsnäolon ja että se ei koskaan tunne oloaan turvalliseksi”, Kuzan sanoi.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö uskoo, että ukrainalaisten partisaanien toiminnalla voi olla merkittävä vaikutus sodan kulkuun.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

”Esimerkiksi miehitettyjen alueiden vapaut­taminen on helpompaa, jos alueella on väestöä, joka tukee näitä aikeita. Lisäksi se tekee alueen poliittisen hallinnan vaikeaksi Venäjälle”, Käihkö sanoo.

Käihkö näkee, että Ukraina ei ole onnistunut hyödyntämään partisaani­ryhmien täyttä potentiaalia. Hän lisää, että mediatietojen mukaan toiminta ”näyttää olevan lisääntymään päin”.

”Minä ja monet tutkijat odotimme, että Ukraina olisi valjastanut enemmän omaa kansaansa sissisodankäyntiin.”

Kuinka todennäköistä on, että partisaaniryhmät osallistuivat myös lentotukikohtaiskuun Krimillä?

”Ongelma on se, ettemme tiedä, mitä siellä on tosiasiassa tapahtunut”, Käihkö toteaa.

Käihkö uskoo, että Ukrainan mahdollinen ilmaisku on epätodennäköinen Venäjän ilmatorjunnan takia. Hän on myös skeptinen ohjusiskun suhteen, sillä Käihkön mukaan Ukrainalla ei ole riittävän pitkän kantaman ohjuksia – esimerkiksi Yhdysvallat ei ole halunnut antaa niitä Ukrainalle sodan kärjistymisriskin vuoksi.

”Ukrainalaiset ovat itse sanoneet, että partisaanit osallistuivat iskuun. On spekuloitu, että he olisivat asettaneet räjähteitä tai että he olisivat operoineet lennokkia lähellä lentotukikohtaa – se voi olla mahdollinen skenaario.”

Käihkö painottaa, että sodan molemmilla osapuolilla on syitä käyttää partisaanien toimintaa osana sotapropagandaansa.

Käihkö sanoo, että Ukrainalle on edullista puhua partisaaneista, koska se on uhka Venäjän miehitykselle ja sen joukoille. Hän lisää, että se myös hillitsee ukrainalaisten haluja tehdä yhteistyötä miehittäjän kanssa, sillä partisaanit ovat kohdistaneet toimiaan myös miehittäjien auttajia vastaan.

”Se myös sitoo Venäläisten joukkoja niille alueille, joissa partisaanit tekevät iskuja. Krimin iskussa Ukraina ei edes paljastanut, mitä he ovat tehneet. Se pitää Venäjää varpaillaan ja pakottaa sen vartioimaan näitä alueita.”

Venäjä voi käyttää partisaanien iskuja syynä kiristää otettaan miehittämiensä alueiden asukkaista. Käihkö uskoo, että mitä enemmän iskuja tehdään, sitä enemmän ote myös kiristyy.

”Suodatusleirit ovat hyvä esimerkki tästä. Siellä seulotaan heitä, joihin ei luoteta ja joiden epäillään pyrkivän vastarintaan.”

Käihkön mukaan Venäjän vastatoimet voivat pitkällä aikavälillä pikemminkin hyödyttää vastarintatoimintaa.

”Voidaan olettaa, että Venäjä tulee puuttumaan toimintaan esimerkiksi pidättämällä enemmän ihmisiä, kiduttamalla ja mahdollisesti jopa murhaamalla. Se voi johtaa ukrainalaisen vastarinnan lisääntymiseen, joka taas voi palvella Ukrainan etuja pitkällä aikavälillä.”

Varmaa Käihkön mielestä on kuitenkin se, että Venäjä pelkää ukrainalaisten partisaanitoimintaa.

”Se on Ukrainan tarkoitus”, Käihkö toteaa.

”Siellä ollaan tietoisia , että ukrainalaisten tuki miehitykselle ei ole kovin korkea.”