Tappouhkauksista ja murhayrityksestä selvinnyt kirjailija on 2010- ja 2020-luvuilla elänyt huomattavasti aiempia vuosikymmeniä vapaammin.

”Onhan minun elettävä elämääni”, totesi yhdysvaltalaistunut brittikirjailija Salman Rushdie The New York Timesin haastattelussa vuonna 2021.

Toteamus oli vastaus toimittajan kysymykseen tappouhasta, joka on ollut Rushdien yllä vuodesta 1989.

The New York Timesin haastattelemien Rushdien tuttavien mukaan hän on viime vuosina osallistunut useisiin tapahtumiin puhujana ilman erityisiä turvatoimia. Näin kertoivat esimerkiksi kirjailijoiden sananvapausjärjestö Penin edustajat lehdelle.

Kirjailija oli osallistumassa luentotilaisuuteen myös 13. elokuuta 2022, kun häntä puukotettiin New Yorkin osavaltiossa Chautauquassa. The New York Timesin mukaan silminnäkijät kertoivat, että hyökkääjä pääsi kirjailijan luo vaivattomasti.

Teon motiivi on vielä epäselvä. Iranin konservatiivinen media on ylistänyt iskun tekijää ”rohkeaksi ja vastuuntuntoiseksi”.

Lue lisää: Luentotilaisuudessa puukotettu kirjailija Salman Rushdie on hengityskoneessa ja saanut vakavia vammoja

Rushdieta vuodesta 1989 kohdannut uhka on liittynyt fatwaan, jonka Irania johtanut ajatollah julisti kirjailijaa vastaan tämän Saatanalliset säkeet -romaanin vuoksi.

Olemme valmiita tappamaan Rushdien, luki mielenosoittajan kyltissä Beirutissa, Libanonissa helmikuussa 1989.

Kirjailija itse on todennut, että monien muslimien kirjalle antama tuomitseminen perustuu lähinnä asiayhteydestä irrotettuihin katkelmiin. Rushdie sanoi aikanaan myös toivovansa, että olisi kirjoittanut kriittisemmän kirjan.

Lue lisää: Salman Rushdie on elänyt 30 vuotta tappokäsky niskassaan – Iranin johtaja usutti maailman kaikki muslimit kirjailijan kimppuun, eikä kuolleen uskonoppineen kehotusta voi kumota

Kirjailija yritettiin murhata elokuussa 1989 pommi-iskulla lontoolaisessa hotellissa. Pommi kuitenkin räjähti ennenaikaisesti, ja iskussa kuoli vain sen tekijä.

Fatwan julistamisen ja epäonnistuneen murhayrityksen jälkeen 1990-luvulla Rushdie eli Lontoossa poliisisuojelun alaisena noin vuosikymmenen ajan. Hän esiintyi myös julkisesti, mutta tiukoin turvatoimin.

Rushdieta vartioi neljän poliisin joukko, ja asuinpaikka vaihtui jatkuvasti. Mediatietojen mukaan Rushdie ehti asua kymmenissä eri osoitteissa.

Kirjailijan itsensä lisäksi uhka kohdistui moniin sen julkaisuun osallistuneisiin, kuten kustantamoihin, kirjakauppoihin ja kääntäjiin. Saatanalliset säkeet -versiointeja tehneitä teattereita on vartioitu, ja Rushdien toiseen kirjaan Keskiyön lapset perustuva elokuvan kuvaukset järjestettiin salassa.

Saksalaispoliisit valvoivat Saatanalliset säkeet -näytelmää esittävää Hans-Otto-teatteria Potsdamissa, Saksassa maaliskuussa 2008.

Vuonna 1998 Iranin presidentti Mohammad Khatami ilmoitti, että Iran ei enää aja Rushdien tappamista.

Valtiollinen tuki tappamiselle siis poistui, mutta periaatteessa vuonna 1989 annettu uskonoppineen kehotus eli fatwa on yhä voimassa.

Lisäksi uskonnollinen Khordad-säätiö lupaa edelleen Rushdien tappamisesta palkkion. Säätiön johtaja, iranilainen ajatollah Hassan Sanei, kasvatti sitä vuonna 2012.

Lue lisää: Saatanalliset säkeet kaivettiin taas esiin – Pitkään EU:n ja Iranin suhteita hiertänyt tapaus Rushdie nousi jälleen pintaan

Rushdien murhasta luvattu palkkio on The New York Timesin mukaan nykyisin 3,3 miljoonan dollarin eli 3,2 miljoonan euron suuruinen.

Britannian ilmoitettua vuonna 2007 Rushdien lyömisestä ritariksi useiden maiden konservatiivimuslimit osoittivat näkyvästi mieltään.

”Tuomitsemme Britannian kunnianosoituksestaan Rushdielle”, luki islamilaisliitto MMA:n mielenosoituksen kyltissä Karachissa, Pakistanissa kesäkuussa 2007.

Tappouhista huolimatta Rushdien arki näytti 2010-luvulle tultaessa helpottuneen.

2000-luvun alussa Yhdysvaltoihin muuttanut Rushdie on nykyisessä kotimaassaan julkaissut lukuisia uusia kirjoja ja mennyt neljänsiin naimisiin.

Rushdie on myös itse vakuuttanut elävänsä New Yorkissa suhteellisen normaalia elämää, esimerkiksi käyttävänsä metroa.

Salman Rushdie puhumassa työstään lokakuussa 2009 New Yorker -festivaaleilla New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Hän on kirjoittanut fatwan kanssa elämisestä sekä vitsaillut suhtautumisesta siihen Jäitä hattuun -televisiosarjassa 2017.

”Elämässäni oli tietenkin aikakausi, jolloin se ei ollut hauskaa, enkä olisi kuvitellutkaan osallistuvani tällaiseen projektiin. Ajattelin, että jos olemme saavuttaneet pisteen, jossa asialla voi vitsailla, se tuntuu hyvältä”, Rushdie kommentoi televisioesiintymistään Free Library Philadelphialle vuonna 2019.

HS:n kulttuuritoimittaja Jukka Petäjä kuvaili Rushdien tilanteen helpottamista vuonna 2018 haastattelukokemustensa kautta. Vuonna 1999 Lontoossa toimittaja ohjattiin rakennukseen, jonka sijaintia ei saanut paljastaa, tammikuussa 2010 kirjailija lähti kävellen kahville Manhattanilla.