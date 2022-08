”Se mikä täällä on nyt, on meillä edessä 20 vuoden kuluttua” – Suomalaiset pelastajat suuntasivat Kreikkaan torjumaan maasto­paloja

Ilmastonmuutoksen myötä maastopalokausi on pidentynyt Kreikassa useilla kuukausilla. Suomalaiset pelastajat ovat avuntarjonnan ohella myös oppimassa.

Kuluvana kesänä on Euroopassa jälleen nähty lukuisia suuria maasto- ja metsäpaloja. Niitä torjumaan ja sammuttamaan on lähetetty myös suomalaisia pelastajia, jotka ovat sijoitettu Kreikan Peloponnesosin alueelle osana EU:n pelastuspalvelumekanismia.

”Tämä toteutui EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, johon maat ovat saaneet ilmoittautua. Taisi olla niin, että Suomi oli ensimmäinen, joka ilmoittautui tähän”, suomalais­osaston päällikkö Peter Johansson kertoo Kreikasta käsin.

Suomalaisten osasto on Johanssonin mukaan ollut jo mukana maastopalojen sammutuksessa. Toiminnan ajatuksena on kuitenkin varmistaa reservissä olevien pelastajien riittävyys.

”Tällä tavalla saadaan varmistettua, että vaikka paikallisia joukkoja joudutaan keskittämään johonkin, reserviä jää tarvittaessa käyttöön. Peloponnesos on tilastollisesti hyvinkin vaativa ja täällä on yleensä paljon maastopaloja. Nyt on ollut hiukan hiljaisempaa, mikä on tietysti erinomainen asia, ettei täällä mikään tuhoudu.”

Suomalaiset pelastajat ovat olleet jo sammutustöissä Kreikassa.

Suomalaisilla on Kreikassa Johanssonin mukaan kaksi tärkeää tehtävää: paikallisten auttaminen ja tukeminen sammutustoiminnassa sekä oppiminen.

”Katsomme, millaisia varusteita täällä käytetään. Olemme varmasti jo tässä vaiheessa oppineet, miten voimme kehittää omaa metsäpalokalustoa kotona [Suomessa].”

Kyseessä on Johanssonin mukaan ensimmäinen kerta, kun Suomi on mukana tällaisen mittakaavan toiminnassa.

Suomalaisia on Kreikassa elokuun ajan kahdessa rotaatiossa, kumpikin puolet kuukaudesta. Ryhmän jäsenet tulevat Pohjois- ja Etelä-Savon, Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksilta, ja mukana on Johanssonin mukaan sekä ammattipelastajia että sopimuspelastajia. Johansson ja ryhmän logistikko ovat puolestaan valittu Pelastusopiston haun kautta.

Palon jälkiä Peloponnesosin alueella elokuussa.

Vaikka Kreikan olosuhteet eroavat Johanssonin mukaan Suomen olosuhteista muun muassa tuulen ja mäkisyyden osalta, tulee opeille käyttöä myös Pohjolassa. Taustalla on ilmastonmuutos, joka pahentaa sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta.

”Paikalliset viranomaiset ovat yleistäen todenneet, että se mikä täällä on nyt, on meillä edessä 20 vuoden kuluttua.”

”Metsä- ja maastopalokausi on pidentynyt, kuten periaatteessa Suomessakin, joskin kevät oli todella myöhässä tänä vuonna Suomessa”, Johansson sanoo.

Hänen mukaansa palokausi oli Kreikassa aiemmin noin huhtikuusta elokuuhun ja nyt jopa maalis- tai helmikuusta lokakuuhun.

”Kyllä se kuiva kausi pitenee täällä ja myös meillä kotona.”

Käytännössä sammutustöitä tehdään samoilla, turvallisuutta korostavilla periaatteilla sekä Suomessa että Kreikassa.

Johansson nostaa kuitenkin esiin, että Kreikassa lämpökuorma on huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Lämpökuormalla tarkoitetaan kehon lämmönerittämisestä syntyvää kuormitusta, joka kasvaa sitä mukaa mitä lämpimämpi ilma on.

Suomalaiset pelastajat kipusivat vuorelle Peloponnesosin alueella elokuussa.

Palot ovat tuhonneet tänä vuonna uutistoimisto Reutersin mukaan pelkästään Ranskassa noin 57 000 hehtaaria maastoa. Lounais-Ranskassa sijaitsevassa Gironden departementissa yli tuhat pelastajaa taistelee maastopaloja vastaan, ja palojen pelätään pahenevan kuivuuden ja korkeiden lämpötilojen seurauksena.

Kuumat olosuhteet ja vähäiset sateet johtivat perjantaina Reutersin mukaan kuivuuden julistamiseen osissa Englantia. Kuivuudesta kärsivillä alueilla muun muassa kehotetaan käyttämään vettä säästeliäästi, minkä lisäksi vesiyhtiöt voivat The Guardianin mukaan julistuksen myötä esimerkiksi kieltää helpommin hanaveden käytön autonpesussa.