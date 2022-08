Kirjailija Salman Rushdien kimppuun on hyökätty luentotilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa. Rushdiesta annettiin 1980-luvulla tappokäsky hänen teoksensa ”Saatanalliset säkeet” takia.

Kirjailija Salman Rushdien kimppuun on hyökätty luentotilaisuudessa Chautauquan paikkakunnalla New Yorkin osavaltiossa, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Paikallinen poliisi on vahvistanut, että yhtä henkilöä on puukotettu.

Hyökkäys tapahtui luentotilaisuudessa, kun Rushdie oli lavalla, kertoo uutistoimisto AP.

AP:n toimittaja näki, kuinka mies kävi Rushdien kimppuun, kun tätä esiteltiin tilaisuudessa. Rushdie kaatui maahan, ja hyökkääjä saatiin otettua kiinni.

Poliisitietojen mukaan Rushdieta puukotettiin kaulaan. Hänet vietiin helikopterilla läheiseen sairaalaan.

AP:n julkaisemissa kuvissa näkyy, että tapahtumapaikan seinillä on veriroiskeita. Toisessa kuvassa näkyy, kuinka Rushdieta auttaa pieni joukko ihmisiä, jotka ovat kerääntyneet hänen ympärilleen ja nostaneet hänen jalkansa ylös.

Salman Rushdie, 75, on Intiassa syntynyt brittikirjailija, joka on joutunut viettämään äärimmäisen varjeltua elämää 1980-luvun lopulta lähtien.

Iranin uskonnollinen johto langetti Rushdiesta tappokäskyn vuonna 1989. Rushdie oli joutunut jyrkän linjan muslimien hampaisiin teoksestaan Saatanalliset säkeet, joka oli julkaistu edellisvuonna ja joka kiellettiin muun muassa Iranissa.

Iranilainen uskonnollinen säätiö on luvannut Rushdien tappamisesta yli kolmen miljoonan euron arvoisen palkkion.

Rushdie tunnetaan parhaiten juuri Saatanallisista säkeistä, mutta hänen tuotantonsa on paljon laajempi. Monet hänen romaaneistaan on myös suomennettu. Useimmat suomennokset ovat Arto Häilän käsialaa.

Uutinen päivittyy.